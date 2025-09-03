お笑いコンビ「南海キャンディーズ」の山里亮太（48）が2日放送の「ザ!世界仰天ニュース」（火曜後9・00）に出演。自身のプロポーズを明かした。

山里は女優の蒼井優と19年4月に交際を開始。同年6月に結婚を発表し、22年8月に第1子長女が誕生した。

山里は「僕は、お付き合いして2カ月で結婚してるんで。（蒼井が）冷静になる前にっていうね」と語った。

さらに、プロポーズについては「ちょうど僕の家にいたんです。外に出ると撮られちゃうから。僕が仕事で出なきゃいけなくなったときに、ウチの合鍵を渡さなきゃいけないじゃないですか。出なきゃいけないから。その時に“ごめんなさい。なんか合鍵って深い意味を持ってると思ったらあれなんですけど…。深い意味じゃなくて、鍵を渡していいですか？”って言ったら、“いや、深い意味でいいですよ”って言って」と語った。

山里は「“えっ？”ってなって。“結婚、します？”って言われたから、“じゃあ結婚しましょうよ”って」と、蒼井からのプロポーズが先だったと明かすと、共演のAKB48・小栗有以から、蒼井に対して「かっこいい！」の声が上がった。

また、タレントの堀田茜が「え!?向こうからプロポーズ?」と驚くと、山里は「そういうことだよねえ」とドヤ顔を見せ、笑いを誘っていた。