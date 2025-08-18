OVA「ジャイアントロボ THE ANIMATION」よりプラモデル「PLAMATEA 衝撃のアルベルト」が8月19日に予約開始！
【PLAMATEA 衝撃のアルベルト】 予約開始：8月19日12時 発売日・価格：未定
グッドスマイルカンパニーは、プラモデル「PLAMATEA 衝撃のアルベルト」を8月19日12時より予約開始することを発表した。発売日と価格は共に未定。
本製品は、OVA「ジャイアントロボ THE ANIMATION」より、犯罪組織ビッグ・ファイア団の幹部「十傑集」の一人「衝撃のアルベルト」を、同社のプラモデルシリーズ「PLAMATEA」で商品化するもの。
今回同社公式Xアカウント「メカスマ【公式】」にて本製品の予約開始日時を告知しているほか、「PLAMATEA BF団員」も8月19日12時より予約開始することや、「MODEROID ジャイアントロボ」が再販決定したことも伝えている。
🔴三🖐️#メカスマ さきどり情報🖐️三🔴- メカスマ【公式】 (@gsc_mechasmile) August 18, 2025
／
我らの、ビッグ・ファイアのために✋
＼#メカスマインパクト2025 発表アイテムより#PLAMATEA 「衝撃のアルベルト」
そして「BF団員」が
明日12時より予約開始🔥
更に、#MODEROID ジャイアントロボが
再び再販決定！
戦いは
つづく#グッスマ pic.twitter.com/aoOlS3lH9f
(C)光プロ／ショウゲート