グッドスマイルカンパニーは、プラモデル「PLAMATEA 衝撃のアルベルト」を8月19日12時より予約開始することを発表した。発売日と価格は共に未定。

本製品は、OVA「ジャイアントロボ THE ANIMATION」より、犯罪組織ビッグ・ファイア団の幹部「十傑集」の一人「衝撃のアルベルト」を、同社のプラモデルシリーズ「PLAMATEA」で商品化するもの。

今回同社公式Xアカウント「メカスマ【公式】」にて本製品の予約開始日時を告知しているほか、「PLAMATEA BF団員」も8月19日12時より予約開始することや、「MODEROID ジャイアントロボ」が再販決定したことも伝えている。

(C)光プロ／ショウゲート