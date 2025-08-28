社労士・たかこ先生が断言「条件次第でムーヴキャンバスも助成金対象になる」実例一挙公開
YouTube動画「【実例紹介】大人気のN-BOXやタントも対象！？審査通過のための『理由』をプロが徹底解説」にて、社労士のたかこ先生が車の助成金活用について詳しく語った。車の購入にあたって助成金がどう活用できるのか、視聴者からの実際の相談をもとに、「助成金で車を通すなら、往復回数と実労時間がポイントになるのよ」と明快なアドバイスを送った。
たかこ先生は、まず「新車のムーヴキャンバスが助成金で110万円下りて、実質70万円で購入できた」という鮮烈な事例を紹介。一般的にはトラックなどの貨物車両が助成対象と考えられがちだが、今回は「荷物を運ぶ目的で、一般乗用車が対象になった」という点に注目。「要件さえちゃんとクリアしてれば、荷物を運ぶため、往復回数を減らすことができるなら、N-BOXやタントなども対象にできる」と持論を展開した。
続けて建設業の事例も紹介。「2トントラックから4トンに替えることで往復回数を大幅に減らし、助成金188万円を活用できた」「とにかく“通りやすいポイントは往復回数の削減”。それをロジックで説明できれば車両購入が通りやすい」と、審査通過の秘訣を明かした。重機レンタル業のケースではトレーラーハウスを助成金で導入し、「宿泊先探しの無駄な時間からも解放された」と工夫ポイントを伝えている。
たかこ先生は制度設計上の裏側も解説。「今年からは昇給加算で引き上げ分が加算されたり、一般乗用車も要件次第で申請できる」とした上で、「業務効率や作業時間の短縮を主張できれば、高級車でも（業務利用が条件だが）助成金対象になるケースもあり得る」と語った。
動画の最後には「これから車を助成金で活用したい方は、今日紹介した2つのパターンを理由として説明できれば申請しやすいはず」「事例が不安な方はLINE特典の資料をぜひ参考に、自社でも助成制度を活用してほしい」とエールを送り、「この悩み、助成金が解決してくれます」という書籍や今後の動画配信にも言及。助成金ノウハウで不安解消を力強く呼びかけながら締めくくった。
