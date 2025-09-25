2位パドレスが接戦を落としドジャースと2ゲーム差に

ドジャース戦前に飛び込んだパドレスの試合結果にファンが続々と反応した。パドレスは24日（日本時間25日）、本拠地で行われたブルワーズ戦に1-3で敗戦。ドジャースの地区優勝へのマジックが1つ減り「2」となり、優勝を待ち望むファンは「勝ってくれ」「他力本願はダメです」と勝利を期待した。

4連勝と勢いにのるパドレスがブルワーズ投手陣の前に沈黙した。1点を追う7回、2安打と四球で1死満塁のチャンスをつくったが、9番のフェルミンが見逃し三振。続くアラエスも中飛に倒れ得点を奪うことができなかった。フェルミン三振の際には、球審の判定にシルト監督が猛抗議し退場となるなど踏んだり蹴ったりだった。

接戦を落とす痛恨の敗戦でパドレスと首位・ドジャースとのゲーム差は2に広がった。敵地でのダイヤモンドバックス戦前にドジャースにプレッシャーをかけることができず、マジック減らしに貢献する形となってしまった。

パドレス敗北から約6分後、ドジャース球団は公式X（旧ツイッター）で地区優勝へのマジックが「2」となったことを報告。ドジャースが優勝に一歩近づいたことを知ったファンは「今日は絶対勝たないとね」「ぶち壊すのはやめて」「今日勝てばM1だ」「頼りはパドレスの敗戦のみはやめて」「勝てばほぼ決まりやね」と反応。ドジャースが勝利で“王手”をかけることを期待していた。（Full-Count編集部）