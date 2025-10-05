NHKÂç²ÏŽ¢¤Ù¤é¤Ü¤¦Ž£¤Ç¤ÏÉÁ¤«¤ì¤Ê¤¤¾¾Ê¿Äê¿®¤ÎÀÊÊ¡Ä¹¾¸Í¤Î½÷¤Î±àŽ¥Âç±ü¤ÈµÈ¸¶¤òÅ°ÄìÅª¤Ë·ù¤Ã¤¿¥ï¥±
¢£¡Ö½÷ÏºÇã¤¤¤Î¥¬¥¤¥ÉËÜ¡×¤È¤¤¤¦·æºî
À¤¤ÎÃæ¡¢¾¾Ê¿Äê¿®¡Ê°æ¾åÍ´µ®¡Ë¤¬¹æÎá¤ò¤«¤±¤ë¡Ö·ðÌó¡×°ì¿§¤ËÀ÷¤Þ¤ê¡¢ÄÕ½Å¤³¤ÈÄÕ²°½Å»°Ïº¡Ê²£ÉÍÎ®À±¡Ë¤Î¡Ö¸Î¶¿¡×¤Ç¤¢¤ëµÈ¸¶¤Ï¡¢¶â¤òÍî¤È¤¹¤ªÂç¿Ô¤â¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢¸·¤·¤¤¾õ¶·¤ËÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£NHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÁÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸¡Á¡×¤ÎÂè37²ó¡ÖÃÏ¹ö¤ËµþÅÁ¡×¡Ê9·î28ÆüÊüÁ÷¡Ë¡£
¤½¤³¤ÇÄÕ½Å¤Ï¡ÖµÈ¸¶¤òµß¤¦¤¿¤á¤Î¤â¤ó¤ò¹Í¤¨¤¿¤¤¤ó¤À¡×¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢ËÌÈøÀ¯±é¡¢¤¹¤Ê¤ï¤Áµººî¼Ô¤Î»³ÅìµþÅÁ¡Ê¸ÅÀîÍºÂç¡Ë¤ò¡¢¡Ö¤ªÁ°¡¢µÈ¸¶¤Ë¤Ï¤µ¤ó¤¶¤óÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿È¤À¡£¤ä¤é¤Í¤¨¤È¤Ï¤¤¤ï¤Í¤¨¤è¤Ê¡×¤È¤±¤·¤«¤±¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢ÎøÀî½ÕÄ®¡Ê²¬»³Å·²»¡Ë¤¬¡¢¸æÀ¯Æ»¤ò¤«¤é¤«¤¦²«É½»æ¤ò½ñ¤¤¤¿ÀÕÇ¤¤ò¤È¤Ã¤ÆÊ¢¤òÀÚ¤Ã¤Æ´Ö¤â¤Ê¤¤¡£µþÅÁ¼«¿È¡¢È³¶â·º¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢¡Ö¤±¤É¡¢¤ªÒë¤á¼õ¤±¤ë¤è¤¦¤Ê¤Î¤Ï¡×¤È¾è¤êµ¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¤·¤Ð¤é¤¯¤·¤Æ¡¢´îÂ¿Àî²ÎËû¡ÊÀ÷Ã«¾ÂÀ¡Ë¤ÈµþÅÁ¤¬ÄÕ½Å¤ËÄó°Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ö½÷ÏºÇã¤¤¤ò»ØÆî¤¹¤ëÞ¯ÍîËÜ¡×¤À¤Ã¤¿¡£²ÎËû¤Ï¤³¤¦ÀâÌÀ¤·¤¿¡£¡Ö½÷Ïº¤ÈµÒ¤Î¾®ÏÃ¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¤¤¤¤µÒ¤Ã¤Æ¤Î¤Ï¤³¤ó¤Ê¤À¤è¡¢¤è¤¯¤Í¤¨µÒ¤Ã¤Æ¤Î¤Ï¤³¤ó¤Ê¤À¤Ã¤Æ¤ï¤«¤é¤»¤Æ¡¢¤¤¤¤µÒ¤òÁý¤ä¤¹¡¢°é¤Æ¤ë¤Ã¤Æ¹Í¤¨¤À¡×¡£
ÄÕ½Å¤Ï¥Ô¥ó¤È¤³¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¤À¤¬¡¢µþÅÁ¤Ï¡Ö²Î¤µ¤ó¤Î³¨¤Ï¡¢¤¢¤ê¤Î¤Þ¤Þ¤À¤«¤é¤ª¤â¤·¤ì¤¨¤ï¤±¤¸¤ã¤Í¤¨¤Ç¤¹¤«¡£¾®ÏÃ¤â¤½¤¦¤¤¤¦¶ñ¹ç¤Ë¤·¤Æ¤¨¤Ê¤Ã¤Æ¡×¡£¤È¤â¤«¤¯¡¢½ñ¤¤¤Æ¤ß¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ï´²À¯2Ç¯¡Ê1790¡ËÀµ·î¡¢¹Ì½ñÆ²¤«¤é´©¹Ô¤µ¤ì¤¿¡Ø·¹¾ëÇã»Í½½È¬¼ê¡Ù¤È¤·¤ÆÆü¤ÎÌÜ¤ò¸«¤¿¡£Í·µÒ¤È½÷Ïº¤Î²ñÏÃ¤ò4¤Ä¤Î¾ìÌÌ¤ËÉÁ¤Ê¬¤±¡¢Í·¶½¤Ë¤ª¤±¤ëÃË½÷¤Î¼ê´É¤ä´¶¾ð¤ò¡¢ºÙ¤«¤¤´Ñ»¡¤È¹ª¤ß¤Ê¼Ì¼Â¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥æ¡¼¥â¥é¥¹¤ËÉÁ¤¤¤¿¡¢Þ¯ÍîËÜ¡ÊÍ·Î¤Ê¸³Ø¡Ë¤Î·æºî¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¤À¤¬¡¢µÈ¸¶¤Ç¤Î½÷Ïº¤È¤ÎÍ·¤Ó¤òÂêºà¤Ë¤·¤¿Ê¸³Ø¤Ê¤É¡¢·ë¶É¤Î¤È¤³¤í¡¢¾¾Ê¿Äê¿®¤¬µö¤¹¤ï¤±¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¢£Âç±üvs.Äê¿®¤Î·ë²Ì
»Ô°æ¤Ë¤ª¤±¤ë½÷¤Î±à¤¬µÈ¸¶¤Ê¤é¡¢¹¾¸Í¾ë¤Ë¤ª¤±¤ë½÷¤Î±à¤ÏÂç±ü¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦¡×Âè37²ó¤Ç¤Ï¡¢µÈ¸¶¤¬¶ì¶¤À¤È¤¤¤¦ÏÃ¤ËÂ³¤¤¤Æ¡¢¾ìÌÌ¤ÏÂç±ü¤ËÀÚ¤êÂØ¤ï¤Ã¤¿¡£
Âç±ü¤Î½÷Ãæ¤ÎºÇ¾å°Ì¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¾åçÅ¸æÇ¯´ó¤Î1¿Í¤Ç¤¢¤ëÂçºê¡Ê±ÇÈþ¤¯¤é¤é¡Ë¤¬¡¢Äê¿®¤ÈÂÐÌÌ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Âçºê¤¬¡ÖÂç±ü¤Ï¤¹¤Ç¤Ë·ðÌó¤ËÅØ¤á¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì°Ê¾å¡¢¤Ê¤Ë¤òºï¤ì¤È¡©¡×¤ÈÌä¤¦¤È¡¢Äê¿®¤ÏÍÓæ½(¤è¤¦¤«¤ó)¤Î·ðÌó¤òÍ×µá¤·¡¢Â³¤¤¤Æ¡¢·ðÌó¤¹¤Ù¤»öÊÁ¤òÎóµó¤·¤¿½ñ¾õ¤òÅÏ¤·¤¿¡£
¤¹¤ë¤ÈÄê¿®¤Ï¡¢Âç±ü¤ÎÃ²´ê¤ò¼õ¤±¤¿°ì¶¶¼£ºÑ¡ÊÀ¸ÅÄÅÍ¿¿¡Ë¤Ë¸Æ¤Ð¤ì¤¿¡£¡ÖÂç±ü¤¬¤¢¤Þ¤ê¤Ë¼ÁÁÇ¤Ê¤Î¤Ï¡¢¤´¸øµ·¤Î°Ò¸÷¤Ë´Ø¤ï¤ë¤È¤Î¤ª¡×¤ÈÅÁ¤¨¤ë¼£ºÑ¤Ë¡¢Äê¿®¤Ï¡ÖìÔÂô¤Ç¤¢¤ì¤Ð°Ò¸·¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢ÀõÇö¶Ë¤Þ¤ê¤Ê¤¤¹Í¤¨¡×¤ÈÈ¿ÏÀ¡£¼£ºÑ¤«¤é¡ÖÂç±ü¤Î½÷¤¿¤Á¤Ë¤Ï¡¢É½¤Ë½Ð¤ë³Ú¤·¤ß¤â¤Ê¤¤¡×¤Î¤À¤«¤é¡¢Ãæ¤Ç³Ú¤·¤à¤³¤È¤°¤é¤¤µö¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤ÈÍê¤Þ¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¤Ç¤Ï¡¢Ãæ¤Î³Ú¤·¤ß¤ò¸º¤¸¤Ì¤è¤¦¤Ê·ðÌó¤Î¼ê¤ò¡¢»ä¤Î¤Û¤¦¤Ç¹Í¤¨¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¸åÆü¡£²È¿Ã¤¬¼£ºÑ¤Ë¡ÖÂç±ü¤è¤ê»È¤¤¤¬»²¤ê¡¢ÂçºêÅÂ¤¬Ï·½÷¤ÎÌò¤òÌÈ¤¼¤é¤ì¤¿¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£¤½¤³¤Ë¤¤¤¿Äê¿®¤Ï¡¢¡ÖÂçºêÅÂ¤ÏÉÔÀµ¤ÊÃù¤¨¤Î¤Û¤«¡¢Ï·½÷¤ÎÇ¤¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤«¤é¤Ì¹Ô¤¤¤âÂ¿¤¯Ç§¤á¤é¤ì¡¢¤ªÌò¤òÌÈ¤º¤Ù¤¤È·è¤·¤Þ¤·¤Æ¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤ªÌóÂ«¤É¤ª¤ê¡¢³Ú¤·¤ß¤ò¸º¤º¤ë¤³¤È¤Ê¤¯·ðÌó¤â¤«¤Ê¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¤È¡×¤ÈÓ·Òê¤òÀÚ¤Ã¤¿¡£
ºÙ¡¹¤È¤·¤¿·ðÌó¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¶¯¤¤¤ë¤Î¤¬·ù¤Ê¤é¡¢ìÔÂô¹¥¤¤ÊÏ·½÷¤ò¤Þ¤ë¤´¤ÈÇÓ½ü¤·¤Æ¤·¤Þ¤¨¤Ð¤¤¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤¬Äê¿®¤ÎÍý¶þ¤À¤Ã¤¿¡£
¢£¾·³²ÈÀÆ¤ÎÆýÊì¤¹¤éÄÉ¤¤½Ð¤·¤¿
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¾¾Ê¿Äê¿®¤¬¡Ö´²À¯¤Î²þ³×¡×¤Ç¼è¤êÄù¤Þ¤Ã¤¿ÂÐ¾Ý¤Ë¤Ï¡¢½÷À¤¬¤é¤ß¤Î¾ì½ê¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡£ºÇ½é¤ËÂç±ü¤«¤é¸«¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£
¾·³¤ËÄ¾ÀÜ¤ªÌÜÄÌ¤ê¤Ç¤¤ë¡Ö¸æÌÜ¸«ÆÀ°Ê¾å¡×¤ÎÂç±ü½÷Ãæ¤Ï¡¢¾·³¤ÎÂ¦¶á¤¯¤Ë»Å¤¨¤Æ¸ø²È½Ð¿È¼Ô¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡Ö¾åçÅ¸æÇ¯´ó¡×¤¬ºÇ¾å°Ì¤Ç¡¢¡Ö¸æÇ¯´ó¡×¡ÖÃæÇ¯´ó¡×¡Ö¸æµÒ²ñ¼á¡×¡Ö¸æÃæçÅ¡×¡Ö¸æ¾®À«¡×¤ÈÂ³¤¤¤¿¡£¥È¥Ã¥×¤Î¾åçÅ¸æÇ¯´ó¤ÏÄê°÷¤¬8¿Í¤À¤¬¡¢Äê¿®¤ÏÏ·Ãæ½¢Ç¤Ãæ¤Î6Ç¯´Ö¤Ë¡¢8¿Í¤Î¤¦¤Á5¿Í¤ò²òÇ¤¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¤Þ¤º¡¢Äê¿®¤ÎÏ·Ãæ½¢Ç¤¤ËÈ¿ÂÐ¤·¤¿2¿Í¡¢¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦¡×¤Ç¤ÏÉÚ±Ê°¦¤¬±é¤¸¤¿¹â³Ù¡¢¤½¤ì¤«¤éÂìÀî¤òÄÉ¤¤½Ð¤·¤¿¡£Â³¤¤¤Æ¡¢¥É¥é¥Þ¤ÎÂè37²ó¤ÇÉÁ¼Ì¤µ¤ì¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢´²À¯¸µÇ¯¡Ê1789¡Ë11·î¤Ë¤Ï¡¢Âçºê¤ò²òÇ¤¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¤È¤ê¤ï¤±Âçºê¤Î²òÇ¤¤Ï¡¢¤¿¤È¤¨Ï·Ãæ¼óºÂ·ó¾·³Êäº´¤ÎÈ½ÃÇ¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤«¤Ê¤êÂçÃÀ¤Ê¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¨¤ë¡£Âçºê¤¬Âç±ü¤ÇÀäÂç¤ÊÎÏ¤ò¤â¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Èà½÷¤¬¾·³²ÈÀÆ¤ÎÆýÊì¤À¤Ã¤¿¤«¤é¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤òÄê¿®¤Ï¡¢²ÈÀÆ¤ÎÀµ¼¼¤ÎÕæ»Ò(¤¿¤À¤³)¤ËÉÕ¤¯½÷Ãæ¤È¡¢²ÈÀÆ¤ËÉÕ¤¯½÷Ãæ¤È¤ÎÂÐÎ©¤òÀú¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¡¢ÄÉ¤¤½Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¢£Â¦¼¼¤Î½ÇÊì¤âÄÉÊü
¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¤·¤Æ¡¢¾·³²ÈÀÆ¤ÎÈ¿´¶¤òÇã¤ï¤Ê¤¤¤Ï¤º¤â¤Ê¤¤¤¬¡¢Äê¿®¤Ï¤µ¤é¤ËÆÍ¤¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Ã¤¿¡£´²À¯4Ç¯¡Ê1792¡Ë8·î¤Ë¤Ï2¿Í¤Î¾åçÅ¸æÇ¯´ó¡¢ÇßÌî°æ¤È¹â¶¶¤ò²òÇ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤È¤¯¤Ë¹â¶¶¤òÄÉ¤¤½Ð¤·¤¿±Æ¶Á¤ÏÂç¤¤«¤Ã¤¿¡£
²ÈÀÆ¤Ï´²À¯¸µÇ¯¡Ê1789¡Ë3·î¡¢Â¦¼¼¤Î¤ªËü¤ÎÊý¤Ë¡¢¤Î¤Á¤ËÈøÄ¥ÆÁÀî²È¤Ë²Ç¤°Ä¹½÷¤Î½ÊÉ±(¤Ò¤Ç¤Ò¤á)¤ò»º¤Þ¤»¤¿¡£²ÈÀÆ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¤¸¤á¤Æ¤Î¼Â»Ò¤Ç¡¢Â¦¼¼¤Î¤Ê¤«¤Ç¤â¤È¤ê¤ï¤±¤ªËü¤ÎÊý¤òÃþ°¦¤·¤¿²ÈÀÆ¤Ï¡¢¤½¤Î¸å¡¢Ä¹ÃË¤È¼¡½÷¡¢»°½÷¤âÈà½÷¤Ë»º¤Þ¤»¤¿¡Ê¤½¤Î3¿Í¤ÏÔðÀÞ¤·¤¿¡Ë¡£¹â¶¶¤Ï¤½¤Î¤ªËü¤ÎÊý¤Î½ÇÊì¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
²ÈÀÆºÇ°¦¤ÎÂ¦¼¼¡¢¤ªËü¤ÎÊý¤¬Ä¹ÃË¤ÎÃÝÀéÂå¤òÀ¸¤à¤È¡¢¤½¤Î¼þ°Ï¤Î½÷Ãæ¤¿¤Á¤Ï¡¢Àµ¼¼¤ÎÕæ»Ò¤¬ÃË»Ò¤òÀ¸¤Þ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¼ö¤¤¡¢Õæ»ÒÉÕ¤Î½÷Ãæ¤¿¤Á¤È¤ÎÂÐÎ©¤¬À¸¤¸¤¿¤È¤¤¤ï¤ì¤ë¡£Äê¿®¤Ï¤½¤ì¤ò²ò¾Ã¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¹â¶¶¤ò²òÇ¤¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤À¤¬¡¢¾·³Êäº´Ìò¤È¤·¤Æ¤Î¼«Ê¬¤Ë¡¢²á¾ê¤Ê¤Þ¤Ç¤Î¼«¿®¤ò¤¤¤À¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£¾·³ºÇ°¦¤ÎÂ¦¼¼¤ò»Ù¤¨¤ë¿È´ó¤ê¤òÄÉ¤¤½Ð¤¹¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤«¤Ê¤êÂçÃÀ¤À¤È¤¤¤¦¤Û¤«¤Ê¤¤¡£
Äê¿®¤Ï¾·³Êäº´Ìò¤È¤·¤Æ¡¢Âç±ü¤ËÆþ¤ê¿»¤ë²ÈÀÆ¤Ë¤¬¤Þ¤ó¤¬¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£¤À¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢ºÇ¹â¸¢ÎÏ¼Ô¤¿¤ë¾·³¤ÎÆýÊì¤ä¡¢°¦¾ª¤Î½ÇÊì¤òÄÉÊü¤·¤¿¤ê¤¹¤ì¤Ð¡¢¼«Ê¬¤ÎÎ©¾ì¤¬´í¤¦¤¯¤Ê¤ë¤Ë·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤Î¤À¤¬¡£
¢£·ù¤Ê´¶¤¸¤Î¡ÖÁê¸ß´Æ»ë¥·¥¹¥Æ¥à¡×
¤µ¤Æ¡¢»³ÅìµþÅÁ¤¬½ñ¤¡¢´²À¯2Ç¯¡Ê1790¡Ë¤ËÄÕ½Å¤¬´©¹Ô¤·¤¿Á°½Ò¤Î¡Ø·¹¾ëÇã»Í½½È¬¼ê¡Ù¤Ï¡¢¤½¤ì¼«ÂÎ¤¬¤ªÒë¤á¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢Äê¿®¤¬ÌÛ¤Ã¤Æµö¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¤¸¤Ä¤Ï¡¢Í·Î¤¤Ê¤É¤òÉÁ¤¤¤¿¤¤¤ï¤æ¤ë¹¥¿§ËÜ¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤ËµýÊÝ7Ç¯¡Ê1722¡Ë¡¢8Âå¾·³µÈ½¡¤Ë¤è¤ë¡ÖµýÊÝ¤Î²þ³×¡×¤Î¤â¤È¡¢Ä®¿¨¤Ç¶Ø¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤À¤¬¡¢»þ´Ö¤ò·Ð¤ÆÍÌ¾Ìµ¼Â¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤³¤ÇÄê¿®¤Ï¡¢´²À¯2¡Ê1790¡ËÇ¯5·î¤È9·î¡¢70Ç¯¶á¤¯Á°¤Î¶ØÎá¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¸æ¿¨½ñ¤ò½Ð¤·¡¢Þ¯ÍîËÜ¤Î´©¹Ô¤ò¸¶Â§¤È¤·¤Æ¶Ø¤¸¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿¡£
¾·³²ÈÀÆ¤¬Æþ¤ê¿»¤ëÀè¤ÎÂç±ü¤òÅ°ÄìÅª¤ËÄù¤á¾å¤²¡¢Ç¯´Ö20ËüÎ¾¤È¤¤¤ï¤ì¤¿·ÐÈñ¤â3Ê¬¤Î1¤Ë¤Þ¤Ç¸º¤é¤·¤¿¤È¤¤¤¦Äê¿®¡£»Ô°æ¤ÎÃËÀ¤¬Æþ¤ê¿»¤ëÍ·Î¤¤â·ù¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢Í·Î¤¤òÉñÂæ¤Ë¤·¤¿µººî¤Ï»ö¼Â¾å¡¢½Ð¤»¤Ê¤¯¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¤·¤«¤â¡¢Â³¤±¤Æ10·î¤Ë¤ÏÞ¯ÍîËÜ¤ä²«É½»æ¤Ê¤É¤ò´©¹Ô¤¹¤ë¾ì¹ç¡¢ÃÏËÜÌä²°¤ÎÃç´ÖÆâ¤Ç¡¢ÆâÍÆ¤ËÌäÂê¤¬¤Ê¤¤¤«¤É¤¦¤«¡Ö¹Ô»ö¡×¤¬³ÎÇ§¤¹¤ë¡Ö²þ¡×¤ò¹Ô¤¦¤è¤¦¤ËµÁÌ³¤Å¤±¤¿¡£Áê¸ß´Æ»ë¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Å°ÄìÅª¤Ë¼è¤êÄù¤Þ¤í¤¦¤È¤·¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¢£Âç±ü¤ÎÄù¤áÉÕ¤±¤ÈÞ¯ÍîËÜ¶Ø»ß¤Î°Õ³°¤Ê¶¦ÄÌÅÀ
¤À¤¬¡¢ÄÕ½Å¤Ï¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦¡×¤Ç¤âÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢Äê¿®¤ÎÄù¤á¤Ä¤±¤Ë³Î¿®ÈÈÅª¤ËÄñ¹³¤·¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£µþÅÁ¤Ë¡Ø»Å·üÊ¸¸Ë¡Ù¡ØÀÄÏ°ÃëÇ·À¤³¦¶ÓÇ·Î¢¡Ù¡Ø¾«µ¸¸¨籭¡Ù¤È¤¤¤¦3ºý¤ÎÞ¯ÍîËÜ¤ò½ñ¤«¤»¡¢´²À¯3Ç¯¡Ê1791¡Ë¤Ë´©¹Ô¤·¤¿¡£
¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤Ê¤ó¤éÇÛÎ¸¤ò¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤é¤ÏÍ·½÷¤¿¤Á¤ÎÉ÷Â¯¤òÂêºà¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢ÉñÂæ¤ä»þÂå¤ÎÀßÄê¤òÊÑ¤¨¡¢Í·¤Ó¤Ë¿¼Æþ¤ê¤·¤¹¤®¤ë¤È¥Þ¥º¤¤¤È¤¤¤¦¶µ·±¤Þ¤Ç¿¥¤ê¹þ¤ó¤Ç¡¢Ã±¤Ê¤ë¹¥¿§ËÜ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë»ÅÎ©¤Æ¤Æ¤¢¤Ã¤¿¡£
¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¹Ëµª½ÍÀµ¤ÎÅ°Äì¤ò¿Þ¤ëÄê¿®¤Î¤ªÌÜ¤³¤Ü¤·¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤º¡¢ÄÕ²°¤âµþÅÁ¤â¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¡Ö²þ¡×¤Ë¤«¤«¤ï¤Ã¤¿ÃÏËÜÌä²°Ãç´Ö¤Î¡Ö¹Ô»ö¡×¤Þ¤Ç¤â¤¬¡¢½Å¤¤È³¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
Âç±ü¤Î·ðÌó¤È¹Ëµª½ÍÀµ¡£»Ô°æ¤ÎÍ·Î¤¤òÂÐ¾Ý¤Ë¤·¤¿Þ¯ÍîËÜ¤Î¶Ø»ß¡£Î¾¼Ô¤Î¤¢¤¤¤À¤Ë¤Ï¡¢¶¦ÄÌÅÀ¤¬¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤Æ¡¢¤¸¤Ä¤Ï¡Ö½÷¤Î±à¡×¤Ç¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤é¤Ø¤ÎÄê¿®¤Î²ðÆþ¤Ë¤Ï¡¢½÷¤Î±à¤Ø¤ÎÆþ¤ê¿»¤ê¤ò·ù¤¬¤ëÄê¿®¤ÎÀÊÊ¤â¡¢¸«¤Æ¤È¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë»×¤ï¤ì¤ë¡£
河原 敏志(かはら・とし)
歴史評論家、音楽評論家
¿ÀÆàÀî¸©½Ð¿È¡£Áá°ðÅÄÂç³Ø¶µ°é³ØÉô¼Ò²ñ²ÊÃÏÍýÎò»ËÀì½¤Â´¶È¡£ÆüËÜÃæÀ¤»Ë¡¢¶áÀ¤»Ë¤¬Ãæ¿´¤À¤¬¼éÈ÷ÈÏ°Ï¤Ï¹¤¤¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ø¤ª¾ë¤ÎÃÍÂÇ¤Á¡Ù¡Ê¿·Ä¬¿·½ñ¡Ë¡¢ ¡Ø¥«¥é¡¼ÈÇ¡¡Åìµþ¤Ç¸«¤Ä¤±¤ë¹¾¸Í¡Ù(Ê¿ËÞ¼Ò¿·½ñ)¡£¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Î²»³Ú¡¢Èþ½Ñ¡¢·úÃÛ¤Ë¤âÀºÄÌ¤·¡¢¥ª¥Ú¥é¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¥¯¥é¥·¥Ã¥¯²»³Ú¤ÎÉ¾ÏÀ³èÆ°¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£´ØÏ¢¤¹¤ëÃø½ñ¤Ë¡Ø¥¤¥¿¥ê¥¢¡¦¥ª¥Ú¥é¤òµ¿¤¨¡ª¡Ù¡¢¡ØÌ¥ÏÇ¤Î¥ª¥Ú¥é²Î¼ê50 ²ÎÀ¼¤Î¥«¥¿¥í¥°¡Ù(¤È¤â¤Ë¥¢¥ë¥Æ¥¹¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥·¥ó¥°)¤Ê¤É¡£
(歴史評論家、音楽評論家 河原 敏志)