この記事は2024年12月19日に公開された記事を編集して再掲載しています。

こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。

旅行や出張のとき、スーツケースの上にお土産やビジネスバッグを乗せる人は多いですよね。でも、急ぐときなど、バランスを崩してしまわないようにスーツケースを引いて行くのがなかなか大変…。

そんなストレスをサクッと解消してくれるのが「バッグとめるベルト」。こちらの商品はなんと、累計100万本以上も売れている大ヒット商品なんです。

スーツケースの上に荷物やお土産をしっかりと固定できるので、急いでいるときや、荷物を1つにまとめたいときにとっても便利。お土産をたくさん買ってもスイスイ移動ができちゃいますよ。

ベーシックスタンダード 【Amazon.co.jp限定】旅行 便利 グッズ 旅行用品 バッグとめるベルト スーツケース キャリー バッグ の上 荷物 固定ベルト 998円 Amazonで見る PR PR 1,651円 Yahoo! ショッピング で見る

約8mmの極太ゴムを引っ掛けるだけ！取り付けも楽チン

取り付け方はとってもシンプル。スーツケースのハンドルに片方のゴムを引っ掛けて荷物を挟み、もう片方のゴムをハンドルに引っ掛けます。これだけで荷物をしっかりと固定。

ゴム部分には、キャンプ用品にも使用される約8mmの極太ゴムを採用。さらに、単ゴムではなく十数本のゴム糸をねじりナイロンでカバーリングしているので、重いものや擦れにも強くしっかりと荷物をホールドしてくれます。

長さ調節可能なバックルでどんな荷物もピタッと固定

載せる荷物のサイズに合わせて、28.5cm〜40.5cmまで長さ調節できるバックルが付いているので、スーツケースに載るくらいの荷物はだいたい固定できそうです。

Amazon限定品はバッグに優しい樹脂バックルを採用。バッグを傷つけることなく運ぶことができるのも嬉しいですね。

縦長の荷物やデイパックにも使える

横長なボストンバッグだけではなく、リュックやアタッシェケースもしっかり固定してくれます。

不安定になりがちな縦長の荷物や大きなデイパックも、強化されたゴムとバンドによってしっかり固定されるので、階段の上り下りやエスカレーターの段差による衝撃でも荷物が落ちる心配は少ないですね。

携帯に便利なサイズ感

バッグの隙間に収納できるコンパクトサイズなので携帯しやすく、いざという時に活躍できるアイテムです。

さまざまなシーンで活躍すること間違いなしの「バッグとめるベルト」。これから旅行や出張の予定がある人におすすめの商品なのでぜひチェックしてみてください。

ベーシックスタンダード 【Amazon.co.jp限定】旅行 便利 グッズ 旅行用品 バッグとめるベルト スーツケース キャリー バッグ の上 荷物 固定ベルト 998円 Amazonで見る PR PR 1,651円 Yahoo! ショッピング で見る

商品のデザインや仕様、価格、パッケージなどは執筆当時のものです。変更されている場合がございます。