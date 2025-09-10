「白髪がありますよ」わざわざ相手に言う？職場の女性に指摘したい女性にさまざまな声【ママリ】

白髪が目立つ職場の女性、言う？言わない？

職場の年上の女性の白髪について、指摘すべきか悩んでいます。言われたくない人もいると思い、どうしたら良いか迷っています。美容師や旦那がアドバイスするべきではないかとも考えています。

くだらない質問すみません😓



職場の女性社員で自分より2歳年上の方の白髪が少しだけ目立っています。後ろの方なので気づいてない可能性もあります。



皆さんなら指摘しますか？何も言わないですか？

私なら言って欲しいのですが、言われるの嫌な方もいるよね…と思って言えていないです。



カラーリングもしているみたいなのですが、美容師さんとか白髪染めにしますか？とかアドバイスしないんですかね？🤔美容師さんとか、旦那さんが教えてあげても…と思ってしまってます😣 出典：

他人に言ってほしいことと言わないでほしいこと、個人によってそれぞれ違うもの。投稿者さんは、職場の年上女性の白髪が目立っているため、言ってあげたほうがいいか迷っているようです。



投稿者さんはこういう状況だったら言ってほしいタイプだそうで、親切心から「言ってあげたほうがいいかも」と思う気持ちがあるようです。しかし「言われるのが嫌な人もいる」と理解もあるので、どうしたらいいか悩んでいるそう。

白髪について、さまざまな声が

この投稿にママリにはさまざまな声が寄せられました。



その中に「わざわざ言わない」というコメントがありました。

すごく仲良くしてるなら言いますが

そうでないならわざわざ言いません😅 出典：

仲が良いならともかく、わざわざ言わないという意見がありました。投稿者さんとその女性はプライベートで遊ぶ仲ではないそう。会社内では親しいそうですが、白髪を指摘するとどう思われるのか微妙な関係ですね。会社で気まずくなる可能性も否めません。



他には「白髪を指摘されました」という言われた側のコメントがありました。

同じ事質問しようとしてました！！

2歳年上の社員さんは何歳なんですか？



私は逆で言われた側です…言った人はおばさんで自分で染めてるみたいで後頭部薄いです。ほぼ白髪の人です…その人に白髪増えたやろ～キラキラしてるって言われました…正直あんたには言われたくないと思いました。自分が1番分かってます！朝一で言われてテンション下がりました😭 出典：

実際に「白髪がある」と言われた側の意見がありました。この方は言われたくない人に言われ、朝からテンションが下がったそう。実際に言われた人の意見と聞くと、言わないほうがいいと思えてきますね。

白髪が目立っている女性を見かけても、指摘はせずにそっとしておいてあげるのがいいかも。白髪があると言われて、うれしくなる女性はいないような気がします。投稿者さんのように言ってほしいという人もいるようなので、「白髪があるよ」という言葉は相手のタイプを考えて慎重に伝えるのが良さそうですね。

記事作成: akino

（配信元: ママリ）