「初音ミクシンフォニー」などで知られる人気クリエイター・Rella　デビュー15周年記念個展が関西で開催

人気クリエイター・Rellaのデビュー15周年を記念した個展「Stargazer & Lucid Dream」巡回展が、2025年9月20日（土）から9月28日（日）まで大阪・なんばマルイで開催中だ。

Rellaは「初音ミクシンフォニー」や「プロジェクトセカイ カラフルステージ！feat.初音ミク」など、数々の人気プロジェクトで高い支持を集めてきたクリエイター。独自の世界観と繊細な色彩感覚で描かれるキャラクターたちは国内外でファンを魅了し続けており、今回の展覧会はその15年の軌跡を振り返る貴重な機会となる。今回は東京での開催が大きな反響を呼んだ本展が、ついに関西へと巡回する形だ。

会場では、これまでの代表作に加えて大阪会場のために描き下ろされた新作イラストも展示。さらに限定ノベルティや多数の新作グッズが販売される予定だ。東京会場で大きな話題を呼んだコースターパブミラー「セカイの宝石箱」も再販され、入手のチャンスを待ち望んでいたファンにとって見逃せない内容となる。

巡回展の特別企画として、一部の日程で「シーリングスタンプ体験会」を実施。来場者が自ら体験できるインタラクティブな企画は、作品鑑賞にとどまらず、創作の世界を体感できる貴重な機会となりそうだ。

入場特典として「ホロ加工レプリカチケット」を用意。東京展でも好評を博した特典が、大阪会場では限定の絵柄で登場し、来場者は全6種の中から好きなデザインを1枚選んで受け取ることができる。

15周年の節目を迎え、進化を続けるRellaの創作世界を堪能できる「Stargazer & Lucid Dream」巡回展。ファンはもちろん、初めて作品に触れる人々にとっても魅力あふれる展示となっている。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）