人種差別的な偏見を否定することで自壊する活動家たち…「非難」に対する「拒絶」が陥れる「カフカの罠」

「白人」の特権

社会的特権は、不平等や差別と同じで、交差的だ。白人にも恵まれない人がいるという理由で「白人」の特権という言い方は誤解を招くと考える人々は、この点を見落としている。白人にも恵まれない人がいるのは紛れもない事実だが、それを言うことには意味がない。なぜなら、ここで言う特権とは、白人か白人でないかという点を除いて、ほかのあらゆる点で同じ条件が成立するときの話だからだ。白人特権が存在するからといって、すべての白人がその恩恵に与るわけではない。肌の色以外では同等の2人がいた場合、色の白い人に特権が与えられて人生が少し楽になる、という意味だ。

最近では、「白人」や「生物学的ドイツ人」が人種差別問題に反応する際に見せる“イヤイヤ感”を考察する新しいジャンルの文化批評が確立した。ロビン・ディアンジェロのような活動家やアドバイザーがセミナーを開催し、白人が「白人の脆弱性」を克服するには既存の「白人支配」構造から利益を得ていることをあまり気にしないほうがいい、などと教えている。

「カフカの罠」

「白人支配」もまた、ひいき目に言っても、曖昧な言葉だ。この言葉を使うやいなや、人種差別批判に対する正当な反論と、現代社会が受け継いだ問題の存在を認めようとしない態度を区別するのが難しくなる。人種差別的な偏見をもっていることを否定する人は、あっというまに「カフカの罠」に陥る-非難に対する拒絶が、その非難が正当である証拠になるのだ。多くの人は、不正義の共犯者と呼ばれることに抵抗を感じ、拒絶的な態度をとってしまう。ここで必要なのは、むしろ自己批判への前向きさだというのに。ただし、ある人が具体的なケースで、人種差別を通じて利益を得たことを否定した場合、それは必ずしも過剰な反応だとは言えない。

奇妙な人々の社会が成立したことで、政治的な共同体を、継承されてきたヒエラルキーや不変の親族関係のネットワークとしてではなく、共同体の全メンバーが自由かつ平等な人間として署名できる社会契約として理解する考え方が普及した。だが、人種差別も性差別も障害者差別もなくなっていない現実を見ると、この考え方は不十分で不誠実に感じられる。この「契約締結」には黒人や女性が含まれていなかったのか？社会契約は、実際は「人種契約」で、白人男性が白人でも男性でもない人々の苦しみと搾取から利益を得ることに署名したのだとしたら？

