¥ä¥Þ¥Ï¡Ö2¿Í¾è¤ê¥ª¥Õ¥í¡¼¥É¼Ö¡×¤¬¥¹¥´¤«¤Ã¤¿¡ª ¡È¥´¥Ä¥´¥Ä¡É¥¿¥¤¥ä¤Ë¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥óºÎÍÑ¡ª ¡È½¼ÅÅÂÔ¤Á¥¼¥í¡É¤Î²è´üÅª¥·¥¹¥Æ¥àÅëºÜ¤·¤¿¡Ö¥Ç¥£¥¢¥Ñ¥½¥ó C580¡×¤È¤Ï¡ª

¡È½¼ÅÅÂÔ¤Á¥¼¥í¡É¤Î²è´üÅª¥·¥¹¥Æ¥àÅëºÜ¡ª
¡ÖÅìµþ¥ª¡¼¥È¥µ¥í¥ó2025¡×¤Ë¥ä¥Þ¥Ï¤¬½ÐÅ¸¤·¤¿¡ÖDIAPASON¡Ê¥Ç¥£¥¢¥Ñ¥½¥ó¡Ë C580 Fork1¡¿Fork2¡×¡Ê¥×¥í¥È¥¿¥¤¥×¡Ë¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê»È¤¤Êý¤òÄó°Æ¤¹¤ë2¿Í¾è¤êÅÅÆ°¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡EV¤Ï²ÈÄí¤ËÅÅ¸»¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ì¤Ð½¼ÅÅ¤¬´ÊÃ±¤Ê¤¿¤á¡¢»È¤¤¾¡¼ê¤¬ÎÉ¤¯¡¢³¹¾è¤ê¤Ê¤ÉÆü¾ï¤ÎÂ¤È¤·¤Æ¤Î¥æ¡¼¥¹¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¥Ç¥£¥¢¥Ñ¥½¥ó¤È¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥â¥Ç¥ë¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÄ¶¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡ª ¤³¤ì¤¬¥ä¥Þ¥Ï¤Î¡Ö2¿Í¾è¤ê¥ª¥Õ¥í¡¼¥É¼Ö¡×¤Ç¤¹¡ª¡Ê30Ëç°Ê¾å¡Ë
¡¡¥Ç¥£¥¢¥Ñ¥½¥ó¤Ï¡¢¥ä¥Þ¥Ï¤Î¡Ö¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ëÄãÂ®¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¤ÎÈÆÍÑEV¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¡×¤òºÎÍÑ¤¹¤ëEV¤Ç¤¹¤¬¡¢¿ô¤¢¤ë¥·¥Æ¥£¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¤È¤Ï°ìÀþ¤ò²è¤¹Â¸ºß¤Ç¤¹¡£
¡¡¼ÖÂÎ¤ÎÊ£¿ôÏ¢·ë¤ä¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤ÎÊ£¿ôÅëºÜ¤Ê¤É¡¢ÍÑÅÓ¤Ë¤è¤Ã¤Æ»ÅÍÍ¤ÎÊÑ¹¹¤¬²ÄÇ½¤Ê¹â¤¤¼«Í³ÅÙ¤ÈÈÆÍÑÀ¤ò»ý¤Ä¤è¤¦¤Ë³«È¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥ä¥Þ¥Ï¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¡¢Ì¤ÍèÅªÅÔ»Ô·¿3ÎØ¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ëÅÅÆ°¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¤Î¡ÖC294¡×¡¢¥Û¡¼¥¹¥é¥¤¥É·¿¤Î4ÎØ¶îÆ°ÅÅÆ°¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¤Î¡ÖC682¡×¡¢¥ê¥¾¡¼¥È¸þ¤±1¿Í¾è¤êÅÅÆ°¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¤Î¡ÖC350¡×¡¢¶¯¤µ¤Èµ¡Æ°ÎÏ¤òÊ»¤»»ý¤Ä1¿Í¾è¤êÅÅÆ°¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¤Î¡ÖC451¡×¤òÅ¸³«¡£
¡¡Â¾¤Ë¤â¡¢¥ß¥Ë¥Þ¥à¥µ¥¤¥º¤Î1¿Í¾è¤ê¥ª¥Õ¥í¡¼¥ÉÅÅÆ°¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¤Î¡ÖC160¡×¤ä¡¢¥Þ¥ê¥ó¥ì¥¸¥ã¡¼ÍÑÅÓ¤ËÆÃ²½¤·¤¿2¿Í¾è¤êÅÅÆ°¥æ¡¼¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¤Î¡ÖC310¡×¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥Ç¥£¥¢¥Ñ¥½¥ó¥·¥ê¡¼¥º¤òÈ¯Å¸¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¡Ö¥Ç¥£¥¢¥Ñ¥½¥óC580¡×¤Ï¡¢¡ÖÅìµþ¥ª¡¼¥È¥µ¥í¥ó2024¡×¤Ë½ÐÅ¸¤·¤¿¡ÖConcept 580¡Ê¥×¥í¥È¥â¥Ç¥ë¡Ë¡×¤ò¤µ¤é¤ËÈ¯Å¸¤µ¤»¤¿¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¹¡£
¡¡¥¹¥Þ¡¼¥È¤Ê»È¤¤¾¡¼ê¤òÄó¶¡¤¹¤ë2¿Í¾è¤êÅÅÆ°¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤È¤·¡¢¥Ç¥¶¥¤¥óÀ¤Î¹â¤µ¡¢¤¤¤«¤Ë¤â¼ÂÍÑÅª¤È¤¤¤¦¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÇÂç¤¤ÊÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Íâ2025Ç¯¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿Åìµþ¥ª¡¼¥È¥µ¥í¥ó2025¤Ç¤Ï¡¢C580¤È¥Í¡¼¥ß¥ó¥°¤µ¤ì¤¿¡ÖFork1¡×¤È¡ÖFork2¡×¤Î2¥¿¥¤¥×¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Fork1¤Ï¡¢ÇÀ¶Èµ¡³£Ê¬Ìî¤Ç¼ÂÀÓ¤ò»ý¤Ä»°ÍÛµ¡´ï¡¢¼«Æ°¼Ö¥Á¥å¡¼¥Ë¥ó¥°¤ÇÄêÉ¾¤Î¤¢¤ëÈøÎÓ¥Õ¥¡¥¯¥È¥ê¡¼¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤ÈÏ¢·È¡£
¡¡·ÚÎÌ¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê¥Ü¥Ç¥£¤Ê¤¬¤é¥Õ¥í¥ó¥È¤Ë¤Ï¥É¡¼¥¶¡¼¥Ö¥ì¡¼¥É¡¢¥ê¥¢¤Ë¤Ï¥«¡¼¥´¥È¥ì¡¼¥é¡¼¤òÁõÈ÷¤·¤¿¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÇÅÐ¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÇÀºî¶È¤Ê¤É¤Ë»È¤¨¤ë¤Ê¤É¡¢¼ÂÍÑÅª¤Ç¹â¤¤µ¡Ç½À¤òÈ÷¤¨¤¿»Ñ¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¡£¥È¥é¥¯¥¿¡¼¤Î¤è¤¦¤Ë»È¤¨¤ë²ÄÇ½À¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡°ìÊý¤ÎFork2¤Ï¡¢¥ª¡¼¥×¥ó¥«¥ó¥È¥ê¡¼¥ª¥Õ¥í¡¼¥É»ÅÍÍ¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¡¢¤«¤Ê¤ê¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¤¹¡£
¡¡¶¦ÁÏ¥á¡¼¥«¡¼¤Ç¤¢¤ëTOYO TIRE¡Ê¥È¡¼¥è¡¼¥¿¥¤¥ä¡Ë¤Î¥³¡¼¥Ý¥ì¡¼¥È¥«¥é¡¼¤Ç¤¢¤ëÀÄ¤ò´ðÄ´¤Ë¤·¤¿¥«¥é¡¼¥ê¥ó¥°¤Ç¡Ö¼«Æ°¼Ö°Ê³°¤ÎÎÎ°è¤Ë¤ª¤±¤ë¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥ºÊ¸²½¤Î¿·¤¿¤Ê²ÄÇ½À¤òÄó¼¨¤¹¤ë¡×¤Î¤¬¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ç¤¹¡£
¡¡DIECOCKÀ½¤Î¥¹¥Ô¡¼¥«¡¼¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â¥æ¥Ë¡¼¥¯¤ÊÅÀ¤Ç¡¢¤³¤ì¤Ïºî¶ÈÃæ¤ËÎÉ¤¤²»³Ú¤òÊ¹¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤È¤¤¤¦ÇÛÎ¸¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¥Ç¥£¥¢¥Ñ¥½¥ó¤Ï¡¢¥Ñ¥ï¡¼¥È¥ì¥¤¥ó¤Ë¤â¹©É×¤¬¶Å¤é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Á°µ¤Î¤È¤ª¤ê¡¢¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ëÄãÂ®¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¤ÎÈÆÍÑEV¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤Ç¤¹¤¬¡¢¥ä¥Þ¥ÏÀ½¤ÎÅÅÆ°¥â¡¼¥¿¡¼¤ò¥Ñ¥ï¡¼¥æ¥Ë¥Ã¥È¤Ë¤·¤Æ¡¢¥Û¥ó¥ÀÀ½¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¡ÖHonda Mobile Power Pack e¡§¡×¤òÅëºÜ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥Û¥ó¥À¤ÎHonda Mobile Power Pack e¡§¤ÏÃåÃ¦²ÄÇ½¤Ç·È¹Ô²ÄÇ½¤Ê¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢½¾Íè¤ÎEV¤Î¤è¤¦¤Ê½¼ÅÅÂÔ¤Á¤Î»þ´Ö¤¬ÉÔÍ×¡£
¡¡ÅÅÆ°¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¤ËÍøÍÑ¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Êµ¡´ï¤ÎÆ°ÎÏ¸»¤È¤·¤Æ¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï²ÈÄíÆâ¤Ç²ÈÅÅ¤ÎÅÅ¸»¤Ë»ÈÍÑ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥Þ¥ë¥Á¥æ¡¼¥¹¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤Î¤¿¤á¡¢¥Ç¥£¥¢¥Ñ¥½¥ó¤«¤é¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤ò³°¤·¤Æ¼«Âð¤Ç½¼ÅÅ¤È¤¤¤Ã¤¿»È¤¤Êý¤¬¤Ç¤¡¢¤³¤ì¤â¾®·¿ÆÃ¼ì¼ÖÎ¾¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÊØÍø¤Ê»È¤¤Êý¤À¤È¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¢¨¡¡¢¨¡¡¢¨
¡¡¥Ç¥£¥¢¥Ñ¥½¥ó¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤â»²¹Í½ÐÉÊ¤µ¤ì¤¿¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¹¤¬¡¢ÈÆÍÑ¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¤È¤·¤Æ¤Î»È¤¤¾¡¼ê¤Ï¤È¤Æ¤âÎÉ¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤¤¤º¤ì»ÔÈÎ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£