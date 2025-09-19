¥È¥è¥¿¤¬¡Ö¹âµé¥ì¥¶¡¼¥Ð¥Ã¥°¡×¤òÈ¯É½¡ª ÁÇºà¤Ï¡Ö¥ì¥¯¥µ¥¹¤Î¹âµé¥·¡¼¥È¡×¤Î¡ÈÇÑºà¡É ¤Ê¤¼¡ÖÇÑ´þÊª¡×¤ò»È¤Ã¤¿¡È¥¢¥Ã¥×¥µ¥¤¥¯¥ë¡É¤ò³«»Ï¡© ÇØ·Ê¤Ë¤Ï¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¶È³¦¤Î¡ÖÂç¤¤Ê²ÝÂê¡×¤â
¡Ö¥ì¥¯¥µ¥¹¤Î¥·¡¼¥È¡×¤¬¡È¹âµé¥Ð¥Ã¥°¡É¤Ë È¯ÁÛ¤Î¸¶ÅÀ¤Ï¡©
¡¡¥È¥è¥¿¤Ï2025Ç¯9·î19Æü¡¢¼«Æ°¼ÖÁÇºà¤ÎÇÑºà¤òÍÑ¤¤¤¿¥¢¥Ã¥×¥µ¥¤¥¯¥ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ÖTOYOTA UPCYCLE¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤Î¿·¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖTsugi-Craft by TOYOTA UPCYCLE¡×¤òÈ¯É½¤·¡¢¥ì¥¯¥µ¥¹¼Ö¤Î¥·¡¼¥ÈÇÑºà¤òÍÑ¤¤¤¿¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ð¥Ã¥°6·¿¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Ê¤¼¡¢¥¯¥ë¥Þ¤ÎÇÑºà¤òÍÑ¤¤¤¿¥Ð¥Ã¥°¤òÀ½ºî¤·¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡Ú²èÁü¡Û¡Ö¤¨¤Ã¡ÄÄ¶¤ª¤·¤ã¤ì¡ª¡× ¤³¤ì¤¬¥ì¥¯¥µ¥¹¥·¡¼¥È¤Ç½ÐÍè¤¿¡Ö¹âµé¥Ð¥Ã¥°¡×¤Ç¤¹¡ª ²èÁü¤Ç¸«¤ë¡Ê30Ëç°Ê¾å¡Ë
¡¡¥¢¥Ã¥×¥µ¥¤¥¯¥ë¤È¤Ï¡¢ËÜÍè¤ÏÇÑ´þ¤µ¤ì¤ë¤Ù¤ÁÇºà¤äÀ½ÉÊ¤Ê¤É¤òºÆÍøÍÑ¤·¡¢°ÊÁ°¤è¤ê¤âÉÕ²Ã²ÁÃÍ¤Î¹â¤¤À½ÉÊ¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤³¤È¤ò¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¤È¤Ï¤ä¤ä°Û¤Ê¤ê¡¢ÁÇºà¤½¤Î¤â¤Î¤ò³è¤·¤Æ¡¢¿·¤¿¤ÊÀ½ÉÊ¤Ø¤ÈÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
¡¡¥È¥è¥¿¤¬Å¸³«¤¹¤ë¡ÖTOYOTA UPCYCLE¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Ê¥È¥è¥¿¥¢¥Ã¥×¥µ¥¤¥¯¥ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Ë¡×¤Ï¡¢2021Ç¯¤Ë»ÏÆ°¡£¡È¡Ö¥â¥Ã¥¿¥¤¥Ê¥¤¡×¤ò¡Ö¤â¤Ã¤È¤¤¤¤¡×¤Ø¡É¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢´Ä¶¡¦¿Í¡¦ÃÏ°è¤ËÇÛÎ¸¤·¤¿¥¨¥·¥«¥ë¤Ê²ÁÃÍÁÏ½Ð¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿·Ð°Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö ¿·»ö¶È´ë²èÉô ¥È¥è¥¿¥¢¥Ã¥×¥µ¥¤¥¯¥ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥ª¡¼¥Ê¡¼¤ÎÃæÂ¼ ·Ä»ê»á¤Ï°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤ËÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö»ä¤ò´Þ¤á¡¢¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö¤ËÆþ¼Ò¤·¤Æ¤¯¤ë¿Í¤Ï¡¢¥¯¥ë¥Þ¤¬¼Ò²ñ¤ËÄó¶¡¤¹¤ë¥×¥é¥¹¤Î²ÁÃÍ¤Ë¤¢¤³¤¬¤ì¤Æ¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤â¤Î¤òÁý¤ä¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¤Õ¤È¡Ê¥¯¥ë¥Þ¤ÎÀ½Â¤¡Ë¹©¾ì¤ËÂ¤ò±¿¤Ö¤È¡¢¹©¾ì¤ÎËµ¤é¤Ç¼Î¤Æ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤¬ÀÑ¤ß¾å¤²¤é¤ì¤Æ¡ÊÇÑ´þÊª½èÍý¡Ë»ÜÀß¤Ë±¿¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¥·¡¼¥ó¤òÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤ò¤Ê¤ó¤È¤«¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤¿¤Î¤¬¡Ê¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È»ÏÆ°¤Î¡Ë¤¤Ã¤«¤±¤Ç¤¹¡×
¡¡¥¯¥ë¥Þ¤ÎÀ½Â¤²áÄø¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê²Õ½ê¤ÇÈó¾ï¤ËÂ¿¼ïÂ¿ÍÑ¤ÊºàÎÁ¤¬ÍÑ¤¤¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢Îã¤¨¤Ð¥·¡¼¥È¤ÎÉÛ¡¦³×ÁÇºà¤ÎÀÚ¤ìÃ¼¤ä¡¢¥·¡¼¥È¥Ù¥ë¥ÈÀ½Â¤¤ÇÍ¾¤Ã¤¿ÀÚÃÇÊÒ¤Ê¤É¡¢¿·ÉÊ¤Ê¤¬¤é¤â¤½¤ì°Ê³°¤Î»È¤¤Æ»¤¬¤Ê¤¯¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÇÑ´þ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤â¤Î¤âÂ¿¤¯¡¢ÇÑ´þÊª¤Îºï¸º¤ä¥«¡¼¥Ü¥ó¥Ë¥å¡¼¥È¥é¥ë¤È¤¤¤¦´ÑÅÀ¤Ç¤ÏÈó¾ï¤ËÌäÂê¤À¤È»ØÅ¦¤·¤Þ¤¹¡£
¡Öº£²ó¤Î¥ì¥¶¡¼¡Ê³×¡Ë¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥·¡¼¥È¥Ù¥ë¥È¤â¡¢¥¨¥¢¥Ð¥Ã¥°¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤·¡¢º£Æü¾Ò²ð¤Ç¤¤Ê¤¤¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÉôºà¤¬¥ê¥æ¡¼¥¹¤ä¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¤¬Æñ¤·¤¯¡¢¤ä¤à¤Ê¤¯¼Î¤Æ¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤¦¤·¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¥È¥è¥¿¤È¤·¤Æ¡ÊÇÑºà¤ÎÍ¸ú³èÍÑ¤Ë¡Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î»ÏÆ°¸å¡¢¤¹¤Ç¤Ë¹âµé¥Ö¥é¥ó¥É ¥ì¥¯¥µ¥¹¤Î¼ÖÎ¾¤Î¥·¡¼¥È¤ËÍÑ¤¤¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¾å¼Á¤Ê³×ÁÇºà¤ò¥Ú¥ó¥±¡¼¥¹¤ä¥Í¡¼¥à¥Û¥ë¥À¡¼¤Ê¤É¤Ë³èÍÑ¤·¤¿À½ÉÊ¤òÈÎÇä¡£
¡¡¥¨¥¢¥Ð¥Ã¥°¤Î¥Ê¥¤¥í¥ó´ðÉÛ¤Ï¡¢¾æÉ×¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ä²Ã¹©¤¹¤ë¤ÈÆÈÆÃ¤ÎÉ÷¹ç¤¤¤¬À¸¤¸¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¥¢¥¦¥È¥É¥¢ÍÑ¤Î¥Ð¥Ã¥°À½ÉÊ¤Ê¤É¤ËÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¤¤Ã¤Ý¤¦º£²óÅÐ¾ì¤·¤¿¿·¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖTsugi-Craft by TOYOTA UPCYCLE¡Ê°Ê²¼¥Ä¥®¥¯¥é¥Õ¥È¡Ë¡×¤Î¥Ð¥Ã¥°À½ÉÊ¤Ï¡¢½¾Íè¤Î¥¢¥Ã¥×¥µ¥¤¥¯¥ë¤È¤¤¤¦È¯ÁÛ¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤º¡¢¥¨¥³¤ä¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤ÎÎÎ°è¤«¤éÆ§¤ß½Ð¤·¡¢¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥¢¥Ã¥×¥µ¥¤¥¯¥ë¡×¤È¤¤¤¦¿·È¯ÁÛ¤Î¤â¤È¡¢ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥ì¥¯¥µ¥¹¼ÖÍ³Íè¤Î¾å¼Á¤ÊÁÇºà¤Ë¡¢ÆüËÜ¤Î¥Ð¥Ã¥°Ë¥À½¹©¾ì¤Ë¤è¤ëºÙ¤ä¤«¤Ê¼ê»Å»ö¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¥È¥è¥¿¤¬ÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿¹©¶ÈÀ½ÉÊ¤ÎÀ¸»º¥Î¥¦¥Ï¥¦¤âÍ»¹ç¤µ¤»¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥ì¥¯¥µ¥¹¼Ö¤ÎÁÇºà¤òÍÑ¤¤¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ëÆÃÄ§¤ò¡¢¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö ¥«¥é¡¼¡õ´¶À¥Ç¥¶¥¤¥óÉô ¥¢¥É¥Ð¥ó¥¹¥ÉCMFX¥Ç¥¶¥¤¥ó¥°¥ë¡¼¥× ¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤Î²ÃÆ£ Éñ»á¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤ËÀâÌÀ¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥ì¥¯¥µ¥¹¤Î¥ì¥¶¡¼¤Ï¡¢¥È¥è¥¿¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç°ìÈÌÅª¤Ë»È¤Ã¤Æ¤¤¤ëÁÇºà¤ÈÈæ³Ó¤¹¤ë¤È¡¢É½ÌÌ¤Î¥³¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤òÇö¤á¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢½À¤é¤«¤Ê¼Á´¶¤È¡¢³×ËÜÍè¤Î¼Á´¶¤¬³Ú¤·¤á¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤ì¤ò³è¤«¤·¤Æ¡¢Îã¤¨¤Ð¥Ý¡¼¥Á¤Ç¤Ï¥É¥ì¡¼¥×¤¬½Ð¤ë¤è¤¦¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬¼Â¸½¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÃ´Åö¤·¤¿ConcePioneÂåÉ½¼èÄùÌò ¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤Î°ìË¡»Õ ÂóÌç¡Ê¤¤¤Ã¤Ý¤¦¤· ¤¿¤¯¤È¡Ë»á¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤ËÀâÌÀ¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥¯¥ë¥Þ¤Î¥ì¥¶¡¼¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢ÂÑµ×À¤äÂÑ¿åÀ¡¢¶¯ÅÙ¤È¤¤¤Ã¤¿´è¾æ¤µ¤ÎÉôÊ¬¤¬¼«Ê¬¤Î¤Ê¤«¤Ç¶Á¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÀ½ÉÊ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¤Ë¥¬¥·¥¬¥·»È¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤Ê¥ì¥¶¡¼¥Ð¥Ã¥°¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÍî¤È¤·¹þ¤à¤³¤È¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡º£²óÅ¸³«¤µ¤ì¤ëÀ½ÉÊ¤ÏÂç¾®¤Î¥Ð¥Ã¥°¤Ç·×6·¿¤òÍÑ°Õ¡£¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ë¤Ï¥È¡¼¥È¥Ð¥Ã¥°¤ä¥Ï¥ó¥É¥Ð¥Ã¥°¡¢¥Ý¡¼¥Á¥¿¥¤¥×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£»³·Á¸©¤Î¹©¾ì¤ÇÈ¯À¸¤·¤¿¥ì¥¯¥µ¥¹¼Ö¥·¡¼¥ÈÇÑºà¤ò¤Ä¤Ê¤®¹ç¤ï¤»¡¢¥Ñ¥Ã¥Á¥ï¡¼¥¯¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÇºÆ¹½ÃÛ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥«¥é¡¼¤Ï¥ì¥¯¥µ¥¹¼Ö¤Ç¤â¤Ã¤È¤â¿Íµ¤¤ÎÆâÁõ¿§¤Ç¤¢¤ë¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Ç¡¢¥·¡¼¥ó¤òÌä¤ï¤º¡¢¤Þ¤¿ÀÊÌ¤äÇ¯ÎðÁØ¤âÌä¤ï¤Ê¤¤¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¤Þ¤È¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡²Á³Ê¡Ê¾ÃÈñÀÇ¹þ¡Ë¤Ï6Ëü4900±ß¤«¤é9Ëü9000±ß¤Þ¤Ç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¿·¤·¤¤¥¢¥Ã¥×¥µ¥¤¥¯¥ë¤Î·Á¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿¥Ä¥®¥¯¥é¥Õ¥È¤Ç¤¹¤¬¡¢ÇÑ´þÊª¤Îºï¸º¤Ï¥È¥è¥¿¤À¤±¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤Ê¤¤¡¢Âç¤¤Ê²ÝÂê¤À¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Àè½Ð¤Î¥È¥è¥¿¥¢¥Ã¥×¥µ¥¤¥¯¥ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥ª¡¼¥Ê¡¼ ÃæÂ¼»á¤Ï¡¢º£¸å¤ÎÅ¸Ë¾¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤¿¤À¤·¡¢¥È¥è¥¿¤À¤±¤ÇÊÄ¤¸¤¿¤¤¤È¤ÏÁ´¤¯»×¤Ã¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¼«Æ°¼Ö¶È³¦¤Î²ÝÂê¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¤Ë´Ø¤ï¤ëÀ½Â¤¶È³¦¤Î¡¢¼Ò²ñ¤Î²ÝÂê¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÉáÃÊ¤Î¡Ê¼«Æ°¼Ö¥á¡¼¥«¡¼´Ö¤Î¡Ë¥é¥¤¥Ð¥ë´Ø·¸¤òÄ¶¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢¼Ò²ñ¡¦Ì¤Íè¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤¯¼è¤êÁÈ¤ß¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×