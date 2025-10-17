大友花恋、家庭的な一面チラリ「お料理が気分転換の一つ」
俳優の大友花恋が17日、東京・サナギ新宿で行われた体験型イベント『手間抜きレストラン』のオープニングPRイベントに出席した。
【写真】う〜ん美味しい!!試食でご満悦な表情を浮かべる大友花恋
10月18日の「冷凍食品の日」に合わせて開催される同イベントは、17日〜18日の2日間限定でオープン。「朝にチャージしたい」「癒やされたい」「ご褒美が欲しい」など、利用者の“気分”や“シチュエーション”に合わせて選べるユニークな形式で、現代のライフスタイルに寄り添う“タイムパフォーマンス重視”の食事スタイルを提案する。
大友は「お料理が好きで 自分の気分転換の一つ」と家庭的な一面をチラリとのぞかせ「でも忙しい中でお料理をしなきゃと思うと、自分にとって負担になる瞬間もある。そういう時は、冷凍食品を活用して、包丁を使わなかったり、電子レンジを使うことが手間抜きのコツかなと思います」と明かした。
トークセッションでは、日本冷凍食品協会の藤江太郎会長から冷凍食品の魅力を伝えられ、「工場の皆さんが徹底した品質管理をしてくださるおかげで私達が手間抜きをできているんだなと。それは手間抜きではなく、みんなで手間を分けているんだなという印象を抱きました」と笑顔で話していた。
