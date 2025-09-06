今年7月、グラビアオーディションの記者会見で、俳優・内田有紀の20歳年下の妹だと明かし、大きな注目を浴びたタレントの澪奈（29）。

内田有紀さんの妹であることを公表した、タレントの澪奈さん ©榎本麻美／文藝春秋

20歳年が離れた姉である、内田有紀との関係性

――出身は東京ですね。

澪奈さん（以下、澪奈） 東京の中央区です。日本橋の水天宮のある辺りですね。父の家系は代々医者をやっています。

――澪奈さんは俳優の内田有紀さんの妹であることを明かしています。お姉さんとはずいぶん年が離れていますね。

澪奈 ちょうど20歳離れています。「お母さんが違うんじゃないか」と言われるんですけど、母は一緒で、父が違います。母は42歳の時に帝王切開で私を産んでいます。姉のことは「ねえね」って呼んでます。

普通、年が近い姉妹って喧嘩もすると思うんですけど、私たちは年が離れすぎているので、喧嘩はしないです。なんというか母親が2人いるような感覚ですね。それに姉は本当に忙しくて、1年に指で数えられるぐらいしか会えなかったので。

――澪奈さんはいつ頃から自分の姉が芸能人だと意識を？

澪奈 4、5歳ぐらいです。隅田川沿いで姉が撮影をしたことがあり、当時飼っていたウィペットという犬種の犬も撮影するというので、見に行ったんです。その時に姉は普通の人と違うのかなと思いました。

――周りは澪奈さんが内田有紀さんの妹だと知っていたんでしょうか。

澪奈 母が体調を崩して、姉が幼稚園の送迎をしてくれたことがありました。周りが「あれ、いつもと違う人が来てる？」「あれっ、内田有紀だ」となりました。年が離れていたので、どこかの週刊誌に私のことを隠し子だと書かれたこともありました。そういう点では姉には迷惑をかけてしまったなと思います。

ただ姉には本当にかわいがってもらったので、感謝しています。幼稚園の送迎以外にも一緒にご飯食べたり、遊んでくれたりしました。当時は姉が芸能活動をしているのも分かっていなかったんで「あんまり家に来ないな。お仕事が忙しいのかな？」ぐらいにしか思っていませんでした。

異父姉妹だと教えられたのは祖母から

――内田有紀さんは澪奈さんが生まれた頃にはすでに芸能界で活躍されていたので、一緒に住む時間はあまりなかったんですね。

澪奈 そうですね。ただ姉は一時期芸能界から引退していて、離婚した頃には実家で一緒に住んでいました。その頃、私は芸能界の仕組みを何も知らなくて。車に乗っている時にテレビのワイドショーで姉の離婚のニュースが放送されていたんです。連日テレビに姉が出ていたこともあって、私は「次はどこの番組に出るんだろうね」って言ってしまって。今考えると本当にデリカシーがなかったと思います。

――離婚直後となると、家にメディアが来たりするのではないですか。

澪奈 来ていました。それで大型犬のワイマラナーやグレートデーンを飼い始めたんです。番犬は不審者にすぐ吠えるので、セコムの人にも「うちより早いんじゃないですか？」って言われてました。

――メディアの人間だとすぐ気づくものですか。

澪奈 分かりますね。なんか違うなって。「ああ、あの人、ずっと歩いている方向が一緒だな」とか。姉とカウンターのお寿司屋さんで食べていると、横になんだか毛色が違う、違和感のある人がいるんです。それに姉も気づいて、帰っちゃったりもしましたね。

姉はなかなかない休みを割いて、私たち家族と食事をしていたのに、結果的にそれで嫌な思いをさせてしまっているので申し訳ないなと思っていました。

――お姉さんとは父親が違うことをどのくらいの時に知ったんですか。

澪奈 中学生時代に、学校の子から「なんか週刊誌に書いてあったんだけど、お姉さんと父親が違うの？」と言われて。当時、私はそのことを知らなかったんですよ。親も姉もまだ知らなくていいと思っていたみたいです。それで母親に父親の件を聞いたら「父親は一緒だよ」と言われて、素直に信じていたんです。

ただ私が高校生の時、母方の祖母の家に一人で行った際に、姉の話になったんです。そうしたら祖母から父親が違うと直接話を聞いて。すごく戸惑いましたし、かなりどーんと落ち込みました。「あっ、やっぱり違ったんだ」って。

ちょうどその頃くらいからヴィジュアル系バンドにはまっていたんです。「ナイトメア」とか「the GazettE」とかを聞いていたんですが、ヴィジュアル系の曲を聞いて、なんとか乗り越えられました（笑）。ヴィジュアル系はその後も追っかけをしていて、今も「DaizyStripper」を軸に見ています。

芸能事務所に応募しても姉の存在が原因で落ちてしまう

――澪奈さんご自身は、いつ頃から芸能の仕事に興味を持たれたのでしょうか。

澪奈 姉の背中も一応見てきてはいたんですが、きっかけは小さい頃によく見ていたミュージカル「美少女戦士セーラームーン」の舞台です。こういうキラキラした世界、いいなって思ったんです。

――芸能の仕事をやりたいと話した時、ご両親は何と言っていたんですか。

澪奈 最初はもちろん反対されました。「そんなに甘い世界ではない」って。姉も大変な思いをして今まで活動をしてきているので。私自身もその苦労を知っているんですけれど、それでもやりたい世界だなと当時は思っていたので。

――お姉さんに相談はしましたか？

澪奈 事務所をいくつか紹介してもらいました。逆に受けようとした事務所について「そこはやめておいた方がいいよ」とアドバイスをくれたりもしました。事務所を紹介してもらえるのですが、そこから先は色々苦労もしました。姉が内田有紀だとわかると、それを知った事務所さんは皆さん消えていくんですよ。やはり大変そうだと思われたんだと思います。

――お姉さんの存在が原因で落ちていることにはやはり気付きますか。

澪奈 それはわかります。ただ先ほど話した隠し子報道であったり、私は生まれながらにして姉に迷惑を多分かけていると思うんです。私が何をしても、同じ芸能という仕事をしていると比べられる。私自身は全然もう慣れているのでいいんですけど、そこでも色々迷惑をかけてしまうのかなって。

――事務所が見つからないということでしたが、そこからどうしたんですか。

澪奈 今の芸能界みたいにフリーで活動できる時代ではなかったので、どうしようと思って。当時デスクトップパソコンを持っていたので、それで15歳の時に始めたのが、ニコニコ生放送でした。

雑談メインの配信で、たまに顔も出してました。視聴者は最大で1000人ぐらい。オフ会をやったりしていました。実は今の事務所で最初にマネージャーになってくださった方はその時のリスナーさんだったんですよ。

「日芸に受からなかったらもう芸能をやめようかなと…」

――高校は芸能コースのある日出高校（現・目黒日本大学高等学校）に進学されてますね。

同級生にはどんな方がいたんですか。

澪奈 山上兄弟の弟の暁之進君だったり、俳優の井之脇海君、あとは声優の小倉唯ちゃんが同じクラスでした。唯ちゃんはびっくりするくらいくしゃみがかわいかったのを覚えてます。本当にアニメのキャラみたいな声で「くしゅん」って。クラス中が「かわい〜」となってました（笑）。

大学進学については当時は配信もやっていたのでパソコンに詳しくて、技術系の大学に行こうかなと思ってたんです。ただ、周りの方が「日芸（日本大学芸術学部）に行ってみたら」って助言してくれて。それで最初はアナウンサーになりたくて放送学科を受けたんです。でもAO入試で落ちてしまって。

次に、別の推薦で今度は学科を変えて、映画学科演技コースを受けました。演技については高校時代に所属した小さな事務所で3年間レッスンを受けていましたし、オーディションもいくつか受けていたんです。

日芸に受からなかったらもう芸能をやめようかなとは思っていたんです。試験は演技の実技がメインだったので、それで落ちたら私の実力なんてその程度なんだろうと一つの区切りになるかなと思っていました。演技コースの合格者って30人くらいしかいないんですけど、そこで受かったので芸能活動を続けることにしました。

