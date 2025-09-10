レイザーラモンHGの妻・住谷杏奈、黄色キャミ×黒ミニスカで美脚スラリ「娘に“８番出口コーデ？”って言われた日」
【モデルプレス＝2025/09/10】お笑いタレントのレイザーラモンHGの妻で、タレントや実業家として活躍する住谷杏奈が9月10日、自身のInstagramを更新。ミニスカート姿で美しい脚を披露し、話題を呼んでいる。
【写真】レイザーラモンHGの妻、美脚際立つミニスカ姿
住谷は「娘に“８番出口コーデ？”って言われた日」とつづり、私服姿の写真を公開。黄色のキャミソールに黒のミニスカートを合わせ、スラリとした美しい脚を披露している。映画館に行くのが好きだと明かし、「観た作品でも、友達が行きたいって言ったら2回目行くし、時間がちょっと空いたら、1人でも同じ作品を何回も観るよ」とつづっている。
この投稿に、ファンからは「スタイル抜群！」「美脚が際立ってる」「娘さんとの会話が微笑ましい」「可愛すぎる」「私服がオシャレ」「仲良しそうで羨ましい」といったコメントが寄せられている。
レイザーラモンHGと住谷は、2006年8月8日に結婚。2008年7月に第1子が、2011年5月には第2子が誕生している。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
