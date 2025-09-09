渋谷サクラステージと大丸梅田店の「キャラコレ」で開催！「クッピーラムネ×サンリオキャラクターズ POP-UP STORE」
カクダイ製菓の「クッピーラムネ」と「サンリオキャラクターズ」のコラボグッズを期間限定のポップアップイベントで販売！
「クッピーラムネ×サンリオキャラクターズ POP-UP STORE」がShibuya Sakura Stage内の 「キャラコレ」と、大丸梅田店の「キャラコレ」にて開催されます☆
Shibuya Sakura Stage／大丸梅田店「キャラコレ」クッピーラムネ×サンリオキャラクターズ POP-UP STORE
スケジュール：Shibuya Sakura Stage SHIBUYAサイド 3階 キャラコレ
開催期間：2025年9月11日(木)〜10月1日(水)
営業時間：10:00〜21:00
所在地：東京都渋谷区桜丘町1−4 渋谷サクラステージ SHIBUYAサイド大丸梅田店5F「キャラコレ」
開催期間：2025年10月7日(火)〜10月27日(月)
営業時間：10:00〜20:00 ※最終日は17:00まで
所在地 ：大阪府大阪市北区梅田3-1-1
特設ページURL：https://marimocraft.co.jp/event/kpr0911/
入場について：
・混雑状況に応じて整理券の配布など、入場の制限をする場合があります
・入場待機列が伸びた場合は、時間帯付き整理券を配布する可能性があります
・混雑した場合は近隣店舗の迷惑にならないよう配慮をお願いします
「クッピーラムネ」と「サンリオキャラクターズ」のコラボグッズが登場する、期間限定ポップアップショップを渋谷サクラステージと大丸梅田店の「キャラコレ」2店舗で開催決定！
「クッピーラムネ×サンリオキャラクターズ POP-UP STORE」が期間限定でオープンします。
ポップアップショップにはぬいぐるみやマスコットをはじめ、新発売のキーホルダーや缶ミラーなどのアイテムが盛りだくさん！
店舗にて販売されるオススメグッズを紹介していきます☆
「クッピーラムネ×サンリオキャラクターズ POP-UP STORE」オススメグッズ
グッズ名・価格：左上から）
・ぬいぐるみS（クッピーラムネ×クロミ、クッピーラムネ×マイメロディ）各3,850円(税込)
・マスコット（クッピーラムネ×ハローキティ、クッピーラムネ×ポムポムプリン、クッピーラムネ×クロミ、クッピーラムネ×マイメロディ）各2,530円(税込)
・インナーカラーマグ（クッピーラムネ×サンリオキャラクターズ）2,200円(税込)
・3連アクリルキーホルダー（クッピーラムネ×ハローキティ、クッピーラムネ×ポムポムプリン、クッピーラムネ×クロミ、クッピーラムネ×マイメロディ）各990円(税込)
・アクリルカラビナ（クッピーラムネ×ハローキティ、クッピーラムネ×ポムポムプリン、クッピーラムネ×クロミ、クッピーラムネ×マイメロディ）各1,320円(税込)
・缶ミラー（クッピーラムネ×ハローキティ、クッピーラムネ×ポムポムプリン、クッピーラムネ×クロミ、クッピーラムネ×マイメロディ）各880円(税込)
・吸水コースター（クッピーラムネ×ハローキティ、クッピーラムネ×ポムポムプリン、クッピーラムネ×クロミ、クッピーラムネ×マイメロディ）各825円(税込)
・巾着M（クッピーラムネ×ハローキティ、クッピーラムネ×ポムポムプリン、クッピーラムネ×クロミ、クッピーラムネ×マイメロディ）各990円(税込)
・豆巾着（クッピーラムネ×ハローキティ、クッピーラムネ×ポムポムプリン、クッピーラムネ×クロミ、クッピーラムネ×マイメロディ）各660円(税込)
・A4クリアファイル（クッピーラムネ×ハローキティ、クッピーラムネ×ポムポムプリン、クッピーラムネ×クロミ、クッピーラムネ×マイメロディ）各440円(税込)
・Tシャツ（WH、LBL）各4,400円(税込)
・ランチトート 2,750円(税込)
・Lightning Type-Cコネクタ付きリチウムイオン電池 40000ｍAh 5,478円(税込)
・ガジェットポーチSS 2,508円(税込)
・マルチリング プラスLサイズ 1,848円(税込)
・ソックス（クッピーラムネ×ハローキティ、クッピーラムネ×クロミ、クッピーラムネ×マイメロディ）各418円(税込)
クッピーラムネのキャラクターと「サンリオキャラクターズ」のアートを使用したコラボグッズ。
「ハローキティ」や「ポムポムプリン」「マイメロディ」「クロミ」と共に登場します。
ディスプレイしやすいサイズのぬいぐるみやマスコットはもちろん、普段使いしやすい巾着やトートバッグ、ソックスなどがラインナップ☆
購入特典「ポストカード」
店舗にて1会計につき税込み2,200円以上購入された方に「ポストカード」を1点プレゼント。
ウラ面に使用された「サンリオキャラクターズ」のかわいいイラストもポイントです☆
※無くなり次第終了となります
「ハローキティ」や「ポムポムプリン」「マイメロディ」「クロミ」と「クッピーラムネ」がコラボしたかわいいグッズが盛りだくさん。
Shibuya Sakura Stage、大丸梅田店内「キャラコレ」にて開催される「クッピーラムネ×サンリオキャラクターズ POP-UP STORE」の紹介でした☆
