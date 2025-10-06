公然わいせつの疑いで4日に逮捕されたAぇ！groupのメンバー・草間リチャード敬太。所属事務所の「STARTO ENTERTAINMENT」からは、謝罪のコメントとともに、草間容疑者の活動休止が発表された。

【写真】釈放時、見てられないくらい号泣する草間リチャード

涙声で謝罪の草間リチャード敬太

警視庁は草間を送検したが、東京地検は身柄を拘束する必要性がないと判断。そして本日6日、釈放された草間は警察署の前で「この度はお騒がせして申し訳ありませんでした」と約10秒間頭を下げ、「ファンにひと言」の呼び掛けに「申し訳ありませんでした」と涙声で謝罪した。

「事務所の公式サイトには、逮捕当日の10月4日に“弊社契約タレント草間リチャード敬太に関するお知らせ”として、草間容疑者の逮捕について報告がありました。“ファンの皆様をはじめ、関係者の方々に多大なるご迷惑とご心配をおかけしておりますことを深くお詫び申し上げます”と謝罪の言葉を掲載。さらに、“弊社としては本件の社会的影響を重く受け止め、草間の活動を休止させていただくことと致します”と草間容疑者の活動休止が伝えられました。ただ、これ以外の詳しい逮捕の経緯や活動休止期間については一切触れられていません」（芸能ライター）

捜査関係者によると、草間は4日午前5時40分ごろに東京都新宿区のビル1階の出入り口付近で自身の下半身を露出した疑いがあるとのこと。当時、酒に酔っていた可能性があり、ズボンやパンツを下ろした状態だったという。目撃者からの110番通報を受けたあと署に任意同行され、事情を聴かれた上で通常逮捕されたようだ。

「実は今SNS上では、公然わいせつ時らしき動画が拡散されています。動画には、下半身に何も身に着けていない状態でビルの入り口から外を覗く草間容疑者らしき人物の様子が。帽子をかぶり、サングラスとマスクを付けた風貌のため、はっきりとした顔はわかりませんが、これが草間容疑者なのではと話題となっています」（前出・芸能ライター）

草間リチャードの動画を見た人の反応

動画を見た人たちからは、

《はい、完全にアウト！》

《なんだこれ！間抜けすぎて爆笑してしまう》

《思いっきりアウトで笑った》

などの声が多数あがっている。

一方、あまりにもきちんと撮れすぎている動画に疑問を持つ人もいるようで、

《もしかして誰かにはめられた？》

《さすがに偶然撮ったにしてはうまく撮れすぎてるでしょ……》

といった声も。

全裸の動画以外にも、同じアングルで服を着ている様子もアップされており、もともと比較写真を撮るつもりで待ち伏せされていたのではないかといった説を唱える人も出てきている。

多くのバラエティー番組で活躍していた草間容疑者だけに、登場シーンのカットや出演CMの削除など、今回の逮捕による影響はまだまだ広がりそうだ。動画についてはどのような思惑で投稿されたのかわからないため、今後の真相究明を待ちたい。