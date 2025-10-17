この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

「すぐに決めつける人は、人生というゲームの達人にはなれない。」--脳科学者の茂木健一郎氏が、自身のYouTube動画で現代社会、特にSNSにおける『決めつけ』問題について持論を展開した。茂木氏は「SNS上では、すぐに『これはこうだ』と断定する人が目立つ」と述べ、慎重な判断の重要性を強調している。



動画内で茂木氏は、政治家や政党の行動に対して即座に良し悪しの判断を下す風潮を指摘し、「ちょっと判断を保留することができない方が多い」と問題提起。「良い・悪い、価値がある・ない、正しい・間違ってるとすぐに判断するのは、その人の思考の脆弱さを表している」と語った。さらに「賢い人、深く考える人ほどすぐには判断しない。決めつけちゃう人は、単純なものの見方で世界を見る」と警鐘を鳴らした。



茂木氏は「自分の人生もそう決めつけているのかもしれない。それだと、人生という複雑なゲームをうまくプレイできない」とし、さまざまな価値観や複雑性を受け入れることの大切さに触れた。そして「本当の達人というのは、そう簡単には決めつけない」と、“判断を保留する力”が人生の攻略に役立つと指摘した。



一方で、「SNSには瞬間的に反応する人たちが書き込みしやすいだけで、世の中の多くの人は実は分からないなぁと思っている。そのほうがむしろ人間らしい」と述べ、即断即決をあおる風潮への警戒感を表明。「どうなるか分かんない、これがいいか悪いか分からない、と判断を保留する癖をぜひつけてほしい」と呼びかけた。



最後に茂木氏は、「判断を保留することでマインドフルネスや深い思考にもつながる。とにかくすぐに決めつけたがる人が目立つかもしれないが、むしろ“分からない”を受け入れることが人生という複雑なゲームを上手にプレイするコツ」と視聴者に語りかけ、動画を締めくくった。