岩瀬洋志、デニムセットアップで登場 素肌チラリで色気漂わす【ガルアワ2025AW】
【モデルプレス＝2025/10/18】俳優の岩瀬洋志が18日、千葉・幕張メッセで開催されたファッション＆音楽イベント「Rakuten GirlsAward 2025 AUTUMN/WINTER」に出演した。
【写真】岩瀬洋志、ボタン開けた着こなしで色気放出
デニムのセットアップにダウンジャケットを羽織って登場した岩瀬。ボタンを開けた着こなしで、色気を漂わせた。
今回の「GirlsAward」は“着せ替えゲーム”のようにお気に入りを選びながら自分らしさを楽しんでほしいという意味の「Dress Up My Style −Play the Game of You−」がテーマ。約300人のモデルや俳優・女優が最新の秋冬ファッションを披露し、乃木坂46、XG、ME:I、CUTIE STREETら豪華アーティストも揃う。MCを務めるのは南海キャンディーズの山里亮太と森香澄。ドラマ「君がトクベツ」、映画「恋に至る病」のスペシャルステージも展開される。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆岩瀬洋志、ダウンジャケット着こなす
◆「ガルアワ2025 A/W」テーマは「Dress Up My Style -Play the game of You-」
