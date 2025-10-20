ハチバン、今期経常を22％下方修正

ハチバン <9950> [東証Ｓ] が10月20日大引け後(16:00)に業績修正を発表。26年3月期の連結経常利益を従来予想の4.2億円→3.2億円(前期は4.6億円)に22.1％下方修正し、減益率が9.3％減→29.4％減に拡大する見通しとなった。

同時に、4-9月期(上期)の連結経常利益も従来予想の3億円→2.4億円(前年同期は4.2億円)に19.7％下方修正し、減益率が27.7％減→41.9％減に拡大する見通しとなった。



株探ニュース



会社側からの【修正の理由】

（１）2026年３月期第２四半期（中間期）の連結業績予想数値の修正の理由2026年３月期第２四半期（中間期）は、営業収益・売上高はほぼ前回予想どおりを見込みますが、原材料価格等の高止まりや人件費の増加が想定を上回り、営業利益が減少する見通しです。受取配当金や為替差益は想定を上回る見込みですが、経常利益、親会社株主に帰属する中間純利益も予想を下回る見通しです。（２）2026年３月期通期連結業績予想の修正の理由2026年３月期通期の連結業績予想につきましては、原材料価格等の高騰や人件費の増加は続く見通しであり、第２四半期（中間期）の連結業績予想の修正を踏まえて、上記のとおり、修正いたします。（注）上記の業績予想については、当社が現時点で入手可能な情報に基づいて作成したものであり、実際の業績は今後さまざまな要因によって予想数値と異なる可能性があります。

