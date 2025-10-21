Photo: 田中宏和

配線不要で、ペタッと窓ガラスに貼るだけのドラレコ「PetaCame（ペタカメ）」は、ソーラー充電で使い続けられるドライブレコーダー。

今回、実物を実際にレンタルして使ってみたのですが、従来のドラレコとは全く違う体験に驚きました。

新モデルは約63%の小型化に成功

今回の新バージョン「PetaCame」は高性能なソーラーパネルを採用し、発電量を約130％向上させたモデル。

駐車中や走行中にも太陽光で充電できるという頼もしさのほか、縦8.5cm、横10.5cmと約63％の小型化を実現し、フロントガラスからの落下リスクも軽減しています。

自動録画＆鮮明なハイビジョン映像

ドラレコで一番大事なのが、記録。車の振動や運転手の乗車を検知することで、自動的に録画を開始、終了する「センサー録画」機能を搭載。普通のドラレコと同じように記録ができるのは便利でした。

録画映像はフルハイビジョンです。ナンバープレートの情報も問題なく読み取れる精細な画質になっているので、イザというときの証拠もバッチリ残すことができます。

愛車だけでなくレンタカーやカーシェアでも

吸盤または両面テープでフロントガラスに貼り付けるだけの「PetaCame」。カーシェアやレンタカーといった用途にももってこいです。

microSDカードは最大512GBまでの対応となっており、約280時間の長時間録画も可能。もちろん、データがいっぱいになると古いデータから自動で上書きするサイクル録画に対応しているので、カードは挿しっぱなしで問題ありません。

満充電時にしておけば約6時間の連続使用が可能なスペックに加え、シガーソケットから給電するためのプラグとケーブルもセットされているので、雨天時のロングドライブでも安心です。

「PetaCame」は現在、最大48%OFFという大変お得な割引販売を実施中。

ときどきしか運転しないけどドラレコがないと不安という人に、特にオススメしたいプロダクトなので、ぜひ下記のリンクから詳細をチェックしてみてください。

