第2子出産後、育休していた石原さとみ（38）が5カ月ぶりに復帰することが10月9日に発表された。2022年4月からMCを担当していた「あしたが変わるトリセツショー」（NHK総合）に16日放送回から出演するという。

21年1月に一般男性と結婚した石原は、22年1月に第1子妊娠を発表。「トリセツショー」では初回放送から、初となるMCを担当してきたが、同年5月に産休入り。しかし、わずか3カ月で復帰し、ずっと同番組のMCを担当してきた。そうした経緯もあり、今回も「トリセツショー」での復帰を視野に入れていたのかもしれないが、今後の課題になってくるのが俳優業だろう。

石原の第1子出産後のドラマ復帰作は、「Destiny」（テレビ朝日系）。それが3年ぶりとなる連ドラ主演作で、父親の死や仲間の秘密など、さまざまな過去と向き合っていく女性検事の20年にわたる姿を描くサスペンススリラーだった。しかし、世帯視聴率は全話平均7％台で“大成功”とはいかず。共演の亀梨和也（39）と田中みな実（38）の熱愛が報じられ、話題がそっちに持っていかれたことも痛手となった。

映画は24年公開の「ミッシング」で3年ぶりに復帰。失踪した娘の事件をきっかけにメディアに翻弄され、心を壊していく母親を描いた作品で、石原は自ら直談判し、主演の座を射止めたという。公開後1カ月で累計観客動員数が35万人を突破し、興行成績は2カ月間で5億円を突破した。

「特に評価されたのは、感情をむき出しにした演技です。現時点で石原の作品の中では、最高傑作と評価されています」（映画関係者）

■アイドル女優から“できる女”にシフトに

そして今後、石原が俳優としてどのような方向を目指していくのか。改めて注目が集まっているが、「実は、そう簡単ではないと思います」と語るのは、民放ドラマのディレクターだ。

「20代前半まで、石原さんはアイドル女優として男女に支持される役が多かった。しかし、18年のTBS系ドラマ『アンナチュラル』での医師役や、16年の映画『シン・ゴジラ』でのアメリカ合衆国特使あたりから"できる女"の役が増えていきました。その後、結婚し、子供ができ、大人の落ち着いた女性となったことでできる女を演じた『Destiny』はパッとしなかったものの、必死に生きる女性を演じた『ミッシング』は成功しました。石原さんは、演技の幅が広く、ひとつひとつ演じてきた役柄の個性が強いため、同じような役をやり続けるのが難しい。『では、次は？』となった時、期待値がものすごく上がってしまうのでしょう。そう意味で、“次の一手”はどうしても慎重にならざるを得ない面があると思います」

すでに企画は進んでいる可能性もあるが、情報解禁に注目が集まる。

