【異世界転移した俺は、Hのたびにガチャを引く！～もってくれ、俺の精力！～】 9月18日 連載開始

講談社は9月18日に、原作・ろりたけんじ氏、マンガ・愛南ぜろによる異世界ファンタジー「異世界転移した俺は、Hのたびにガチャを引く！～もってくれ、俺の精力！～」の連載をヤンマガWebで開始し、第1話「異世界転移からの…」から第3話「リナちゃん《前から…》」までを公開した。

□第1話「異世界転移からの…」のページ

【あらすじ】

ノクターンノベルズで1000万PV超えの人気作がついに漫画化！仕事終わりの夜、試しに始めたゲームがきっかけで〝異世界転移〟を果たしてしまったケン。突然女神に魔王出現の阻止を命じられたうえ、与えられたチートスキルは「Hをするたびにガチャが引ける」というもの。この謎の力を駆使して、無事に世界を救えるのか⁉煩悩だらけの異世界奇譚、開幕‼