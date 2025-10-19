イオレ「Neo Crypto Bank」構想を発表 / 「いのちの遊び場 クラゲ館」にて開催【まとめ記事】
株式会社イオレは2025年10月14日（火）、暗号資産金融事業に関する戦略発表会を開催した。同社は、暗号資産を単なる「保有」対象とする財務戦略から、「事業活用・収益化」へと軸足を移す経営フェーズに入ったと説明した。国策としてWeb3.0推進が掲げられる中、市場が抱える課題に真正面から取り組む姿勢を明確にし、ステーブルコインの台頭など時代の潮流を踏まえた次世代金融インフラ構想「Neo Crypto Bank」の詳細と、その実現に向けた事業ロードマップが、同発表会で初めて公開された。
プチバトーは、2025年10月4日（土）、2025年日本国際博覧会（大阪・関西万博）シグネチャーパビリオン「いのちの遊び場 クラゲ館」にて、プチバトー×THE FLWRSによるワークショップ「洋服の端切れから咲かせる未来の花」を開催した。本プログラムは、規格外品や販売が難しくなった洋服や再販困難なセカンドハンド品の端切れをアップサイクルし、子どもたちが世界にひとつだけの“お花”を制作する体験型イベント。当日は4回すべてのワークショップが大盛況となり、合計で53名のお子さまが参加した。「古いものから新しいものを生み出す」体験を通して、子どもたちは“ものを大切にする心”や“つくる喜び”を感じる機会となった。
■暗号資産の実用に向けた次世代金融インフラ！イオレ「Neo Crypto Bank」構想を発表
■洋服の端切れから咲かせる“未来の花”ワークショップ！プチバトー、「いのちの遊び場 クラゲ館」にて開催【大阪・関西万博】
■『ケーブルが届かない』を解決！HDMI信号を最大40mまで美しく延長できる4K対応HDMI中継アダプタ
■小型ながら大音量で拡声できる！ハンドマイク型拡声スピーカー
■キャスター付きで移動が楽！1段タイプの踏み台・ステップスツール
