ÄêÇ¯Âà¿¦¸å¤ËÈ½ÌÀ¤¹¤ë¡É¾¡¤ÁÆ¨¤²À¤Âå¡É¾×·â¤Î¡ÖÍÂ¶â¼÷Ì¿¡×¡Ä¡ª¤½¤Î»ñ»º¤ÇËÍ¤¿¤Á¤Ï¤É¤¦À¸¤¤ë¤«¡©
¾¡¤ÁÆ¨¤²À¤Âå¤Î¡ÖÏ·¸åÉÔ°Â¡×
·ÐºÑÉ¾ÏÀ²È¤ÎÎëÌÚµ®Çî¤Ç¤¹¡£¤ï¤¿¤·¤ÎÆ±À¤Âå¤Ï¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤Þ¡¢¤Ä¤®¤Ä¤®¤ÈÌò¿¦ÄêÇ¯¡¢ÄêÇ¯¡¢¤½¤·¤ÆºÆ¸ÛÍÑ¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ËÆÍÆþ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³Ø¹»»þÂå¤Î¥¯¥é¥¹¥á¥¤¥È¤Î¾ì¹ç¡¢Áá·Ä¤Ê¤É¤¤¤¤Âç³Ø¤ò½Ð¤Æ40Ç¯´Ö¤½¤³¤½¤³Ì¾¤Î¤¢¤ëÂç´ë¶È¤Ë¶Ð¤á¡¢»Ò²ñ¼Ò½Ð¸þ¤â´Þ¤á¤ÆÆþ¼Ò¤·¤¿´ë¶È¤Î¤Þ¤Þ¤ÇÄêÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤¬Æ±µéÀ¸Á´ÂÎ¤Î£´³ä¤°¤é¤¤¤Ç¤¹¡£
Èà¤é¤ÈÏÃ¤ò¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¤ä¤Ï¤ê¾Íè¤¬ÉÔ°Â¤À¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£
Åµ·¿Åª¤Ê¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ï¡¢¤¿¤È¤¨¤ÐÂç¼ê¥á¡¼¥«¡¼¶ÐÌ³¤ÇÇ¯¼ý1500Ëü±ß¤ÇÌò¿¦ÄêÇ¯¤ò·Þ¤¨¡¢Ê¿¼Ò°÷¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ1000Ëü±ß¡¢ºÆ¸ÛÍÑ¤ÇÇ¯¼ý¤Ï600Ëü±ß¤Ë·ã¸º¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¤¢¤È70ºÐ¤Ë¤Ê¤ë¤È¸üÀ¸Ç¯¶â¤È´ë¶ÈÇ¯¶â¤À¤±¤ÇÇ¯¼ý¤Ï300Ëü±ß¤ÇÏ·¸å¤ò²á¤´¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Ï·ÐºÑÉ¾ÏÀ²È¤ÎÎ©¾ì¤Ç¸À¤¨¤Ð¡¢À¤¤ÎÃæ¤ÎÃæ±ûÃÍ¤ÈÈæ³Ó¤¹¤ì¤Ð¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã·Ã¤Þ¤ì¤¿À¤Âå¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Â¯¤Ë¸À¤¦¡Ö¾¡¤ÁÆ¨¤²À¤Âå¡×¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤·ËÜ¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¿¼¹ï¤ÊÇº¤ß¤Ç¤¹¡£¼ê¼è¤ê¼ýÆþ¤Ç·×»»¤¹¤ë¤È¤½¤ì¤Þ¤Ç·î85Ëü±ß¤¢¤Ã¤¿¼ýÆþ¤¬¡¢ºÆ¸ÛÍÑ¸å¤Ï·î38Ëü±ß¤Ë¸º¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤Ë70Âå¤ÎÇ¯¶âÀ¸³è¤ËÆþ¤ë¤È·î¤¢¤¿¤ê¤Î¼ê¼è¤ê¤Ï22Ëü±ß¤Ë¸º¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¾¡¤ÁÆ¨¤²À¤Âå¤È¤·¤Æ°úÂà¸å¤Ï¼ñÌ£¤ò³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤éÍª¡¹¼«Å¬¤ÇÊë¤é¤·¤¿¤¤¡£¾üÂ÷¤Ç½µ£´Æü¶ÐÌ³¤À¤«¤é»þ´Ö¤Ï¤¿¤Ã¤×¤ê¤¢¤ë¡£¤Ç¤â·î¼ý38Ëü±ß¤Ç¤Ïº£¤ÎÀ¸³è¿å½à¤Ç¤Ï¤É¤ó¤É¤ó¶ä¹ÔÍÂ¶â¤ò¼è¤êÊø¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
Âà¿¦¸å¤Ëµ¯¤³¤ë¡ÖË×Íî¤Î¥á¥«¥Ë¥º¥à¡×
¤³¤ì¤Þ¤ÇÏ·¸å¤Î¤³¤È¤Ê¤É¹Í¤¨¤º¤Ë¤Ò¤¿¤¹¤é²ñ¼Ò¶Ð¤á¤Ëî²¿Ê¤·¤Æ¤¤¿Í§¿Í¤¬¡¢Î©¤Á»ß¤Þ¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ò·Þ¤¨¤ÆµÞ¤Ë¸½¼Â¤òÇ§¼±¤·¤ÆÉÔ°Â¤Ë¤Ê¤ë¡£¤ï¤¿¤·¤Î¼þ°Ï¤Ç¤Ï¤½¤ó¤ÊÇº¤ß¤òÊú¤¨¤¿Í§¿Í¤¿¤Á¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤Þ¤¹¡£
»×¤¤ÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤¿Ì¤Íè¤Ï¡¢·î¼ý85Ëü±ß¤Î¤Þ¤Þ¤Ç»Å»ö¤Î½Å°µ¤«¤é²òÊü¤µ¤ì¡¢¥È¥ì¥Ã¥¥ó¥°¤ò³Ú¤·¤ó¤À¤ê¡¢À¤³¦°ä»º¤ò½ä¤Ã¤¿¤ê¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹ÎÁÍý¤ËÀå¸Ý¤ò¤¦¤Ä¤è¤¦¤ÊËèÆü¡£
¡Ö¤½¤ó¤Ê¤¦¤Þ¤¤ÏÃ¤Ï¤è¤¯¤è¤¯¹Í¤¨¤ì¤Ð¤Ê¤¤¤è¤Ê¡×
¤ÈÍîÃÀ¤¹¤ëÍ§¿Í¤Ë¡¢
¡Ö¤¤¤ä¤¤¤ä¡¢¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤è¡×
¤È¤µ¤µ¤ä¤¯¤Î¤¬°û¤ß²ñ¤Ç¤Î»ä¤ÎÌò³ä¤Ç¤¹¡£
Í×¤¹¤ë¤ËÅê»ñ¤ÇËè·î40Ëü¡Á50Ëü±ß¤°¤é¤¤Í¾·×¤Ë¡¢¼ñÌ£¤Ë»È¤¦¤ª¶â¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Ð¤³¤ÎÌäÂê¤Ï²ò·è¤Ç¤¹¡£¹â¤¤¥Ï¡¼¥É¥ë¤Ë¸«¤¨¤Þ¤¹¤¬¡¢¼Â¤Ï¤¢¤ëÄøÅÙÃß¤¨¤Î¤¢¤ëÂç´ë¶È¶ÐÌ³¤Î¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¤Ê¤é¤Ê¤ó¤È¤«¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬·ë¹½¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Îµ»ö¤Ç¤ÏÏ·¸å¤ò¹Í¤¨¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¿Í¤¬¡¢ÄêÇ¯¡¦ºÆ¸ÛÍÑ¤ò·Þ¤¨¤¿¸å¡¢µëÎÁ¤¬¸º¤Ã¤Æ¤âÍª¡¹¼«Å¬¤Ë°úÂàÀ¸³è¤òÁ÷¤ëÊýË¡¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤é¤«¤¸¤á¤ªÃÇ¤ê¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤Îµ»ö¤ÎÅê»ñÊýË¡¤Ï¿ä¾©¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¼«Ê¬¤Îºâ»º¤ò¤É¤¦¤¹¤ë¤«¡¢ºÇ¸å¤Ï¤´¼«¿È¤Î¥ê¥¹¥¯¤Ç¤ª¹Í¤¨¤¯¤À¤µ¤¤¡£
»°¼Ô»°ÍÕ¤ÎÏ·¸å»ñ»º
¤µ¤Æ¡¢¤Þ¤º¤ÏÅµ·¿Åª¤ÊÍ§¿Í¤Î¾õ¶·¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
Ï·¸å¤ÎÃß¤¨¤Ï¤À¤¤¤¿¤¤¶ä¹ÔÍÂ¶â¤ÈÀ¸Ì¿ÊÝ¸±¤Ç¤¹¡£²¾¤Ë¤³¤ì¤«¤é30Ç¯´Ö¡¢90ºÐ¤Ç¡Ö¥¼¥í¤Ç»à¤Ì¡×¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢Ëè·î¼è¤êÊø¤»¤ë¶â³Û¤Ï·×»»¾å360¤«·îÊ¬¡¢¤Ä¤Þ¤êÏ·¸å»ñ¶â¤Î360Ê¬¤Î1¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤Ç¡¢¼è¤êÊø¤»¤ëÍÂ¶â¤Ï¤¤¤¯¤é¤¢¤ë¤Î¡©¡×
¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¤³¤ì¤Ï»ä¤Î¼þ°Ï¤Î¾ì¹ç¤Ç¤¹¤¬Åú¤Ï¤À¤¤¤¿¤¤£³¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ç¤¹¡£
£±¡¥¡Ö¼Â¤Ï£²²¯±ß¤¢¤ë¡×
£²¡¥¡ÖÀµÄ¾¤Ê¤È¤³¤í5000Ëü±ßÄøÅÙ¡×
£³¡¥¡Ö¤¤¤í¤¤¤í¤È¤«¤½¸¤á¤Æ2000Ëü±ß¤°¤é¤¤¤«¤Ê¡×
¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤½¤Î¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ç¤¹¡£
ÅöÁ³¤Ç¤¹¤¬¼ÂºÝ¤Ï1500Ëü±ß¤À¤Ã¤¿¤ê7000Ëü±ß¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¤¹¤ëÎ©¾ì¤«¤é¤¹¤ì¤Ð²ò·èºö¤Ï¤³¤Î£³¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ç¡¢¤½¤ì¤¾¤ì°ã¤¦²ò·èºö¤ò»ØÆî¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬º£²ó¤ÎÏÃ¤Ç¤¹¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë£´¤Ä¤á¤Î¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤ÎÍ§¿Í¤â¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¼Â¤ÏÍÂ¶â¤Ï¥¼¥í¤À¡×¤È¤¤¤¦¾ì¹ç¤Ï¡¢¡Ö¤¸¤ã¤¢¸º¤Ã¤¿¼ýÆþ¤ÇÊë¤é¤¹¤è¤¦¤ËÀ¸³è¿å½à¤òÊÑ¤¨¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤è¤Í¡×¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÍ§¿Í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ïº£²ó¤Îµ»ö¤Ç¤Ï¤½¤ì°Ê¾å¤Ï¿¨¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡È¿·NISA¡É¤ÇÄ©¤à¡ÖÏ·¸å¤«¤é¤ÎµÕÅ¾¿ÍÀ¸¡×
¤Ç¤Ï¡¢¾¼ÏÂ¤Î»þÂå¤«¤é´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¿Æ±À¤Âå¤Î¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¤¬¡¢°úÂà¸å¤ÎÆü¡¹¤òÍª¡¹¼«Å¬¤ËÊë¤é¤¹¤¿¤á¤Î£³¤Ä¤Î¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Î²ò·èºö¤ò¹Í¤¨¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¼Â¤Ï¤³¤Îµ»ö¤ÎºÇÂç¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡¢°ì¸«¡¢ÀáÌóÀ¸³è¤·¤«¼ê¤¬¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¥Ñ¥¿¡¼¥ó£³¤ÎÍ§¿Í¤Ç¤â¤Ê¤ó¤È¤«¤Ê¤ëÀïÎ¬¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ç¤¹¡£µ»ö¤Î¸åÈ¾¤Ç¤Ï¤³¤ÎÉôÊ¬¤Ë»ú¿ô¤ò³ä¤¤¤Æ¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¾ðÊó¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ç¤¹¡£
¤È¤Ï¤¤¤¨Àè¤Ë¡¢¾ï¼±Åª¤Ê²ò·èºö¤¬¤¢¤ë£²¤Ä¤Î¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤ÎÂÐ½èË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤º¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ï¥Ñ¥¿¡¼¥ó£±¤ÎÍ§¿Í¤Ç¤¹¡£
¡Ö£²²¯±ß¤ÎÍÂ¶â¤ò·×²èÅª¤Ë¼è¤êÊø¤»¤Ð¤¤¤¤¡×
¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤Ç¤¹¡£Ëè·î50Ëü±ß¤º¤ÄÍÂ¶â¤ò»È¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¡¢90ºÐ¤Ç¤Ê¤ª2000Ëü±ß¤ÎÍÂ¶â¤¬¼ê¸µ¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ê¤é¸å´ü¹âÎð¼Ô¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤éÉÂµ¤¤ËØí¤Ã¤Æ¤âÂç¾æÉ×¡£±¿ÍÑ¤Ï²¿¤â¤»¤º¡¢²¿¤â²æËý¤·¤Ê¤¤¤Ç¡¢¹¥¤¤ËÀ¸¤¤Æ¥¼¥í¤Ç»à¤Í¤ë¡£
¡Ö¥Î¡¼¥×¥é¥ó¤Ç¤¤¤¤°ìÀ¸¤òÊë¤é¤»¤ë¤Í¡×
¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¡¢É¬Í×¤Ê¤³¤È¤Ï²¼¼ê¤ÊÅê»ñ¤Ç»ñ»º¤ò¸º¤é¤µ¤Ê¤¤¤³¤È¡¢¤½¤·¤ÆÍÂ¶â¤¬¸º¤Ã¤Æ¤â·×²èÄÌ¤ê¤Ê¤é¤Ó¤¯¤Ó¤¯¤·¤Ê¤¤Í¦µ¤¤Ç¤¹¡£
¼¡¤Ë¥Ñ¥¿¡¼¥ó£²¡Ê¡ÖÀµÄ¾¤Ê¤È¤³¤í5000Ëü±ßÄøÅÙ¡×¡Ë¤ÎÍ§¿Í¤Î¾ì¹ç¤Î²ò·èºö¤ÏÏÃÂê¤Î¿·NISA¤ÈÅê»ñÀè¤ÏÆ±¤¸¤Ç¤¹¡£
»ä¤ÎÆÈÃÇ¤Ç¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤¹¤ë¤È¡¢¡ÖÁ´³Û¡¢¿Íµ¤¤ÎS&P500Ï¢Æ°·¿¤ÎÅê»ñ¿®Â÷¤ËÅê»ñ¤·¤¿¤é¤É¤¦¡©¡×¤Ç¤¹¡£
¤½¤ÎÍýÍ³¤Ï¡¢¼Â¤Ë¥·¥ó¥×¥ë¤Ç¤¹¡£
