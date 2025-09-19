ÈþËÆ¤Î31ºÐ¥×¥í¿ý»Î¡¡¤¿¤¯¤·¾å¤²¤¿¥Ë¥Ã¥È¤«¤éËËþ¥Ð¥¹¥È¸«¤»¤Ä¤±¡¡¤¢¤Õ¤ì½Ð¤ë¥ª¥È¥Ê¤Î¿§¹á
¥â¥Ç¥ë¡¦¥¿¥ì¥ó¥È¡¦¥×¥í¿ý»Î¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ë²¬ÅÄ¼Ó²Â¤µ¤ó¤¬¡¢½µ´©SPA!9·î16¡¦23Æü¹çÊ»¹æ¡ÊÉÞ·¬¼Ò¡Ë¤ÇÉ½»æ¤ª¤è¤Ó´¬Æ¬¥°¥é¥Ó¥¢¤ò¾þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÌòËþ¥Ü¥Ç¥£²¬ÅÄ¼Ó²Â¤µ¤ó¡¡¤Ä¤ë¤óÆ«´ïÈ©¤Î¥Ð¥¹¥¿¥¤¥à»Ñ
²¬ÅÄ¤µ¤ó¤Ï1994Ç¯À¸¤Þ¤ì¤Î31ºÐ¡£¥â¥Ç¥ë¡¦¥¿¥ì¥ó¥È¡¦¥×¥í¿ý»Î¤È¤·¤Æ¥Þ¥ë¥Á¤Ë³èÌö¤·¡¢M¥ê¡¼¥°¡ÖKADOKAWA¥µ¥¯¥é¥Ê¥¤¥Ä¡×¤Ë½êÂ°¡£4th¼Ì¿¿½¸¡ØÎæ¾å³«²Ö¡Ù¡ÊÊõÅç¼Ò¡Ë¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥°¥é¥Ó¥¢¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Æ±¹æ¤Ç¤Ï¡Ö¹ñÊõµé¡ªÌµÁÐBODY¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢¥Ë¥Ã¥È¤ò¤Þ¤¯¤ê¾å¤²¤ÆÈþ¥Ð¥¹¥È¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¥«¥Ã¥È¤ä¡¢¥¸¡¼¥ó¥º»Ñ¤ÇÈ´·²¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¸«¤»¤ë¤Ê¤É¡¢Âç¿Í¤Î¿§¹á¤¬¤¢¤Õ¤ì½Ð¤ë·Ý½ÑÅª¤Ê»Å¾å¤¬¤ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ê»£±Æ¡§É§ºä±É¼£ ¥Ø¥¢¥á¥¤¥¯¡§¹âÌîÍº°ì ¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¡§Åû°æÍÕ»Ò¡Ë