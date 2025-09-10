亀田製菓は、無限シリーズのリニューアルを行い、「58g 無限エビ」（以下、「無限エビ」）「58g 無限のり」（以下、「無限のり」）を9月上旬から順次、発売する。また、食べきりサイズの「31g 無限エビ」「31g 無限のり」を9月15日から全国の100円均一ショップで先行発売する。同商品がひとくちサイズになった「35g 無限エビ」「35g 無限のり」を9月15日から、全国のコンビニエンスストアで発売する。

2021年2月に発売を開始し、発売後1週間で100万袋を達成した「無限エビ」。その2年後、一昨年2月には「無限のり」を発売し、わずか2日間で100万袋を突破した。無限シリーズは食べだしたら止まらないおいしさで、親子層を中心に好評を得ている。今回、サクサクとした軽やかな食感はそのままに、素材の風味をより感じられるよう品質を磨き上げた。



左から：「35g 無限エビ」「35g 無限のり」

リニューアルのポイントとして、無限エビでは、エビの香ばしさが際立つ「天然えび」を100％使用、殻ごと生地に練り込むことで、噛むほどにエビの風味が口の中に広がる味わいに仕上げた。無限のりでは、青のり、焼きのり、あおさのりの「3種のあわせ海苔」を使用し、さらにのりの風味を引き立てる塩などの味付けを見直し、のりの味わいが口の中に広がる味わいに仕上げた。

商品パッケージは、無限シリーズならではのメタリックな色合いを受け継ぎながらも、よりサクサク食感のおいしさが伝わるよう、割った生地のイメージを採用している。

コンビニエンスストア限定で発売する「35g 無限エビ」「35g 無限のり」は、レギュラー商品に比べて一回り小さい小丸サイズの生地を使用している。個包装しておらず、ひとくちサイズのため、サクサク一気に食べたいときにぴったりとなっている。

［小売価格］

58g 無限エビ／58g 無限のり：各216円前後

31g 無限エビ／31g 無限のり：各108円前後

35g 無限エビ／35g 無限のり：各149円前後

（すべて税込）

［発売日］

58g 無限エビ／58g 無限のり：9月上旬から順次切り替え

31g 無限エビ／31g 無限のり

全国の100円均一ショップ：9月15日（月）

全国のスーパーマーケットなど：10月6日（月）

35g 無限エビ／35g 無限のり：9月15日（月）

亀田製菓＝https://www.kamedaseika.co.jp