N¡¦¥¸¥ã¥¯¥½¥ó¤ÎÊý¤¬¥Ñ¥ë¥Þ¡¼¤Ë¤Ï¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡©¡¡¥Á¥§¥ë¥·¡¼FW¤Î½øÎó¤Ëµ¿Ìä¤ÎÀ¼¤â¡ÖJ¡¦¤Ú¥É¥í¤Ç¤Ï¥Ñ¥ë¥Þ¡¼¤Î¥×¥ì¥¤¤ò°µÇ÷¡×
º£²Æ¤Ë¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤«¤éFW¥¸¥ç¥¢¥ó¡¦¥Ú¥É¥í¡¢¥¤¥×¥¹¥¦¥£¥Ã¥Á¡¦¥¿¥¦¥ó¤«¤éFW¥ê¥¢¥à¡¦¥Ç¥é¥Ã¥×¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤Ç¤Ï¡¢ºòµ¨¥»¥ó¥¿¡¼¥Õ¥©¥ï¡¼¥É¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿FW¥Ë¥³¥é¥¹¡¦¥¸¥ã¥¯¥½¥ó¤ÎÂàÃÄ¤¬Ç»¸ü¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ËèÇ¯¤Î¤è¤¦¤Ë¼ÂÎÏ¼Ô¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤Ç¤Ï»ÅÊý¤Î¤Ê¤¤¤³¤È¤À¤¬¡¢¥¸¥ã¥¯¥½¥ó¤ÏËÜÅö¤Ë¥Ú¥É¥í¤ä¥Ç¥é¥Ã¥×¤è¤ê¤âÎô¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¥¸¥ã¥¯¥½¥óÇäµÑÊóÆ»¤Ë¥·¥ç¥Ã¥¯¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤Ç³èÌö¤·¤¿²òÀâ¼Ô¤Î¥Ý¡¼¥ë¡¦¥Þ¡¼¥½¥ó»á¤À¡£±Ñ¡Øsky Sport¡Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Æ±»á¤Ï¥¸¥ã¥¯¥½¥ó¤ÎÊý¤¬¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤ÎºÇ½ÅÍ×Áª¼ê¤Ç¤¢¤ëMF¥³¡¼¥ë¡¦¥Ñ¥ë¥Þ¡¼¤È¤ÎÁêÀ¤¬ÎÉ¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¡Ö¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥¸¥ã¥¯¥½¥óÇäµÑ¤ÏÎÉ¤¤¤â¤Î¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Í¡£´Ö°ã¤¤¤À¤È»×¤¦¡£Èà¤¬¥Ë¥å¡¼¥«¥Ã¥¹¥ë¤«¥¢¥¹¥È¥ó¡¦¥ô¥£¥é¤Ø¸þ¤«¤¦¤Ê¤é¡¢Ä¾ÀÜÂÐ·è¤Ç¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤Æ¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤ò¶ì¤·¤á¤ëÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤Í¡×
¸½ºß¤Î¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤Î¥»¥ó¥¿¡¼¥Õ¥©¥ï¡¼¥É¤Ëµá¤á¤é¤ì¤ë¤Î¤ÏÆÀÅÀÎÏ¤â¤½¤¦¤À¤¬¡¢Æ±»á¤Î¸ÀÍÕÄÌ¤ê¥Ñ¥ë¥Þ¡¼¤Î¸ÄÀ¤ò°ú¤½Ð¤¹¤³¤È¤Ë¤¢¤ë¡£¥Ú¥É¥í¤â¼þ¤ê¤È¹ç¤ï¤»¤ë¤Î¤¬¾å¼ê¤¯¡¢»þ´Ö¤ò½Å¤Í¤ë¤³¤È¤Ç¥Ñ¥ë¥Þ¡¼¤È¤ÎÏ¢·È¤âÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·¸½»þÅÀ¤Ç¤Ï¥¸¥ã¥¯¥½¥ó¤ÎÊý¤¬¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¥Þ¡¼¥½¥ó»á¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¸¥ã¥¯¥½¥ó¤Î½øÎó¤ËÇ¼ÆÀ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤À¡£