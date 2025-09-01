1ヶ月限定！アラブ首長国連邦パビリオン（UAEパビリオン）のレストラン、9月の新ドリンクが登場
左：カラスデーツミルクシェイク、右：マンゴー＆サーゴミルクシェイク
2025年大阪・関西万博 アラブ首長国連邦パビリオン（UAEパビリオン）のレストランでは、2025年9月1日（月）から、期間限定の新作ドリンク2種を提供する。今回登場するのは、『カラスデーツミルクシェイク』と『マンゴー＆サーゴミルクシェイク』の2種類。いずれもUAEの食文化に着想を得た、UAEパビリオンならではの完全オリジナルレシピだ。販売期間は9月30日（火）までの1ヶ月間限定。価格は各1,250円（税込）。
■カラスデーツミルクシェイク
「カラスデーツ」はUAEで広く親しまれている代表的なデーツの一種で、濃厚な甘みと栄養価の高さが特徴だ。そのカラスデーツを贅沢に使用し、牛乳とクリームをベースに、アーモンドとピスタチオ、バニラシロップを合わせた。デーツの自然な甘さにナッツの香ばしさとコクが重なり、豊かな味わいが広がる、まさに“エミラティ（UAE）の味”を体験できる一杯だ。
■マンゴー＆サーゴミルクシェイク
UAEでも人気の高いマンゴーに、パビリオンのレストランメニューで好評だったデザートのサーゴ（サゴヤシの幹からとれるデンプンで作られた小粒のパール状食材）を組み合わせた。牛乳・クリーム・ピスタチオ・はちみつで仕上げ、伝統デザートを思わせる新感覚の一杯に。鮮やかな色合いと濃厚な甘み、そしてすっきりとした後味が楽しめる、9月限定の特別なドリンクだ。
両ドリンクは、いずれもUAEパビリオンでのみ楽しめる期間限定メニュー。文化と味覚が融合した特別なひとときを、この機会に体験しよう。
なお、UAEパビリオンレストランの営業時間は以下の通り。
営業時間：11:00〜21:00（ラストオーダー 20:00）
レストランの入り口は、大屋根リング側からパビリオンを正面にしたとき、左手の通路沿いある。パビリオン館内からは直接入店できないので、外側の通路から行くこと。
■アラブ首長国連邦パビリオン（UAEパビリオン）
■大阪・関西万博 公式サイト
■大阪・関西万博 特設サイト - ITライフハック
