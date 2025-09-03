「トキメキ☆成均館スキャンダル」「キム秘書はいったい、なぜ？」などで知られる女優パク・ミニョン（39）が、健康不安説について釈明した。2日、自身のインスタグラムに「私が今撮っている『セイレーン』という作品のキャラクターのため、健康的にダイエットをしていたが、最近やや無理なスケジュールでもう少し体重が減り、ファンの方々が心配しているが、私は元気です」という文を掲載した。

さらに「心配しないでください！ 1日3食、よく食べます！ 待っていてください『コンフィデンスマンKR』も『セイレーン』も芸能も」と書いた。

パク・ミニョンは1日、ソウル市内で開催された、ドラマ「コンフィデンスマンKR」の製作発表会に参加。舞台に上がった。この際、過去の作品の役作りで減量した時の体つきに近い姿だった。

パク・ミニョンは昨年、ドラマ「私の夫と結婚して」でガン闘病患者を演じ、体重を37キロまで減量したことがある。作品のために過酷なダイエットを敢行し、ドラマ終了後は体重を増量したことがあり、今回は当時と似たような体つきで心配されている。