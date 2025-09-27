一斉退席の中、ネタニヤフ首相が国連演説…パレスチナ国家承認は「全くの狂気」と人質２０人の名を読み上げ
【エルサレム＝福島利之、ニューヨーク＝金子靖志】イスラエルのベンヤミン・ネタニヤフ首相は２６日、米ニューヨークで開かれている国連総会で一般討論演説を行った。
ネタニヤフ氏が登壇すると、パレスチナ自治区ガザなどで続く戦闘に抗議の意を示すため、各国の外交団が総会議場から一斉に退席し、イスラエルの国際社会での孤立が浮き彫りになった。
ネタニヤフ氏は空席が広がる議場での演説で、英仏などによるパレスチナ国家の承認について「テロを助長するだろう」と述べ、国家樹立について「全くの狂気だ」と拒否する姿勢を強調した。
イスラエルがガザでジェノサイド（集団殺害）を起こしているとの告発については「虚偽で真実は逆だ」と主張。ガザで生存しているとみられる人質２０人の名前を読み上げ、「我々は全員が帰還するまで休まない」と呼びかけた。
ＡＰ通信によると、ニューヨークのタイムズスクエア周辺では、イスラエルに対する大規模な抗議デモが行われ、参加者は「ガザでの虐殺をやめろ」などと書かれたプラカードを手に、国連本部に向けて行進した。