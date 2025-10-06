ねこねこのクリスマスケーキ、かわいさ満点の新作がついに登場！

オールハーツ・カンパニーが運営する「ねこねこ」ブランドから、2025年のクリスマスにぴったりの可愛らしいケーキが登場します！「ねこねこクリスマスケーキ」は、かわいい“ねこ”をテーマにした4つのラインアップ。自分へのご褒美や、パーティーにぴったりなケーキが勢揃いです。さらに、早期割引特典もついてお得にゲットできるチャンス♪予約は10月13日からスタート！

今年のクリスマスは“ねこねこ”のケーキで決まり！

黒ねこクリスマスケーキ～チョコレート～

白ねこクリスマスケーキ～ホワイトチョコ&ベリー～

クリスマス ねこねこWチーズケーキ

こねこサンタケーキ

2025年のクリスマスを彩るのは、見た目も味も楽しめる「ねこねこクリスマスケーキ」シリーズ。

定番の「黒ねこ」や「白ねこ」、そして新作の「こねこサンタケーキ」など、個性豊かなケーキがラインアップ。

かわいらしいビジュアルと共に、贅沢な素材とこだわりの味わいで、クリスマスの食卓を華やかに演出してくれます。

【数量限定】ねこねこオリジナルニットバッグ

価格は3,980円（税込）からで、すべてにオリジナルの「ねこねこニットバッグ」付き！見逃せません。

早期予約でお得にゲット！10月13日から予約開始

「ねこねこ」のクリスマスケーキは、10月13日から予約受付がスタート。さらに、早期予約特典として、WEB予約で10％OFF、店頭予約で5％OFFの割引が適用されます。

この機会をお見逃しなく！予約は「ねこねこチーズケーキ取扱店舗」やWEB予約フォームで受け付け中。数量限定で、無くなり次第終了するので、早めの予約をおすすめします。

今年のクリスマスは、かわいさとおいしさが詰まった「ねこねこクリスマスケーキ」を楽しんでください♪早期予約特典を活用して、お得に購入しましょう！

どのケーキも数量限定で、完売する前に予約することをおすすめします。

ぜひ、素敵なクリスマスを「ねこねこ」のケーキで彩ってくださいね♡お友達や大切な人と一緒に、かわいさ満点のケーキで思い出に残る時間を過ごしましょう！