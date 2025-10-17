荻原博子「〈自宅を資産活用し、まとまった老後資金が手に入る〉と謳うリースバックのトラブルが急増中！重大な3つのデメリットとは」

経済ジャーナリストの荻原博子さんが、お金に関するお得な情報をわかりやすく解説する新連載「トクする！荻原博子のマネーNEWS」。今回は「覚えておきたいリースバックの罠」です。（イラスト：さかがわ成美 「婦人公論」2025年10月号より掲載）

覚えておきたいリースバックの罠

最近、「リースバック」をめぐるトラブルが急増しています。リースバックとは、自宅を売却したうえで、買い取った会社と賃貸借契約を結び、同じ家に住み続けるという契約。

「自宅を資産活用し、まとまった老後資金が手に入る」と謳っていますが、国民生活センターに寄せられたリースバックに関する相談は、2019年度の24件から、24年度には239件と、わずか5年で約10倍にもなっているのです。

中には、判断能力が低下した高齢者を狙うケースも。すべてが悪意ある営業というわけではありませんが、トラブルが増えている以上、注意が必要です。

広告などを見て興味を示すと、営業マンがやってきて「まとまった老後資金が手に入るだけでなく、売却すれば固定資産税が不要に。住宅ローンもなくなる可能性があるので先々の不安が解消でき、家賃を払えば住み慣れた家に住み続けられる」と、メリットばかりを強調して説明します。

けれどリースバックには、覚えておかなくてはならない3つの重大なデメリットが。



３つの重大なデメリット

1つ目は、《買いたたき》です。国土交通省の実態調査を見ると、リースバックでの買取価格は、周辺物件の6〜7割というケースが多い。通常なら5000万円の家を3000万円くらいで買い取られてしまうのですから、固定資産税や住宅ローンがなくなっても、損失のほうが大きくなります。

2つ目は、賃貸借契約に落とし穴があること。「家賃を払えば住み続けられる」と言われると、一生同じ家賃で住めると思う人が多いでしょう。

けれど先の調査では、半分近くが「定期借家契約」を結ばされていて、2〜3年で契約が切れ、更新できなくなっていました。つまり、住み慣れた家を出ていくか、再契約して高い家賃を払うかの二択になるのです。

3つ目は、「クーリングオフ」ができないこと。訪問販売や電話勧誘での契約は、契約の日から8日以内なら無条件で契約を解除できますが、リースバックは対象外。いったん契約すると、解除するのは難しいでしょう。

自分たち亡き後、子どもが家を継がないという人は、業者につけ込まれやすい。親切を装って家に上がり込み、言葉巧みに説明し、契約するまでしつこく粘るのが常套手段です。

そんな時は、まず冷静になって、子どもや親族に相談を。あるいは、消費者ホットライン「188」に電話しましょう。少なくとも、その場で契約をしないこと。場合によっては、取り返しがつかないことになるかもしれません。