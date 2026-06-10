歌手・俳優の近藤真彦（61）がテレビ大阪『大阪おっさんぽ』（※関西ローカル）に出演するのに伴い、お笑いコンビ・メッセンジャーの黒田有（56）と10日、テレビ大阪で囲み取材に応じた。記者からの質問に、5月31日でグループとしての活動を終了した“後輩”について語った。【全身ショット】カジュアルな装いで仲良くポーズする黒田有近藤真彦強烈な個性を放つおっさんたちによる街ブラロケ番組。トーク力と庶民感覚を兼