飼い主さんの元に迎えられてからわずか5分後の赤ちゃんワンコ。鏡に気付いた瞬間に見せた、純粋無垢な姿が可愛すぎると反響を呼んでいます。

話題の投稿は記事執筆時点で682万再生を突破し、「この可愛さは異常」「心が浄化された」など多くのコメントが寄せられることとなりました。

【動画：『赤ちゃん犬』をお迎えして5分後→初めて『鏡を見た』結果…永遠に眺めていたい『尊すぎる行動』】

初めて鏡に出会ったムゥちゃん

TikTokアカウント『muuchan_0908』に登場するのは、真っ白な毛並みがふわふわと愛らしいトイプードルの「ムゥ」ちゃん。この日、念願の家族となったムゥちゃんを、飼い主さんが迎え入れてからわずか5分後の出来事だったといいます。

部屋の中を歩いていたムゥちゃんは、ふとした拍子に鏡の前へ。すると鏡の中には、“小さなワンちゃん”がいたのだとか。その存在に気づいた瞬間、ムゥちゃんは小走りで近づき、まるで遊びに誘うような仕草を見せたそうです。

とまらない喜びを全身表現

鏡越しの“お友達”に興味津々のムゥちゃんは、前足を伸ばして触れようとしたり、ちょこちょこと跳ねたりと、全身で「遊びたい！」という気持ちを表現していたといいます。鏡の存在をまだ理解しきれていないからこそ見せる、純粋さがあふれていたようです。

尻尾はぷりぷりと絶えず揺れ、体全体から嬉しさがこぼれていた様子だったとか。まるで「ここにもワンちゃんがいた！」と喜んでいるかのような行動が可愛らしく、キュンとしてしまいます♡

一瞬一瞬が宝物…

鏡に向かってぴょんぴょん跳ねながら、ムゥちゃんはじゃれ合うように鼻先を寄せていたといいます。その姿は、まるで“もうひとりの自分”と仲良くなろうとしているかのよう。しっぽを振りながら鏡の前を行ったり来たりし続けるムゥちゃんからは、新しい世界に出会う喜びが伝わってくるかのようでした。

ムゥちゃんは鏡の中に“もう一匹の家族”を見つけた気持ちだったのかもしれません。初めてのお家、初めての鏡、初めて見る自分の姿──。ときめきにあふれている様子はとにかく尊く、見る人の心を優しく包み込むような光景だったのでした。

投稿には「可愛い可愛すぎて頭抱える」「しっぽ振りすぎて空飛べそうｗ」「この世界にこんなに可愛い天使がいるんだ」「犯罪級の可愛さ」などのコメントが寄せられています。

TikTokアカウント『muuchan_0908』では、ムゥちゃんの成長記録が投稿されています。可愛いムゥちゃんが気になる方は、是非チェックしてみてください！

写真・動画提供：TikTokアカウント「muuchan_0908」さま

執筆：りほ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。