¡ÚÁíºÛÁª¡Û¶¶²¼Å°»á¡¡¾®Àô¿Ê¼¡Ïº»á¤Î¥¹¥Æ¥ÞÌäÂê¤ò¥Ð¥Ã¥µ¥ê¡ÖÇ§¼±ÉÔÂ¡£ÂçÌäÂê¤Ç¤¹¤è¡×
¡¡¸µÂçºåÉÜÃÎ»ö¤ÇÊÛ¸î»Î¤Î¶¶²¼Å°»á¤¬£²£¹Æü¡¢´ØÀ¾¥Æ¥ì¥Ó¡Ö½Ü´¶£Ì£É£Ö£Å¤È¤ì¤¿¤Æ¤Ã¡ª¡×¤Ë½Ð±é¤·¡¢¾®Àô¿Ê¼¡ÏºÇÀ¿åÁê¤Î¤¤¤ï¤æ¤ëà¥¹¥Æ¥ÞÅê¹ÆÌäÂêá¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡¾®Àô»á¤ò½ä¤Ã¤Æ¤Ï¡¢Æ±»á¤Î¿Ø±Ä¤¬¥Í¥Ã¥È¤ÎÇÛ¿®Æ°²è¤Ë¡¢¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¤Ë½ÐÇÏ¤·¤¿¾®Àô»á¤ò¾Î»¿¤¹¤ë¥³¥á¥ó¥È¤òÅê¹Æ¤¹¤ë¤è¤¦Í×ÀÁ¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬£²£µÆüÈ¯Çä¤Î¡Ö½µ´©Ê¸½Õ¡×¤¬ÊóÆ»¡£¾®Àô»á¤Ï¡ÖÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤·¤¿¤¬¡¢»ö¼Â¤ÈÇ§¤á¡¢¼Õºá¤·¤¿¡£
¡¡¶¶²¼»á¤Ï¡Ö¹ñ²ñµÄ°÷¤È¤·¤Æ¤Ï¥À¥á¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡£¾®Àô¤µ¤ó¤¬¡Ø¤¤¤¤¹¤®¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¡Ù¤ÈÉ½¸½¤òÌäÂê¤Ë¤·¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤ÏÇ§¼±ÉÔÂ¡×¤È¥Ð¥Ã¥µ¥ê¡£
¡¡º£²ó¤ÎÁíºÛÁª¤Ë¤Ï¾®Àô»á¤ò´Þ¤à£µ¿Í¤¬Î©¸õÊä¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡Ö¤É¤Î¸õÊä¼Ô¤â¤³¤ÎÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤½¤ó¤Ê¤Ë¸·¤·¤¤¥³¥á¥ó¥È½Ð¤·¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ËÜÅö¤Ï¤â¤Ã¤È¼«Ì±ÅÞ¤ÏÂçÁû¤®¤ò¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¡£ÂçÌäÂê¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÈãÈ½¤·¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡ÖÌ±´Ö»ö¶È¼Ô¤¬¾¦ÉÊ¤òÇä¤ë»þ¤Ë±Æ¶ÁÎÏ¤Î¤¢¤ë¿Í¤Ë¡Ø´¶ÁÛ½ñ¤¤¤Æ¤Í¡Ù¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤¿¤é°ìÈ¯¥¢¥¦¥È¡£½ñ¤¤¤¿¥¿¥ì¥ó¥È¤µ¤ó¤âÈÖÁÈ¤Ë½Ð¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡×¤È»ØÅ¦¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡ÖÀ¯¼£²È¤Ï¥í¥·¥¢¤È¤«¤¬Áªµó¤Ë²ðÆþ¤·¤Æ¤¯¤ë¤«¤é¡¢¤½¤ì¤ò»ß¤á¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ã¤Æ°ÒÀª¤Î¤¤¤¤¤³¤È¸À¤¦¿Í¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¤¤ë¤¬¡¢°ìÈÖ¤ä¤é¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¤³¤¦¤¤¤¦¡Ê¥¹¥Æ¥Þ¡Ë¤³¤È¡£¹ñ²ñµÄ°÷¤¬Ì¾¾è¤é¤º¤ËÃ¯¤«¤ò±þ±ç¤¹¤ë¡£¤½¤ì¤òÊ¹¤¤¤¿Í¸¢¼Ô¤Ï¡¢ºø³Ð¤¹¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¡£
¡¡¾®Àô»á¤Ï¡ÖÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÍÆ¼Ï¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡ÖÌ±´Ö´ë¶È¤¬ÁÈ¿¥Åª¤Ë¥¹¥Æ¥Þ¹Ô°Ù¤ò¤ä¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢¥È¥Ã¥×¤Ï¼Ç¤¤ËÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¡ÊÁíºÛÁª¼Âà¤ÎÀ¼¤â¤¢¤ë¤¬¡ËËÍ¤Ï¤½¤ì¤Ë¤âÉ¤Å¨¤¹¤ë¤°¤é¤¤¤ÎÏÃ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È»ýÏÀ¤òÅ¸³«¡£¹ñ²ñµÄ°÷¤«¤éÈãÈ½¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤Þ¤ê½Ð¤Æ¤¤¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¹ñ²ñµÄ°÷¤¬¤¤¤ë¤È»×¤¦¡£Í¿ÌîÅÞÌä¤ï¤º¡×¤Èµ¿ÏÇ¤ÎÌÜ¤ò¸þ¤±¤Æ¤¤¤¿¡£
