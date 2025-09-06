ロシアのプーチン政権は、第2次世界大戦で日本に勝利してから80年となる今年、記念行事を行うなどして、北方領土の支配を正当化する動きも強めています。

ロシア・ウラジオストクで開催中の東方経済フォーラム。極東への投資促進などを狙うイベントですが、今年は色合いに変化も。

平山晃一記者（NNNウラジオストク）

「会場では、日本への戦勝80年を記念する展示も設置されていて、こちらでは、千島列島のシュムシュ島での戦果をアピールしています」

今月3日の“対日戦勝記念日”に合わせた展示のほか、関連イベントも数多く開催されていました。

第2次大戦の終戦間際、ソ連は日ソ中立条約に違反して、日本に宣戦布告。日本の降伏後に千島列島北部シュムシュ島に上陸し、北方四島に至るまで、占領地を拡大しました。

先月、そのシュムシュ島では、ソ連と日本の戦闘を再現した劇が披露されていました。上陸作戦の勝利をたたえる新たな記念施設が設置され、式典が開かれたのです。

プーチン政権の高官（プーチン氏のメッセージ）

「今日の式典は歴史を未来へつなぎ、若者の愛国心を育むのに役立つ」

プーチン大統領も、「戦争の命運を決した最後の戦いだった」として、北方領土の実効支配を正当化しました。

また、3日の経済フォーラムで明らかにされたのは、北方領土やサハリンなどを結ぶ初のクルーズツアーの計画です。

ロシアの下院議員「（北方領土について）非常に可能性を秘めたロシアの領土だ。豊かな自然を見てほしいためツアーに組み込まれた」

プーチン政権は北方領土の観光誘致に力を入れていて、実効支配を強化しています。