アニメ「SPY×FAMILY Season 3」が、テレ東系列ほかにて10月4日23時より放送開始となる。最速配信は各プラットフォームにて10月4日23時30分より実施される。

本作は秘密を抱えた家族が世界平和のために活躍するスパイコメディ。原作は遠藤達哉氏が「少年ジャンプ＋」で連載しているマンガで、累計3,800万部を突破している。

Season 3は約2年ぶりのTVアニメシリーズとなり、エンディング主題歌は幾田りらさんの「Actor」に決定している。

また10月5日には、テレ東系列で「劇場版 SPY×FAMILY CODE: White」の地上波初放送が実施される。

・放送開始日：10月4日より毎週土曜23時～

・放送局：テレ東系列ほか

・最速配信：各プラットフォームにて10月4日より毎週土曜23時30分～

人はみな 誰にも見せぬ自分を 持っている――

世界各国が水面下で熾烈な情報戦を繰り広げていた時代。

東国(オスタニア)と西国(ウェスタリス)は、十数年間にわたる冷戦状態にあった。

西国の情報局対東課〈WISE(ワイズ)〉所属である凄腕スパイの〈黄昏(たそがれ)〉は、東西平和を脅かす危険人物、東国の国家統一党総裁ドノバン・デズモンドの動向を探るため、ある極秘任務を課せられる。

その名も、オペレーション〈梟(ストリクス)〉。

内容は、“一週間以内に家族を作り、デズモンドの息子が通う名門校の懇親会に潜入せよ”。

〈黄昏(たそがれ)〉は、精神科医ロイド・フォージャーに扮し、家族を作ることに。

だが、彼が出会った娘・アーニャは心を読むことができる超能力者、妻・ヨルは殺し屋だった！

3人の利害が一致したことで、お互いの正体を隠しながら共に暮らすこととなる。

ハプニング連続の仮初めの家族に、世界の平和は託された――。

(C)遠藤達哉／集英社・SPY×FAMILY製作委員会