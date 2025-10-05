ÂçÃ«æÆÊ¿¤¬Æ¨¤·¤¿¡ÈMVP¡É¡¡»Ù»ýÎ¨¤ï¤º¤«22¡ó¡ÄÂçº¹¤ÎÇÔËÌ¤âÁê¼¡¤°Ç¼ÆÀ¤ÎÀ¼¡Öº£Æü¤ÏÎ®ÀÐ¤Ë¡×
6²ó¤Ë¥¥±¤¬È¿·â¤Î2ÅÀÅ¬»þÂÇ¡¢7²ó¤Ï¥Æ¥ª¤¬µÕÅ¾3¥é¥ó
¡ÚMLB¡Û¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ 5¡¼3 ¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¡ÊÆüËÜ»þ´Ö5Æü¡¦¥Õ¥£¥é¥Ç¥ë¥Õ¥£¥¢¡Ë
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï4Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö5Æü¡Ë¡¢¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤È¤ÎÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥ºÂè1Àï¤Ë5-3¤ÇµÕÅ¾¾¡Íø¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£»î¹ç¸å¤Ë¤Ï¹±Îã¤Î¡ÖPlayer of the Game¡Ê»î¹ç¤ÎºÇÍ¥½¨Áª¼ê¡Ë¡×¤Î¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó½é¾¡Íø¤ò¾þ¤Ã¤¿ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤Ë¡È3ÇÜº¹¡É¤ò¤Ä¤±¤Æ¼ì·®¤ÎÂçË¤¤¬Áª¤Ð¤ì¤¿¡£
¡¡ÂçÃ«¤Ï¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó½éÅÐÈÄ¤ò·Þ¤¨¤¿¡£½é²ó¤Ï3¼ÔËÞÂà¤ËÍÞ¤¨¤ë¤â¡¢2²ó¤Ï»Íµå¤È°ÂÂÇ¤Ç¥Ô¥ó¥Á¤ò¾·¤¡¢¥ê¥¢¥ë¥ß¥å¡¼¥È¤Ë±¦Ãæ´Ö2ÅÀ»°ÎÝÂÇ¤òÍá¤Ó¤ÆÀèÀ©¤òµö¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ëµ¾Èô¤Ç3¼ºÅÀ¡£¤·¤«¤·3²ó¤«¤é¤Ï´°Á´¤ËÎ©¤ÁÄ¾¤ê¡¢6²ó89µå¤òÅê¤²¡¢3°ÂÂÇ3¼ºÅÀ¡£9Ã¥»°¿¶1»Íµå¤ÎÅêµå¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÂÇÀþ¤ÏÁê¼êÀèÈ¯¤Î¥¯¥ê¥¹¥È¥Õ¥¡¡¼¡¦¥µ¥ó¥Á¥§¥¹¤Ë´°àú¤ËÉõ¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢6²ó¤Ë2»à¤«¤é¥Á¥ã¥ó¥¹¤òºî¤ë¤È¡¢¡È¤ªº×¤êÃË¡É¥¨¥ó¥ê¥±¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹ÆâÌî¼ê¤¬È¿·â¤Î2ÅÀÅ¬»þÆóÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¡£¤³¤³¤Ç¥µ¥ó¥Á¥§¥¹¤¬¹ßÈÄ¡£¤½¤·¤Æ7²ó¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡°ÂÂÇ¤È»àµå¤Ç¹¥µ¡¤òºî¤ë¤â¡¢ÂçÃ«¤È¥à¡¼¥¡¼¡¦¥Ù¥Ã¥ÄÆâÌî¼ê¤¬ÅÝ¤ì¡¢ÂÇÀÊ¤Ë¤Ï3»°¿¶¤Î¥Æ¥ª¥¹¥«¡¼¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹³°Ìî¼ê¡£µ¯»à²óÀ¸¤ÎµÕÅ¾3¥é¥ó¤òÃ¡¤¹þ¤ß¡¢¥Ù¥ó¥Á¤ÎÂçÃ«¤âÍº¶«¤Ó¤ò¾å¤²¤ëºÇ¹â¤Î°ìÈ¯¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¡£°Ê¹ß¤Ï¥Ö¥ë¥Ú¥ó¥ê¥ì¡¼¤Ç¤É¤¦¤Ë¤«Î¿¤®¡¢ºÇ¸å¤Ïº´¡¹ÌÚÏ¯´õÅê¼ê¤¬Äù¤á¤ÆÅ¨ÃÏ¤Ç¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬Àè¾¡¤·¤¿¡£
¡¡µåÃÄ¸ø¼°X¤Ï¾¡Íø¸å¤ËËè²ó¹Ô¤¦¡ÖPlayer of the Game¡×¤Î¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò¼Â»Ü¡£¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤µ¤ì¤¿¤Î¤¬ÂçÃ«¡¢¥¥±¡¢¥Æ¥ª¤Î3¿Í¤À¤Ã¤¿¡£ÆüËÜ»þ´Ö11»þ36Ê¬¤Ë³«»Ï¤µ¤ì¡¢¸á¸å4»þ²á¤®¤ËÄù¤áÀÚ¤é¤ì¤¿¡£3Ëü1038É¼¤Î¤¦¤Á¡¢66.8¡ó¤Î°µÅÝÅª»Ù»ý¤òÆÀ¤¿¤Î¤¬T¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤À¤Ã¤¿¡£ÂçÃ«¤Ï22.7¡ó¡¢E¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤Ï11.7¡ó¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Æ¥ª¤Ï2²ó¤Ë´ËËý¤Ê¼éÈ÷¤ò¸«¤»¡¢»î¹ç½øÈ×¤ÏÈãÈ½¤ÎÀ¼¤â´ó¤»¤é¤ì¤¿¤¬¡¢Ê¸»úÄÌ¤ê°ì¿¶¤ê¤ÇÌÛ¤é¤»¤¿¡£¡Öº£Æü¤ÏÎ®ÀÐ¤Ë¥Æ¥ª¥¹¥«¡¼¤Ç¤·¤ç¡×¡Öº£Æü¤ÏÎÉ¤¯¤â°¤¯¤â¥Æ¥ª¥¹¥«¡¼¡×¡Ö¤Ê¤ó¤À¤«¤ó¤À¥Æ¥ª¡×¡Ö¥·¥ç¥¦¥Ø¥¤¤ÈÇº¤à¤±¤É¡Ä¡Ä¥Æ¥ª¤«¤Ê¡×¤È¤ä¤Ï¤ê¡È¥Æ¥ª¿ä¤·¡É¤¬Â¿¤¯¡¢¡Ö¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï¥í¡¼¥¤ò¿ä¤·¤¿¤¤¤±¤É¤Í¡×¡Ö¥Ù¥·¥¢¤Ëáã¤ì¤¿¡×¤È¸õÊä¼Ô¤ËÆþ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢8²óËþÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤òÎ¿¤¤¤À¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Ù¥·¥¢Åê¼ê¡¢¥»¡¼¥Ö¤òµó¤²¤¿º´¡¹ÌÚ¤ò¿ä¤¹¥Õ¥¡¥ó¤â¤¤¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë