Ç¾¹¼ºÉ¡¢ÅüÇ¢ÉÂ¡¢ÂçÄ²¤¬¤ó¤Ë¼¡¡¹¤È¡Ä¡ÖÅ·°æ¤¬¤°¤ë¤°¤ë¡×·Ý¿Í·ó¥¢¥¤¥É¥ëP¤ÎÁÔÀäÆ®ÉÂÃÌ
¡Ö3Ç¯Á°¤ËÇ¾¹¼ºÉ¤ò´µ¤¤¡¢¤½¤Î¸å¡¢ÅüÇ¢ÉÂ¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÂçÄ²¤¬¤ó¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÉÂµ¤¤¬¸«¤Ä¤«¤ëÁ°¤Î¼«Ê¬¤Ë²ñ¤¨¤ë¤È¤·¤¿¤é¡¢¡Ø¤Á¤ã¤ó¤È¸¡ºº¤ä·ò¹¯¿ÇÃÇ¤ò¼õ¤±¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤è¡Ù¤È¸À¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤¬¤ó¤äÅüÇ¢ÉÂ¤ò´µ¤Ã¤ÆÂÎ½Å¤¬10kg¸º¤Ã¤¿¥ò¥¿¥ë
¡¡¤½¤¦ÏÃ¤¹¤Î¤Ï¡¢¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤Ç¤â¤¢¤ê¥¢¥¤¥É¥ë¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Ç¤â¤¢¤ë¥ò¥¿¥ë¤µ¤ó¡Ê54ºÐ¡Ë¡£¥ò¥¿¥ë¤µ¤ó¤¬¿ÈÂÎ¤Ë°ÛÊÑ¤ò´¶¤¸¤¿¤Î¤Ï40Âå¸åÈ¾¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£
51ºÐ¤ÇÇ¾¹¼ºÉ¤Ë
¡ÖÆ¬¤¬ÄË¤¯¤ÆËèÆü¡¢Æ¬ÄËÌô¤ò°û¤à¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£²£¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÅ·°æ¤¬¤°¤ë¤°¤ë¤È²ó¤ë¤è¤¦¤Ê¾É¾õ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¡ÈÉÏ·ì¤«¤Ê¤¡¡¢·ì°µ¤¬¹â¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ê¤¡¡É¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é¤ä¤ê²á¤´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¤½¤Î¸å¡¢·Ý¿ÍÃç´Ö¤Î¥¤¥ï¥¤¥¬¥ï¤Î°æÀî¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë¥Í¥¿¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¡¢ÊÒÊý¤Î¼ê¤ä¸ý¤ÎÃæ¤¬¤·¤Ó¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤ò³Ð¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÇ¾¹¼ºÉ¤Ë´Ø¤¹¤ë¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤ÎÆâÍÆ¤ò»×¤¤½Ð¤·¡È¤â¤·¤«¤·¤¿¤éÇ¾¹¼ºÉ¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡É¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¡È¼«Ê¬¤¬Ç¾¹¼ºÉ¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤ó¤Æ¤¢¤êÆÀ¤Ê¤¤¡É¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤â¤¢¤ê¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þµ¢Âð¤·¤Þ¤·¤¿¡£¼¡¤ÎÆü¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë»öÌ³½ê¤Ë´é¤ò½Ð¤·¤Æ¾É¾õ¤Î¤³¤È¤òÏÃ¤·¤¿¤È¤³¤í¡È¤¹¤°¤ËÉÂ±¡¤Ç¿Ç¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¡É¤È¸À¤ï¤ì¡¢Ç¾¿À·ÐÆâ²Ê¤ò¼õ¿Ç¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡ÉÂ±¡¤Ç·ì°µ¤òÂ¬¤Ã¤¿¤È¤³¤í¡¢¤Ê¤ó¤ÈºÇ¹â·ì°µ¤¬240mmHg¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤½¤Î¿ôÃÍ¤ò¸«¤Æ¡¢´Ç¸î»Õ¤µ¤ó¤¬¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¹¤°¤Ë¸¡ºº¤ò¼õ¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÆü¤ÏÀ¸ÇÛ¿®¤ÎÈÖÁÈMC¤Î»Å»ö¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤âµÙ¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£ÀèÀ¸¤Ë»ö¾ð¤òÏÃ¤·¡¢¼¡¤ÎÆü¤ËMRI¸¡ºº¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¸¡ºº¤Î·ë²Ì¡¢Ç¾¹¼ºÉ¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¡£51ºÐ¤Î¤È¤¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÖMRI²èÁü¤«¤é¡¢ËÍ¤¬Ç¾¹¼ºÉ¤ò´µ¤¦¤Î¤Ï2²óÌÜ¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£1²óÌÜ¤ÎÇ¾¹¼ºÉ¤Ï¤ª¤½¤é¤¯¡¢Å·°æ¤¬¤°¤ë¤°¤ë²ó¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤Ëµ¯¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
ÅüÇ¢ÉÂ¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÂçÄ²¤¬¤ó¤¬¸«¤Ä¤«¤ë
¡¡¥ò¥¿¥ë¤µ¤ó¤ÏÆþ±¡¤·¤ÆÅÀÅ©¼£ÎÅ¤ò¼õ¤±¡¢3½µ´Ö¤Û¤É¤ÇÂà±¡¤·¤¿¡£¾É¾õ¤Ï¼£¤Þ¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤½¤Î¸å¤Ï¸å°ä¾É¤ËÇº¤Þ¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÏ¤Î§¤¬²ó¤ê¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤·¤ã¤Ù¤ë¤³¤È¤¬»Å»ö¤À¤È¤¤¤¦¤Î¤Ë¡¢Àå¤¬¤â¤Ä¤ì¤ë´¶¤¸¤¬¤·¤Æ°ÊÁ°¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ï¤·¤ã¤Ù¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£º£¤âÏ¤Î§¤¬²ó¤ê¤Ë¤¯¤¤¤Î¤Ç¡¢ÃúÇ«¤Ë°Õ¼±¤·¤ÆÏÃ¤¹¤è¤¦¤Ë¿´¤¬¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¤½¤Î¸å¡¢1Ç¯¤Û¤É¤¬¤¿¤Ã¤¿¤³¤í¥ò¥¿¥ë¤µ¤ó¤ÏÈèÏ«´¶¤äÉÑÇ¢¡¢¤Î¤É¤Î°Û¾ï¤Ê³é¤¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯¤Î¤É¤¬³é¤¤¤ÆËèÆü¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥É¥ê¥ó¥¯¤Ê¤É¤ò3l¤Ï°û¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÉÑÇ¢¤äÈèÏ«´¶¤âµ¤¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤¹¤°¤ËÂ©ÀÚ¤ì¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç»Å»ö¤Ë¤â±Æ¶Á¤¬½Ð¤ë¤è¤¦¤Ë¡£¾É¾õ¤«¤éÉÂµ¤¤òÄ´¤Ù¤¿¤È¤³¤íÁ´Éô¤Î¾É¾õ¤¬ÅüÇ¢ÉÂ¤ËÅö¤Æ¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡¥ò¥¿¥ë¤µ¤ó¤Ï¼«¿È¤ÎÉÂÌ¾¤òÌÀ³Î¤Ë¤·¤¿¤¤°ì¿´¤Ç¡¢¿ÍÀ¸½é¤Î¿Í´Ö¥É¥Ã¥¯¤ò¼õ¤±¤¿¡£
¡Ö²ñ¼Ò°÷¤ä¸øÌ³°÷¤ÎÊý¤È°ã¤¤¡¢·Ý¿Í¤Ë¤Ï·ò¹¯¿ÇÃÇ¤ò¼õ¤±¤ëµÁÌ³¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¤é¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç°ìÅÙ¤â·ò¿Ç¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£·Ý¿ÍÃç´Ö¤ÎÇ¤Ò¤í¤·¤Î¾Ò²ð¤Ç¿Í´Ö¥É¥Ã¥¯¤ò¼õ¤±¤¿·ë²Ì¡¢ÅüÇ¢ÉÂ¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡ÅüÇ¢ÉÂ¤Î¸¡ºº¤Î²áÄø¤Ç¡¢¤µ¤é¤Ë¿¼¹ï¤ÊÉÂµ¤¤ò´µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤·¤¿¡£
¡Ö¸¡ÊØ¤Ç·ìÊØ¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢ÂçÄ²Æâ»ë¶À¸¡ºº¤ò¼õ¤±¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¿ô¿Í¤¬¸¡ºº¤ò¼õ¤±¤ëÃæ¡¢ËÍ¤Î¤È¤¤À¤±»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ê¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¿Í¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç·ù¤ÊÍ½´¶¤¬¤·¤Þ¤·¤¿¡£¼Â¤ÏÊì¤¬ÂçÄ²¤¬¤ó¤ò´µ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ËÍ¤¬42ºÐ¤Î¤È¤¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£ËÍ¤âÂçÄ²¤¬¤ó¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¤«¤ÈÉÔ°Â¤Ð¤«¤ê¤¬Êç¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¼Â¤Ï¡¢¥ò¥¿¥ë¤µ¤ó¤¬¡ÈÂçÄ²¤¬¤ó¡É¤À¤ÈÃÎ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¼ê½ÑÄ¾Á°¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¸¡ºº·ë²Ì¤òÊ¹¤¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤È¤¡¢ÀèÀ¸¤Ë¡ÈÉÂÌ¾¤òÊ¹¤¤¤Æ¤Þ¤¹¤è¤Í¡©¡É¤È¸À¤ï¤ì¡¢¤Ê¤ó¤À¤«ÉÝ¤¯¤ÆÊ¹¤¤¤Æ¤â¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ë»×¤ï¤º¡È¤Ï¤¤!¡É¤ÈÊÖ»ö¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£¼ê½Ñ¤ÎÃ´Åö°å¤Î¿Ç»¡¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤¤âÆ±¤¸Î®¤ì¤Ç¡¢·ë¶É¡¢¼ê½Ñ¤ÎÆ±°Õ½ñ¤Ë¡ØÂçÄ²¤¬¤ó¡Ù¤È½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¸«¤Æ¡È¤ä¤Ã¤Ñ¤êÂçÄ²¤¬¤ó¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¡É¤È¡×
¿©»öÎÅË¡¤Ê¤É¤ÇÅüÇ¢ÉÂ¤ò¹îÉþ
¡¡¼ê½Ñ¤Ï2024Ç¯9·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢Ìµ»ö¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£
¡Ö¤ªÊ¢¤Ë·ê¤ò¤¢¤±¤Æ¹Ô¤¦Ê¢¹Ð¶À¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£¼ê½Ñ¤ÏÉÝ¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢°ìÈÖµ¤¤¬¤«¤ê¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡È¿Í¹©æêÌç¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡É¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£¿Í¹©æêÌç¤Ë¤Ê¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ï¡¢¼ê½Ñ¤ò¤·¤Æ¤ß¤Ê¤¤¤È¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¹¬¤¤¤Ë¤â¿Í¹©æêÌç¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤º¤ËºÑ¤ß¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¥ò¥¿¥ë¤µ¤ó¤Ë¤Ï¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¡¢¿´ÇÛ¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡ÖËÍ¤ÎÂçÄ²¤Ë¤Ï¼ðáç¤¬2¤Ä¤¢¤ê¡¢¤¬¤ó¤Î¼ðáç¤Ï¼ê½ÑÁ°¤ÎÆâ»ë¶À¸¡ºº¤Ç¼è¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤â¤Î¡£¤â¤¦1¤ÄÂç¤¤¤¼ðáç¤¬¤¢¤ê¡¢¼ê½Ñ¤Ç¼è¤ê½ü¤¤Þ¤·¤¿¡£Å¦½Ð¤·¤¿¼ðáç¤ÏÉÂÍý¸¡ºº¤Ë²ó¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÀèÀ¸¤«¤é¡È¤³¤ì¤â¤¬¤ó¤À¤Ã¤¿¤éº£¸å¤Î¼£ÎÅË¡¤ò¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡É¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤¿¤á¼ê½Ñ¤¬Ìµ»ö¤Ë½ª¤ï¤Ã¤Æ¤âÉÔ°Â¤¬»Ä¤ê¡¢»à¤¬Æ¬¤ò¤è¤®¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÉÂÍý¸¡ºº¤Î·ë²Ì¡¢¤¬¤ó¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤è¤¦¤ä¤¯¥Û¥Ã¤È¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¥ò¥¿¥ë¤µ¤ó¤ÏÅüÇ¢ÉÂ¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤Æ°ÊÍè¡¢¿©»öÎÅË¡¤È±¿Æ°ÎÅË¡¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤À¡£
¡Ö¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤À¤Ã¤¿º´Ìî»üµª¤µ¤ó¤ÏÅüÇ¢ÉÂ¤Î¹çÊ»¾É¤Ç±¦ÏÓ¤òÀÚÃÇ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤ÎÃ«ÄÅ²Å¾ÏÁª¼ê¤Ï±¦Â¤òÀÚÃÇ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿¥Ë¥å¡¼¥¹¤ò¸«Ê¹¤¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¤é¡¢ÅüÇ¢ÉÂ¤ÏÉÝ¤¤ÉÂµ¤¤À¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¡¢ÌëÃæ¤Ë»é¤Ã¤³¤¤¤â¤Î¤ò¿©¤Ù¤¿¤ê¡¢¤ªÊ¢¤¬¤¹¤¯¤È¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Î¤ªÊÛÅö¤ò2¸Ä¿©¤Ù¤¿¤ê¤ÈË½°ûË½¿©¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢ÅüÇ¢ÉÂ¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤Æ¤«¤é¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Î¿©À¸³è¤òÈ¿¾Ê¤·°ìÊÑ¤µ¤»¤¿¡£
¡Ö¿©»ö¤Ï¤Þ¤¤¤¿¤±¤ä·ÜÆù¤ò¥ì¥â¥ó¤¸¤ç¤¦¤æ¤Ë¤Ä¤±¤¿¤â¤Î¤Ë¤«¤¨¤Þ¤·¤¿¡£ÌµÅü¤Î¥è¡¼¥°¥ë¥È¤ËÎäÅà¤Î¥Ö¥ë¡¼¥Ù¥ê¡¼¤òÆþ¤ì¤Æ¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢°ÜÆ°¤Î»þ´Ö¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¡¢°ìÆü1»þ´Ö¤ÏÊâ¤¯¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¤³¤¦¤·¤¿À¸³è¤òÂ³¤±¤¿¤È¤³¤í¡¢È¾Ç¯¤Û¤É¤ÇÅüÇ¢ÉÂ¤ò¹îÉþ¤Ç¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¼«Ê¬¤¬ÅüÇ¢ÉÂ¤À¤ÈÃÎ¤Ã¤¿¤È¤¤Ï¥·¥ç¥Ã¥¯¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢ÅüÇ¢ÉÂ¤òµ¡¤ËÂçÄ²¤¬¤ó¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤·¡¢·ò¹¯¤ò°Õ¼±¤·¤¿À¸³è¤òÁ÷¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤À¤«¤é¡¢ÉÂµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤â°¤¤¤³¤È¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ê¤¡¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¿Í´Ö¡¢¤¤¤Ä¼÷Ì¿¤¬½ª¤ï¤ë¤«¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¤é¡¢¤Þ¤ï¤ê¤Î¿Í¤Ë´¶¼Õ¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¸å²ù¤·¤Ê¤¤ËèÆü¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
¼èºà¡¦Ê¸¡¿·§Ã«¤¢¤Å¤µ