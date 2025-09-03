【ニューヨーク＝小林泰裕】米首都ワシントンの連邦地裁は２日、米グーグルが検索サービスで反トラスト法（独占禁止法）に違反したと認定した訴訟で、同社がウェブブラウザー「クローム」を売却する必要はないとの判断を示した。

検索サービスで世界シェア（占有率）９割を握るグーグルが事業分割を迫られる事態はひとまず回避された。

原告の米司法省は、クロームがグーグルの検索サービスの利用基盤となっており、独占解消のため売却する必要があると訴えていた。これに対し、同地裁は「原告が強制売却を求めたのは行き過ぎだ」と判断し、要求を退けた。また、基本ソフトウェア（ＯＳ）「アンドロイド」の売却案についても退けた。

一方で地裁は、独占解消に向けて、グーグルが検索サービスを通じて得たデータを他社と共有するよう命じた。これにより競合他社も検索エンジンの機能向上につなげる狙いがある。

米司法省は２０２０年、検索サービスの独占を巡ってグーグルを提訴。同地裁は２４年８月、反トラスト法に違反しているとの判決を下した。グーグルへの具体的な処分内容は今夏にも決定される見通しだった。今回の判断を受け、司法省が控訴する可能性もある。

ネット利用者の間では、生成ＡＩ（人工知能）を使って情報を調べることが多くなっている。地裁は「ＡＩの登場がこの訴訟の進路を変えた」と説明。従来型の検索サービスの優位性が脅かされているとして、グーグルへの対応は慎重に判断すべきだとした。