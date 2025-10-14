高市早苗が首相になったら「外国人観光客」が激増…！金融市場のプロたちが「今、金利を上げないのはアホ」と語る衝撃の理由

再び５万円台の可能性も

「高市新総裁の誕生で株価は爆上げしましたが、その裏で一気に進行したのが円安です。このまま円安が続くようだと国民の生活はますます圧迫され、外国人問題がさらに深刻になるのは目に見えています」（証券会社エコノミスト）

10月4日、自民党の新総裁に高市早苗氏が就任した。積極財政を打ち出す高市総裁に期待して、週明けの日経平均株価は史上初の4万8000円台を記録。その後に起きた自民党・公明党の連立解消を受けて市場は波乱含みだが、高市氏が首相に就任すれば株価は再び5万円の大台に向けて続伸する可能性がある。

「高市トレード」と呼ばれ株式関係者の間では期待も膨らむが、その一方で為替市場では円売りが続く。一時は8ヵ月ぶりとなる1ドル153円台に乗せ、総裁選の開票日前日と比べて円の価値は一気に5円も下落した。

円が売られたのは、投機筋が高市氏の積極財政に懸念を示したためだ。

「新総裁誕生を受けて、ドイツ銀行と米ゴールドマンサックスはそれまで顧客に勧めていた円買い推奨を取りやめました。高市氏が掲げる『サナエノミクス』はアベノミクスを踏襲し、積極財政策（財政出動、大胆な危機管理投資・成長投資、大胆な金融緩和）を中心とするものですが、これがさらなる財政悪化を招くと見られたからです。高市氏が利上げに慎重なことも輪をかけ、今後は円安に向かうと判断した投資家が一斉に円を手放しました」（全国紙経済部記者）

財務省によると、日本の普通国債残高は来年3月には1129兆円に増大すると見込まれ、GDP比の残高は主要先進国中で最も高い水準にある。しかも、高市氏は昨年9月の総裁選で「金利を今、上げるのはアホやと思う」と発言して日銀の利上げをけん制した過去がある。財政悪化懸念と利上げ期待の低下が、一気に円売りへと向かわせたのだ。

アベノミクスのときとは状況が違う

こうした状況を懸念する市場関係者は多い。金融アナリストの久保田博幸氏が指摘する。

「市場が高市氏の積極財政を見越して円安に動いている以上、いままでと違ったことを言わない限り、1ドル160円あたりまで円安は進行するでしょう。そうなると心配なのは『トラス・ショック』が日本でも起きる可能性があることです」

トラス・ショックとは、2022年に英国のリズ・トラス首相が減税を柱とする大規模な財政政策を打ち出したことで、通貨、債権、株式が同時安となる市場の大混乱を引き起こした出来事だ。責任を取る形でトラス首相は、就任からわずか44日で辞任に追い込まれた。海外の市場関係者の間では、早くも高市氏をトラス氏と重ね合わせる見方も出ている。

そもそも、アベノミクス当時とは国内環境が違ういま、積極財政を打ち出すのは危険が伴う。久保田氏が続ける。

「アベノミクスのときは物価が上がらないデフレ下で金利も超低金利。いまとは経済を取り巻く環境がまったく違います。いま、デフレを脱却する『リフレ政策』のような積極財政を実施すれば、市場の判断も当時とはまったく異なるため、大きな混乱も起こり得える。

幸いなのは、高市氏の後ろに財政規律派の麻生太郎副総裁がいること。アベノミクスのときは財務大臣としてでしたが、今回も上手くブレーキ役になるのではとの観測も出ています」

「金利を上げないのは、アホ」

円安が進めば、高市氏が掲げる物価高対策と外国人の受け入れ見直しにも影響が出る。

「円安は今以上の物価高を招き、原材料価格の上昇に耐えられなくなった企業の倒産を増やします。おまけに円安効果でインバウンド需要がさらに拡大して日本を訪れる外国人は増加し、割安になった日本の不動産はますます買い漁られるでしょう。現状のままでサナエノミクスを突き進んでしまうと、自らが掲げる政策とはまったく逆の結果が生じることになるのです」（前出の証券会社エコノミスト）

物価高に苦しむ生活。不良外国人との軋轢でストレスに悩まされる日々――。そんな望まない結果に陥らないようにするには、まず円安を止めることだ。

第一、今月末に来日するトランプ米大統領が首脳会談の席で円安を容認するとは考えづらい。自らドル安、つまり円高への誘導を匂わせているうえ、米国の財務長官も日銀の利上げを求める異例の発言をしているからだ。前出の久保田氏が言う。

「状況を悪化させないためには、日銀が金利を上げて円安への流れを止めることが必要です。利上げ観測の後退が打ち消されれば、円が買い戻されてこれ以上の円安が止まることも考えられる。つまり、『今、金利を上げないのはアホ』だと言うことです」

首相指名選挙が行われる臨時国会の召集見通しは10月20日以降。高市氏ではなく、野党候補が首相に選ばれるようなことになれば、先行き不透明感から今度は株式市場が冷え込むだろう。世界中の市場関係者が結果を見守っている。

あわせて読む『高市早苗が漏らした夫の介護の苦労「帰ってきたら、食べこぼしがいっぱいあって…」』

【あわせて読む】高市早苗が漏らした夫の介護の苦労「帰ってきたら、食べこぼしがいっぱいあって…」