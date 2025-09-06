「“両親が大卒”の人としか会いません」仲人もドン引きする“効率中毒”の婚活女性。自分は30人に断られてるのに
こんにちは。これまで3000人以上の男女の相談に乗ってきた、恋愛・婚活コンサルタントの菊乃です。髪もボサボサで化粧もしない“完全なる非モテ”から脱出した経験を活かし、多くの方々の「もったいない」をご指摘してきました。誰も言ってくれない「恋愛に役立つリアルな情報」をお伝えします。
◆婚活で効率中毒にハマり、条件が厳しくなる女性たち
今の婚活は「条件」が先に見えて、希望の相手を探していく方法が主流です。最も利用者が多いマッチングアプリでは、年収・学歴・身長など細かい条件で検索できます。
ただし、マッチングアプリは年収も学歴も基本的に証明書などを提出しない自己申告ですし、メッセージのやりとりを重ねてデートにこぎつけなければなりません。「付き合い始めたけど、相手に結婚願望がなかった」というケースもあります。
そのため、マッチングアプリの出会いは非効率だと思う女性が、結婚相談所を利用するケースが増えています。女性無料が多いマッチングアプリとは異なり、女性も高い登録料を払って入会します。その分「“いい男”に会いたい」という欲が強くなる女性もいます。
筆者のところへ相談に来た真由美さん（仮名・35歳）という女性も、そんな一人でした。
◆無駄な出会いは排除、相手の大学名を知ってから会いたい
人と人だから、結局は会ってみないと分からないのですが、できるだけ会う前に効率的にスクリーニングしていました。
「35歳になって、会える男性のランクがぐっと下がった感じがするんです。自分から30人ぐらい申し込み（結婚相談所における、会いたいという意思表示）しても全員から断られました。
同年代の男性がいいんですが、30代で申し込みをしてくれた男性は東海大卒の1人だけで、会おうかどうか迷いました。でも他に候補者がいないから会ったんです。そんなに悪い人じゃなかったけどあちらからお断りされて。もう結婚は無理なのかなって思うと不安です」
東海大は中堅私大の中でも知名度が高く、学部によっては全国的にも高い評価を得ている大学。十分立派な学歴なのに……。
なお、真由美さん自身は早稲田大学を卒業しています。学歴に強いこだわりを持つ理由は、のちに明かされます。
◆相手が公開していない学歴を、無理やり調べていた
ここまで話を聞いて「おや？」と気がつきました。
真由美さんが断られた東海大卒男性のプロフィールには「大卒」としか書かれていません。婚活では有名大学を卒業した男性ほど、大学名を公開する傾向はあります。
「大卒としか書いていないのに、なぜ卒業大学が分かったのですか？」
「結婚相談所に聞いたからですよ。よく分からない大学の人と会うのって無駄じゃないですか」
結婚相談所では、担当者経由で聞きにくいことをさりげなく探ってもらえます。例えば、お相手の中での自分の優先度などです。とはいえ、察しのいい方だと相手側から問い合わせがあったと気づかれることもあります。
知り合いの仲人に聞いたところ、真由美さんのような女性はたまにいるそうです。その結婚相談所にも、男性会員の卒業大学や貯金額について問い合わせが来ることがあるそうです。
「相手が公開していないのに、大学名をわざわざ聞き出してから会おうとする女性って、選民意識が強くて“ヤバい”んですよね。人気がある男性はこういう人を選ばず、みんな大らかな女性と結婚していくのに。聞かれれば回答するけれど、正直なところそのご縁は応援したくないですね」
と、その仲人は言っていました。
◆選り好みしているのは相手にもバレバレ
真由美さんの場合、他にも良くない点があります。
大学名を調べてもらっていたため、男性からの申し込みを受諾したのは、申し込みから7日目でした。真由美さんが利用している結婚相談所ではお見合いの回答期限が7日です。
