KDDI、衛星通信サービス「au Starlink Direct」にて世界初のデータ通信を提供開始！Xなどの対応アプリが利用可能。専用プランも＋に刷新
|衛星通信サービス「au Starlink Direct」にて世界初のデータ通信が提供開始！
KDDIおよび沖縄セルラー電話は28日、都内およびオンラインにて「新サービス発表会」を開催し、空が見えれば圏外エリアでも通信できる衛星とスマートフォン（スマホ）の直接通信サービス「au Starlink Direct」において世界初となる衛星データ通信を2025年8月28日（木）より提供開始すると発表しています。
また対応機種としてまずはGoogleの「Pixel 10」シリーズやSamsung Electronicsの「Galaxy Z Fold7」および「Galaxy Z Flip7」にて利用でき、今後に順次拡大予定だということです。さらに携帯電話サービス「UQ mobile」や「povo」、他社回線などを利用している人向けの「au Starlink Direct専用プラン」を刷新し、新たに2025年9月1日（月）より「au Starlink Direct専用プラン＋」が提供開始されます。
au Starlink Direct専用プラン＋は既存のau Starlink Direct専用プランと同様にau Starlink Directによるデータ通信を含む衛星通信とau回線（5G・4G）における1GBまでのデータ通信が利用できるほか、新たに国際ローミングサービス「海外放題」が利用でき、利用料は月額1,650円（金額はすべて税込）となります。また9月1日から加入当月より3カ月間は月額利用料が無料になるキャンペーンが開始されます。
なお、既存のau Starlink Direct専用プランからau Starlink Direct専用プラン＋にはプラン変更などはできず、移行する場合にはau Starlink Direct専用プランを解約後に新たにau Starlink Direct専用プラン＋を契約することになるとのこと。またau Starlink Direct専用プラン＋の提供開始に伴い、au Starlink Direct専用プランは8月31日（日）で新規受付を終了するということです。
au Starlink Directは既存のau周波数を活用してスマホが直接通信対応のStarlink衛星とつながり、空が見える状況であればau回線の圏外エリアでも通信できるサービスで、普段利用している通信事業者がつながらない場合でもテキストメッセージのやり取りや現在地の位置情報共有などが可能です。当初、au Starlink Directはauの利用者のみに無料で提供されてきましたが、その後、auを利用していない人向けに専用SIM（専用プラン）も提供されています。
今回、そんなau Starlink Directにおいて世界初のデータ通信が利用可能となりました。まずは圏外エリアで特に役立つ19アプリが対応し、現在地確認や経路案内ができるGoogle マップ、リアルタイムに情報確認や投稿ができるX、大雨・台風などの気象情報を確認できるウェザーニュース、防災情報を受信できる特務機関NERV防災、登山情報を確認できるYAMAPを含めた幅広いジャンルのアプリにて衛星データ通信を実現します。
対応するアプリでは衛星と通信する「サテライトモード」になると専用のユーザーインターフェイス（UI）に切り替わるようになっており、限られた帯域の中でデータ通信量を抑えるように動作する仕組みとなっているとのこと。そのため、現時点では動画配信や音声通話などアプリには対応していないという。また衛星と通信中にau Starlink Directに非対応のアプリを起動した場合には圏外と同じ挙動になるということです。
またアプリ開発者向けのサポートWebサイトを今後開設予定で、au Starlink Directへのアプリ最適化に必要な情報を案内し、対応アプリの拡大を支援していくということです。さらに発表会ではYAMAP 代表取締役CEOの春山 慶彦氏が登壇し、登山中に位置情報を確認できる「見守り機能」が携帯電話サービスの圏外エリアでも利用できることによって不測の事態にも対処しやすくなると説明していました。
その他、発表会に登壇したKDDI 取締執行役員専務 パーソナル事業本部長の竹澤 浩氏によると、au Starlink Directの接続数が2025年8月26日（火）時点で190万を超え、今週末にも200万に達する見込みだとし、利用者が増えていることが紹介されました。KDDIでは5Gや4Gといった携帯電話サービスにau Starlink Directが加わることによって日本全土にauのエリアを拡張し、引き続いて「空が見えれば、どこでもつながる」体験を提供していくということです。
記事執筆：memn0ck
■関連リンク
・エスマックス（S-MAX）
・エスマックス（S-MAX） smaxjp on Twitter
・S-MAX - Facebookページ
・au Starlink Direct 関連記事一覧 - S-MAX
・世界初、au Starlink Directの衛星データ通信を開始 | KDDI News Room
・au Starlink Direct（他社・UQ mobileの方向け）専用プラン＋：au Starlink Direct | サービス・機能 | au
・au Starlink Direct | サービス・機能 | au