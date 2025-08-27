相模原vs神戸 スタメン発表
[8.27 天皇杯準々決勝](レモンS)
※19:00開始
主審:御厨貴文
副審:淺田武士、中澤涼
<出場メンバー>
[SC相模原]
先発
GK 46 バウマン
DF 2 加藤大育
DF 16 高野遼
DF 28 小笠原佳祐
DF 54 綿引康
MF 4 島川俊郎
MF 6 徳永裕大
FW 11 武藤雄樹
FW 14 高木彰人
FW 15 前田泰良
FW 97 藤沼拓夢
控え
GK 31 猪瀬康介
DF 20 山内琳太郎
DF 36 中塩大貴
MF 17 竹内崇人
MF 24 杉本蓮
MF 27 西山拓実
MF 8 大迫塁
FW 22 福井和樹
FW 23 加藤拓己
監督
シュタルフ悠紀リヒャルト
[ヴィッセル神戸]
先発
GK 21 新井章太
DF 2 飯野七聖
DF 15 本多勇喜
DF 31 岩波拓也
DF 44 日高光揮
MF 14 汰木康也
MF 18 井出遥也
MF 30 山内翔
MF 66 松田陸
MF 77 グスタボ・クリスマン
FW 29 小松蓮
控え
GK 50 オビ・パウエル・オビンナ
DF 16 カエターノ
DF 4 山川哲史
MF 20 小池裕太
MF 25 鍬先祐弥
MF 6 扇原貴宏
FW 26 ジェアン・パトリッキ
FW 27 エリキ
FW 9 宮代大聖
監督
吉田孝行
