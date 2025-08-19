ÂÎÈ³¤Ï¤Ê¤¼¤Ê¤¯¤Ê¤é¤Ê¤¤¡© ¡ÖÊÄº¿¶õ´Ö¤È¹Ã»Ò±à»ê¾å¼çµÁ¡×¤¬À¸¤àÉé¤ÎÏ¢º¿¡¡¸µµå»ù¤Î¶µ¼ø¤¬»ØÅ¦
Á°ÂåÌ¤Ê¹¤ÎÅÓÃæ¼Âà¤ËÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¹ÎÍ¹â¹»¡Ê¹Åç¡Ë¡£Ä¾ÀÜ¤ÎÍýÍ³¤ÏÊ£¿ô¤ÎÉô°÷¤Ë¤è¤ë²¼µéÀ¸¤Ø¤ÎË½ÎÏ¤À¤¬¡¢ºòÇ¯3·î¤Ë´ÆÆÄ¤ä¥³¡¼¥Á¤«¤éË½ÎÏ¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤¹¤ëÊÌ¤Î¸µÉô°÷¤Î¿½¹ð¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¡¢³Ø¹»Â¦¤ÏÂè»°¼Ô°Ñ°÷²ñ¤òÀßÃÖ¤·¤ÆÄ´ºº¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
º£Ç¯3·î¤Ë¤Ï¡¢½Õ²ÆÄÌ»»4ÅÙ¤ÎÍ¥¾¡¤ò¸Ø¤ëÎ¶Ã«ÂçÊ¿°Â¹â¹»¡ÊµþÅÔ¡Ë¤ÎÁ°´ÆÆÄ¤¬ÂÎÈ³¤òÍýÍ³¤Ë¼Ç¤¤·¤¿¡£Áª¼ê¤ò¼é¤ë¤Ï¤º¤Î»ØÆ³¼Ô¤Ë¤è¤ëÂÎÈ³¤ä¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¤Ï¡¢¤Ê¤¼¤Ê¤¯¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤«¡£
¸µ¹Ã»Ò±àµå»ù¤Ç¡¢¸½ºß¤Ï¥³¡¼¥Á°éÀ®¤Ë¤â·È¤ï¤ë¶Í°þ²£ÉÍÂç³Ø¤Î½ÂÁÒ¿ò¹Ô¶µ¼ø¤Ï¡¢²áÇ®¤¹¤ëÀ¤´Ö¤ÎÃíÌÜ¤¬À¸¤ß½Ð¤¹¡Ö¹Ã»Ò±à»ê¾å¼çµÁ¡×¤¬Ë½ÎÏ¤òÍÆÇ§¡¦½õÄ¹¤¹¤ëÅÚ¾í¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»ØÅ¦¡£¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡¢º¬Àä¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Ï¥Æ¥ì¥ÓÃæ·Ñ¤Îºß¤êÊý¤â¸¡Æ¤¤ËÃÍ¤¹¤ë¤ÈÄó¸À¤¹¤ë¡£¡ÊÊÛ¸î»Î¥É¥Ã¥È¥³¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡¦¶ÌÂ¼Í¦¼ù¡Ë
¡ü¼ç½¾´Ø·¸¤äÊÄº¿¶õ´Ö¤¬Ë½ÎÏ¤ò°ú¤µ¯¤³¤¹
½ÂÁÒ¶µ¼ø¤Ï¡¢Éô³èÆ°¤ÇË½ÎÏ¤¬È¯À¸¤·¤ä¤¹¤¤ÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢¥³¡¼¥Á¤ÈÁª¼ê¤È¤Î´Ø·¸À¤ä¡¢¤½¤Î¼þ°Ï¤Î´Ä¶¤Ë¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¶¦ÄÌ¤·¤¿ÆÃÄ§¤¬¤¢¤ë¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¡£
Âè°ì¤Ëµó¤²¤ë¤Î¤¬¡¢¸¢°Ò¤Ë´ð¤Å¤¯¼ç½¾´Ø·¸¤À¡£»ØÆ³¼Ô¤Ï»î¹ç¤Ø¤Î½Ð¾ìÁª¼ê¤ÎÁª¹Í¸¢¤ò°®¤ê¡¢¿Ê³Ø¤ä½¢¿¦¤Ç¤â¿äÁ¦¤äÆâ¿½½ñµºÜ¤òÄÌ¤¸¤ÆÂç¤¤Ê±Æ¶ÁÎÏ¤ò»ý¤Ä¡£¡Ö¤³¤¦¤·¤¿¸¢¸Â¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢Áª¼ê¤ÏË½ÎÏÅª¤Ê»ØÆ³¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¼õ¤±Æþ¤ì¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¾õ¶·¤ËÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
¼¡¤Ë¡¢ÊÄº¿Åª¤Ê¼Ò²ñ¤ä¶õ´Ö¤ÎÂ¸ºß¤òµó¤²¤ë¡£¥¯¥é¥ÖÃ±°Ì¤Ç³èÆ°¤¹¤ëÉô³èÆ°¤Ï¡¢³°Éô¤È¤ÎÀÜ¿¨¤¬¸Â¤é¤ì¡¢ÆâÉô¤ÇÆÈ¼«¤ÎÎÏ´Ø·¸¤¬·ÁÀ®¤µ¤ì¤ä¤¹¤¤¡£¡ÖÊÄ¤¶¤µ¤ì¤¿´Ä¶¤Ç¤Ï¡¢¥³¡¼¥Á¤¬¼«Ê¬¤òÀäÂÐÅªÂ¸ºß¤È´¶¤¸¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¡¢ÆÈÁ±Åª¤ÇÍø¸ÊÅª¤Ê»ØÆ³¤Ë´Ù¤ë¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤Þ¤ë¡×¤È¤¤¤¦¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢Ã»´ü´Ö¤Ç·ë²Ì¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¹½Â¤¤âË½ÎÏ¤ò½õÄ¹¤¹¤ëÍ×°ø¤Ë¤Ê¤ë¡£ÆüËÜ¤Î¶¥µ»²ñ¤Ï³Ø¹»¶èÊ¬¤´¤È¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢¥³¡¼¥Á¤Ï¿ôÇ¯´Ö¤ÇÌÜ¤Ë¸«¤¨¤ëÀ®²Ì¤ò½Ð¤¹É¬Í×¤ËÇ÷¤é¤ì¤ë¡£¡ÖÃ»´ü´Ö¤ÇÁª¼ê¤ò½¾¤ï¤»¤é¤ì¤ëË½ÎÏÅª»ØÆ³¤Ï¡¢¥³¡¼¥Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡È¼ê¤Ã¼è¤êÁá¤¤¼êÃÊ¡É¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¾ì¹ç¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¤¹¤ë¡£
¤½¤·¤Æ¸«²á¤´¤»¤Ê¤¤¤Î¤¬¡¢Ë½ÎÏÅª»ØÆ³¤ÎÏ¢º¿¤À¡£
Âº·É¤µ¤ì¤ëÎ©¾ì¤Ë¤¢¤ë¥³¡¼¥Á¤¬Ë½ÎÏ¤ò¿¶¤ë¤¨¤Ð¡¢Áª¼ê¤Ï¤½¤ì¤òÀµÅö¤Ê»ØÆ³¤È¸í¤Ã¤Æ³Ø½¬¤¹¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ë¡£¡Ö¤½¤¦¤·¤Æ°é¤Ã¤¿Áª¼ê¤¬¾Íè¥³¡¼¥Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¡¢Æ±¤¸¤è¤¦¤ËË½ÎÏ¤òÍÑ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤·¡¢Éé¤ÎÏ¢º¿¤¬À¤Âå¤òÄ¶¤¨¤ÆÂ³¤¯´í¸±À¤ò¶¯Ä´¤¹¤ë¡£
¡Ö±¿Æ°Éô¤ÇÂÎÈ³¤ò·Ð¸³¤·¤¿¿Í¤Û¤ÉÂÎÈ³¤ËÍÆÇ§Åª¤Ë¤Ê¤ë·¹¸þ¤ò¼¨¤·¤¿¸¦µæ¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡×¤È½ÂÁÒ¶µ¼ø¤Ï¸ì¤ë¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡ÖÂÎÈ³¤¬¶¥µ»ÎÏ¸þ¾å¤ËÍ¸ú¤À¤È¤¤¤¦Ç§ÃÎ¤¬·ÁÀ®¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢»ØÆ³¼Ô¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ºÝ¤ËË½ÎÏ¤ò·«¤êÊÖ¤¹¸»¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È·Ù¾â¤òÌÄ¤é¤·¤¿¡£
¡ü¡Ö¹Ã»Ò±à»ê¾å¼çµÁ¡×¤¬À¸¤àË½ÎÏ¤Î²¹¾²
¹â¹»Ìîµå¤Ï¡¢Á´¹ñÂç²ñ¤Ç¤¢¤ë¹Ã»Ò±à¤òÌÜ»Ø¤¹¤È¤¤¤¦²ÁÃÍ´Ñ¤¬¶¯¤¯º¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î·¹¸þ¤ò½ÂÁÒ¶µ¼ø¤Ï¡Ö¹Ã»Ò±à»ê¾å¼çµÁ¡×¤ÈÉ½¸½¤¹¤ë¡£¾¡Íø¤¬ºÇ½ÅÍ×»ë¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ã»´ü´Ö¤ÇÀ®²Ì¤òµá¤á¤ë´Ä¶¤¬À¸¤Þ¤ì¡¢Ë½ÎÏÅª¤Ê»ØÆ³¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤Þ¤ë¡£
¡ÖËÜÍè¡¢¾¡Íø¤Ï¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ò³Ú¤·¤à¤¿¤á¤Î¼êÃÊ¤Ç¤¢¤ê¡¢ÌÜÅª¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£»ØÆ³¤ÎÌÜÅª¤Ï¡¢Áª¼ê¤¬Ìîµå¤½¤Î¤â¤Î¤Î³Ú¤·¤µ¤òÌ£¤ï¤¤¡¢¿Í´ÖÅª¤ËÀ®Ä¹¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤¢¤ë¤Ù¤¤À¡×¤È¸ì¤ê¡¢¹â¹»Ìîµå¤âÍýÇ°¤È¤·¤Æ¤Ï¤½¤¦·Ç¤²¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¡Ö¼ÂÂÖ¤¬È¼¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤Ïµ¿Ìä¤À¡×¤È½Ò¤Ù¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢Éô³èÆ°¤Ë¤ª¤±¤ëË½ÎÏ¤Ë¤ÏÊÝ¸î¼Ô¤Î±Æ¶Á¤â¸«²á¤´¤»¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö²áÅÙ¤ÊÍ×µá¤ä´üÂÔ¤¬¥³¡¼¥Á¤Ø¤Î¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤È¤Ê¤ê¡¢¤½¤ì¤¬Ë½ÎÏ¹Ô°Ù¤Ë·ë¤Ó¤Ä¤¯²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¡Ö¾ì¹ç¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢Ë½ÎÏ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊÝ¸î¼Ô¤Î´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤é¤ì¤ë¤È¡¢¤«¤¨¤Ã¤Æ¿®Íê¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤½¤ì¤¬Ë½ÎÏ¤òÍÆÇ§¤¹¤ëÅÚ¾í¤È¤Ê¤ë´í¸±À¤â¤¢¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¹â¹»Ìîµå¤¬¾¦¶È¼çµÁ¤Î±Æ¶Á¤ò¶¯¤¯¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¸½¾õ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¡£¡Ö¹â¹»Ìîµå¤Î²áÇ®²½¤äÀ¤´Ö¤«¤é¤ÎÃíÌÜ¤âË½ÎÏÅª»ØÆ³¤ÎÇØ·ÊÍ×°ø¤È¤Ê¤êÆÀ¤ë¡×
¤½¤³¤Ç½ÂÁÒ¶µ¼ø¤¬ÃíÌÜ¤¹¤ë¤Î¤¬¡Ö¹Ã»Ò±à¤Î¥Æ¥ì¥ÓÃæ·Ñ¤Îºß¤êÊý¡×¤À¡£
¡Ö¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¥Æ¥ì¥ÓÃæ·Ñ¤ò¤ä¤á¤Æ¤ß¤¿¤é¤É¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤¦¤¹¤ì¤Ð¡¢À¤´Ö¤Î´Ø¿´¤ÏÍî¤ÁÃå¤¡¢¾¡Íø»ê¾å¼çµÁ¤âÏÂ¤é¤°²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£·ë²Ì¤È¤·¤Æ¡¢Áª¼ê¤ÎÌîµå¤ò³Ú¤·¤à¸¢Íø¤â¡¢Â¾¤ÎÉô³èÆ°¤ÈÆ±ÄøÅÙ¤Ë¼é¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡×¤ÈÀâÌÀ¤¹¤ë¡£
¡ü¡Ö¤É¤³¤Ç¤âµ¯¤³¤ë¡×¤È¹Í¤¨¤ë»ÑÀª¤¬É¬Í×
½ÂÁÒ¶µ¼ø¤Ï¡¢Ë½ÎÏÅª»ØÆ³¤òËÉ¤°¤¿¤á¤Ë¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤Î³Ø¹»¤ä¥¯¥é¥Ö¤Ç¤Ïµ¯¤¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¹þ¤ß¤ò¼Î¤Æ¡¢¡Ö¹ñÆâ¤Çµ¯¤¤¿¤³¤È¤Ï¤É¤³¤Ç¤âµ¯¤³¤êÆÀ¤ë¡×¤È¹Í¤¨¤ë»ÑÀª¤¬É¬Í×¤À¤È¶¯Ä´¤¹¤ë¡£
¤Þ¤ºÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ï¡¢ÁÈ¿¥¤Î¥È¥Ã¥×¤Ë¤è¤ëÌÀ³Î¤ÊÂÖÅÙÉ½ÌÀ¤À¡£³Ø¹»¤ä¥¯¥é¥Ö¤òÅý³ç¤¹¤ëÎ©¾ì¤Î¼Ô¤¬¡¢Ë½ÎÏÅª¹Ô°Ù¤ò°ìÀÚµö¤µ¤Ê¤¤»ÑÀª¤ò¤Ï¤Ã¤¤ê¼¨¤¹¤³¤È¤Ç¡¢ÁÈ¿¥Á´ÂÎ¤Ë¡ÖË½ÎÏ¤ÏÍÆÇ§¤µ¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦°Õ¼±¤ò¿»Æ©¤µ¤»¤é¤ì¤ë¡£¤³¤¦¤·¤¿»ÑÀª¤Ï¡¢¥³¡¼¥Á°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤¬¹â¤¤µ¬ÈÏ°Õ¼±¤ò»ý¤ÄÅÚÂæ¤È¤Ê¤ë¡£
¼¡¤Ë¡¢¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥ó¤ä·¼È¯ºý»Ò¤ÎÀ°È÷¤È¼þÃÎ¤¬·ç¤«¤»¤Ê¤¤¡£½ÂÁÒ¶µ¼ø¤Ï¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Î°ÕµÁ¤ä¥³¡¼¥Á¤ÎÌò³ä¤ÈÎÑÍý¡¢¶Ø»ß»ö¹à¡¢ÁêÃÌÁë¸ý¤Ê¤É¤òÀ¹¤ê¹þ¤ó¤À¥ë¡¼¥ë¤òºîÀ®¤·¡¢¸½¾ì¤ÇÍý²ò¤·¤ä¤¹¤¤·Á¤Ë¤·¤Æ¹¤á¤ë¤³¤È¤¬Í¸ú¤À¡×¤È½Ò¤Ù¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢Ë½ÎÏ¤ËÍê¤é¤Ê¤¤»ØÆ³¤òº¬ÉÕ¤«¤»¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢Á´¥³¡¼¥Á¤òÂÐ¾Ý¤Ë¤·¤¿Äê´üÅª¡¦·ÑÂ³Åª¤Ê¸¦½¤¤¬É¬Í×¤À¤È¤¤¤¦¡£ÆÃ¤Ë¡¢»ØÆ³ÍýÇ°¤äÅ¯³Ø¡¢Á°¸þ¤¤Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¥¹¥¥ë¡¢Å¬ÀÚ¤ÊÂÖÅÙ¤ä¹ÔÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ½ÅÅÀÅª¤Ë³Ø¤Ö¤³¤È¤Ç¡¢Ë½ÎÏ¤ËÍê¤é¤Ê¤¤»ØÆ³ÎÏ¤ò¹â¤á¤é¤ì¤ë¡£
ÂÎÀ©¤Å¤¯¤ê¤â½ÅÍ×¤ÊÍ×ÁÇ¤À¡£ÊÄº¿Åª¤Ê´Ä¶¤ÏË½ÎÏ¤ò½õÄ¹¤¹¤ë¤¿¤á¡¢³°Éô¤«¤é¤Î´Ñ»¡µ¡²ñ¤òÀß¤±¡¢ÁêÃÌ¡¦¶ì¾ðÁë¸ý¤òÀ°È÷¤¹¤ë¤³¤È¤¬Ë¾¤Þ¤·¤¤¡£¤³¤¦¤·¤¿Áë¸ý¤ÏÍ½ËÉ¸ú²Ì¤â¤¢¤ê¡¢Áª¼ê¤äÊÝ¸î¼Ô¤Ø¤Î·¼È¯³èÆ°¤ÈÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æµ¡Ç½¤µ¤»¤ë¤Ù¤¤À¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¡£
Ë½ÎÏ¤¬È¯À¸¤·¤¿¾ì¹ç¤ÎÂÐ±þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÁª¼ê¤Î°ÂÁ´¤òºÇÍ¥Àè¤Ë¡¢¿×Â®¤Ë»ö¼Â¤ò³ÎÇ§¤·¡¢¸¶°ø¤òÆÃÄê¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÉÔ²Ä·ç¡×¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¡ÖÁÈ¿¥Á´ÂÎ¤ÇºÆÈ¯ËÉ»ßºö¤ò¸¡Æ¤¤·¡¢Åö»ö¼Ô¤Ø¤Î½èÊ¬¤äºÆ¶µ°é¤ò¹Ô¤¦É¬Í×¤¬¤¢¤ë¡×¤È½ÂÁÒ¶µ¼ø¡£¡ÖË½ÎÏ¤Ï°ì¿Í¤ÎÌäÂê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÁÈ¿¥Á´ÂÎ¤Î²ÝÂê¤È¤·¤Æ¼õ¤±»ß¤á¤ë¤Ù¤¤À¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£
½ÂÁÒ¿ò¹Ô¡Ê¤·¤Ö¤¯¤é¡¦¤¿¤«¤æ¤¡Ë Ì¾¸Å²°Âç³ØÂç³Ø±¡¶µ°éÈ¯Ã£²Ê³Ø¸¦µæ²ÊÇî»Î¡Ê¸å´ü¡Ë²ÝÄø½¤Î»¡¢Çî»Î¡Ê¿´Íý³Ø¡Ë¡¢¶Í°þ²£ÉÍÂç³ØÂç³Ø±¡¥¹¥Ý¡¼¥Ä²Ê³Ø¸¦µæ²Ê¶µ¼ø¡¢°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Õ¥©¡¼¥¥Ã¥º¥¸¥ã¥Ñ¥óÂåÉ½¡¢ÀìÌç¤Ï¥¹¥Ý¡¼¥Ä¿´Íý³Ø¡¢¸ø±×ºâÃÄË¡¿ÍÆüËÜ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¶¨²ñ¶¦ÄÌ²ÊÌÜ¥³¡¼¥Á¥Ç¥Ù¥í¥Ã¥Ñ¡¼¡¢ÆüËÜ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¾¯Ç¯ÃÄ»ØÆ³°éÀ®Éô²ñÉô²ñ°÷¡¢ÆüËÜ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¾¯Ç¯ÃÄÅÐÏ¿¼ÔºÆ¶µ°é¥×¥í¥°¥é¥à¿³ºº²ñ°Ñ°÷¡¢Á´ÆüËÜÆð¼°ÌîµåÏ¢ÌÁ»ØÆ³Éô²ñ³°Éô°Ñ°÷¡¢¸©Î©¿·³ãÆî¹âÅù³Ø¹»£³Ç¯»þ¤ËÂè71²óÁ´¹ñ¹âÅù³Ø¹»ÌîµåÁª¼ê¸¢Âç²ñ¡Ê²Æ¤Î¹Ã»Ò±à¡Ë¤ËÅê¼ê¡¢»ÍÈÖÂÇ¼Ô¤È¤·¤Æ½Ð¾ì¡£Ê¿À®¸µÇ¯ÅÙÍ¥½¨Áª¼ê¡ÊºâÃÄË¡¿ÍÆüËÜ³ØÀ¸Ìîµå¶¨²ñ¡Ë¡£1972Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢¿·³ã¸©¿·³ã»Ô½Ð¿È¡£