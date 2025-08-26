¡ÈÂÎ²¹¤¬¹â¤¤¡É¤Ê¤ÉÆÃÄ§¤¬¡Ä¡Ø²ã¤ËÁÀ¤ï¤ì¤ä¤¹¤¤¥¿¥¤¥×¡Ù¤Ï¤É¤ó¤Ê¿Í¡©Â¤ÎÎ¢¤òÄ«¥¢¥ë¥³ー¥ë¾ÃÆÇ¤¹¤ë¤Î¤â¸ú²ÌÅª
¡¡²Æ¤Î¥¤¥áー¥¸¤¬¶¯¤¤¡Ö²ã¡×¤Ç¤¹¤¬¡¢Ì¾¸Å²°»Ô¤Î´¶À÷¾ÉÂÐºö¡¦Ä´ºº¥»¥ó¥¿ー¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¤³¤ì¤«¤é½©¤Ë¤«¤±¤Æµ¤²¹¤¬²¼¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¡¢²ã¤¬³èÈ¯¤ËÆ°¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡È²ã¡É¤ËÁÀ¤ï¤ì¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ï¡ÖÂÎ²¹¤¬¹â¤¤¿Í¡×¡Ö¤ª¼ò¤ò°û¤à¿Í¡×¡ÖÇ»¤¤Éþ¡×¡¢¤½¤·¤Æ¡ÖÂ¤ÎÎ¢¤Î¾ïºß¶Ý¡×¤Ë°ú¤´ó¤»¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£±¿Æ°¤·¤¿¸å¤Ê¤É¤Ë¡ÖÆó»À²½ÃºÁÇ¡×¤ò½Ð¤¹¤È¡¢¤½¤ì¤Ë¤âÈ¿±þ¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡ÂÐºö¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¥Ü¥¦¥Õ¥é¤¬Í¯¤¯¤è¤¦¤Ê¿å¤¿¤Þ¤ê¤òºî¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¡£²ã¤¬Àø¤ß¤ä¤¹¤¤Áð¤à¤é¤âÍ×Ãí°Õ¤Ç¡¢Ãî¤è¤±¥¹¥×¥ìー¤Î¤Û¤«¡¢Ä«¤ËÂ¤ÎÎ¢¤ò¥¢¥ë¥³ー¥ë¤Ç¾ÃÆÇ¤¹¤ë¤Î¤â¸ú²Ì¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡²¹ÃÈ²½¤¬¿Ê¤àÃæ¡¢¿´ÇÛ¤Ê¤Î¤Ï¡Ö²ã¤¬ÇÞ²ð¤¹¤ë´¶À÷¾É¤Î³ÈÂç¡×¤Ç¤¹¡£10Ç¯¤Û¤ÉÁ°¤Ë¡¢¥Ç¥ó¥°Ç®¤Î¹ñÆâ´¶À÷¤¬¥Ë¥åー¥¹¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ì°Ê¹ß¤Ï¡¢³¤³°¤Î¥Ç¥ó¥°Ç®Î®¹ÔÃÏ°è¤Ç´¶À÷¤·¤Æµ¢¹ñ¤·¤¿¥±ー¥¹¤Ð¤«¤ê¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡´¶À÷¾ÉÂÐºö¡¦Ä´ºº¥»¥ó¥¿ー¤Ç¤Ï¡¢º£¸å¡¢2026Ç¯¤Ë°¦ÃÎ¡¦Ì¾¸Å²°¤Ç³«¤«¤ì¤ë¥¢¥¸¥¢Âç²ñ¤Ê¤É¡¢¹ñºÝ¸òÎ®¤¬Áý¤¨¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¤Þ¤º¤³¤Î½©¤Ë²ã¤òÁý¤ä¤µ¤Ê¤¤ÂÐºö¤ò¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£