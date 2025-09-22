

『週刊プレイボーイ』のグラビアに登場した白川のぞみ

誰もがくぎづけになるKカップを武器に、DVD業界を席巻し続けてきた白川のぞみが9月22日（月）発売『週刊プレイボーイ40号』に初登場！ 魅惑的で大胆で......これは目が離せそうにない。

【写真】白川のぞみの初登場グラビア

■中1でグラビア適性を確信した衝撃のワケ

――白川さんといえばDVD業界でかなりの有名人です。次でなんと10作品目。

白川 年明けくらいにリリースを考えていて、それでDVDからは引退しようと思ってます。まだ細かいコンセプトとかは決まってないんですが、10作品目という集大成でもあるので、楽しみに待っていてほしいです！

――これまでの作品を振り返って印象に残っているものはありますか？

白川 この間発売になった9作目ですね。これまではSっ気のある役柄がほとんどだったんですけど、今回はMっ気のある女のコの設定でした。

家政婦として働きに行った先の方がすごくドSで、心の奥底のMっ気が戻ってくる......みたいな。もちろん演技ではあるんですけど、首を絞められたり、けっこう攻めた内容でしたね。

――普段の白川さんとは全然違う？

白川 全然違います！ 普段の私と違いすぎて、かなり苦戦しました（笑）。それ以外にもスパイのような役でピタピタのレザースーツを着たりしたのも思い出深いですね。

――DVD卒業後の目標はありますか？

白川 SNSにもっと力を入れたいなと思ってます。けっこう更新するのが苦手でつい滞っちゃいがちなんですが......。あとこれまでほとんど手を出してこなかったコスプレにも力を入れようと思ってます。今年は「コスホリ」にも出るので、ぜひ見に来てほしいです！

――そんな中での初めての週プレはどうでしたか？

白川 やっときたか！って感じでした（笑）。やっぱりグラビアをやっている人はみんなが知っているし、出たいと思う雑誌なので、それに負けないように自分ができる最大限のポーズを取ろうと思って頑張りました。普段の現場では着ないようないろいろな衣装があったのも楽しかったです。

――お気に入りの衣装はありますか？

白川 白いレースの前かけのような衣装が好きでしたね。もう下乳特化型！って感じで（笑）。普通の水着より面積は多いのにちゃんとエッチに攻めてるのがいいなって思いました。

――現場では白川さんのポーズが素晴らしいと話題になりましたが、意識していることはありますか？

白川 自分の中にこう写りたいってものがあって、その中からいいところをカメラマンさんに見つけてもらえたらってイメージでいます。なので、カメラマンさんとの相性が良かったんじゃないかと思います。合わないときはけっこう悲惨です（笑）。

――次はどんな撮影がしたいですか？

白川 そうですねー......これまでも撮影してきたんですけど、あえて言うなら猫とか小動物との組みのグラビアはなかったので、やってみたいですね。猫カフェで猫っぽい衣装着たりしたら、なんかかわいいだろうなって。

――それは次回に期待ですね。ちなみにグラビアを始めようと思ったきっかけは？

白川 それが完全に成り行きというか、なんとなく中学生くらいのときから家を出たいなと思っていて、自分にできることが何かあるかと思ったときに、必然的にグラビアかなと。

――何か適性を感じたから？

白川 中学1年のときにGカップあったんですよ。それでこれは武器になるなと（笑）。

――けっこう目立ったんじゃないですか？

白川 同級生のみんなも割と大きくて。そこまで目立ちませんでした。北海道の乳牛が多い地域で牛乳をよく飲むから胸が大きいコが多いって聞いてたんですけど、高校に上がったらそういうコあんまりいなくて。私が通っていた中学が巨乳の集まる中学だっただけかもしれないです（笑）。

