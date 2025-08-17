º£Æü17Æü¤Ï´ØÅì¤ÇÌÔ½ë¥¨¥ê¥¢¤¬ÂçÉý³ÈÂç¡¡ËÜ½£¡Á¶å½£¤ÇÇ®Ãæ¾É¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤¤
º£Æü17Æü¤Ï¡¢ËÜ½£¤«¤é¶å½£¤òÃæ¿´¤Ë¤°¤ó¤°¤óµ¤²¹¤¬¾å¾º¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤¹¤Ç¤ËÌÔ½ëÆü¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë½ê¤¬10ÃÏÅÀ°Ê¾å¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ºòÆü16Æü¤ÏÌÔ½ëÆüÃÏÅÀ¤¬¾¯¤Ê¤¯ÍÞ¤¨¤é¤ì¤¿´ØÅì¤Ç¤¹¤¬¡¢º£Æü17Æü¤ÏÂçÉý¤ËÌÔ½ë¥¨¥ê¥¢¤¬³ÈÂç¤¹¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£´ØÅì°Ê³°¤ÎÃÏ°è¤Ç¤â¡¢ËÜ½£¤«¤é¶å½£¤Î¹¤¤ÈÏ°Ï¤ÇÇ®Ãæ¾É¤Î¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤¯¡¢¸·½Å¤Ê·Ù²ü¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
ËÜ½£¡Á¶å½£¤Ç¤°¤ó¤°¤óµ¤²¹¤¬¾å¾ºÃæ
º£Æü17Æü¤Ï¡¢ËÜ½£¤«¤é¶å½£¤Ç¤ÏÀ²¤ì¤Æ¤¤¤ë½ê¤¬Â¿¤¯¡¢¸áÁ°Ãæ¤«¤é¤°¤ó¤°¤óµ¤²¹¤¬¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸áÁ°11»þ30Ê¬¤Þ¤Ç¤ÎºÇ¹âµ¤²¹¤Ï¡¢Âç·î(»³Íü)¤Ç35.7¡î¡¢Ä»¼è¤ÈÈþÇÏ»Ô·ê¿á(ÆÁÅç)¤Ç35.5¡î¡¢È¬²¦»Ò(Åìµþ)¤Ç35.4¡î¡¢³øÀÐ(´ä¼ê)¤Ç35.0¡î¤Ê¤É¡¢¤¹¤Ç¤ËÌÔ½ëÆü¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë½ê¤¬10ÃÏÅÀ°Ê¾å¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÅìµþÅÔ¿´¤Î¸áÁ°11»þ30Ê¬¤Þ¤Ç¤ÎºÇ¹âµ¤²¹¤Ï¡¢33.6¡î¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£Æü17Æü¤Ï´ØÅì¤ÇÌÔ½ë¥¨¥ê¥¢¤¬ÂçÉý³ÈÂç
ºòÆü16Æü¡¢´ØÅì¤Ç¤ÏÆüº¹¤·¤ò¼×¤ë±À¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ä±«¤Î±Æ¶Á¤Ê¤É¤â¤¢¤ê¡¢ÌÔ½ëÆüÃÏÅÀ¤¬¾¯¤Ê¤¯ÍÞ¤¨¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£Æü17Æü¤Ï¶¯Îõ¤ÊÆüº¹¤·¤¬Éü³è¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÌÔ½ë¥¨¥ê¥¢¤¬ÂçÉý¤Ë³ÈÂç¤¹¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÆüÃæ¤ÎºÇ¹âµ¤²¹¤ÏºòÆü16Æü¤è¤ê¤â4¡îÁ°¸å¹â¤¯¤Ê¤ë½ê¤¬Â¿¤¯¡¢Á°¶¶¤ä·§Ã«(ºë¶Ì)¤Ç¤ÏÂÎ²¹Ä¶¤¨¤Î38¡î¤ÎÍ½ÁÛ¡£¤µ¤¤¤¿¤Þ¤Ï37¡î¡¢ÅìµþÅÔ¿´¤Ï35¡î¤ÎÍ½ÁÛ¤Ç¡¢¤¤¤º¤ì¤âÌÔ½ëÆü¤È¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£ºòÆü16Æü¤è¤ê¤âµ¤²¹¤¬µÞ·ã¤Ë¾å¤¬¤ë½ê¤â¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¤è¤ê°ìÁØ¡¢Ç®Ãæ¾ÉÂÐºö¤ò¿´¤¬¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ËÜ½£¡Á¶å½£¤Î¹¤¤ÈÏ°Ï¤ÇÇ®Ãæ¾É¥ê¥¹¥¯¹â¤¤
º£Æü17Æü¤Ï¡¢´ØÅì°Ê³°¤ÎÃÏ°è¤Ç¤â¡¢ËÜ½£¤«¤é¶å½£¤Ë¤«¤±¤Æ¹¤¯À²¤ì¤ë¤¿¤á¡¢ÌÔ½ë¤È¤Ê¤ë½ê¤¬Â¿¤¤¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£ÆüÃæ¤ÎºÇ¹âµ¤²¹¤Ï¡¢ÉÙ»³¤È¹â¾¾¤Ç37¡î¡¢ÀçÂæ¡¢Ä»¼è¤Ç36¡î¡¢Âçºå¡¢Ê¡²¬¤Ç35¡î¤ÎÍ½ÁÛ¤Ç¤¹¡£ËÜ½£¤«¤é¶å½£¤Î¹¤¤ÈÏ°Ï¤ÇÇ®Ãæ¾É¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤ªËßµÙ¤ßºÇ½ªÆü¤ÇÄ¹µ÷Î¥°ÜÆ°¤ò¤¹¤ëÊý¤âÂ¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¾¯¤·¤Ç¤âÂÎÄ´¤ÎÊÑ²½¤ò´¶¤¸¤¿¤é¡¢ÎÃ¤·¤¤¾ì½ê¤ÇµÙ·Æ¤ò¤È¤Ã¤Æ¿åÊ¬Êäµë¤Ê¤É¤ò¹Ô¤¦¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Ç®Ãæ¾ÉÍ½ËÉ¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È
Ç®Ãæ¾É¤òÍ½ËÉ¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¿´¤¬¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ Æüº¢¤«¤é¡¢ÂÎÄ´´ÉÍý¤ò¿´¤¬¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£Ä«¤Ê¤É»þ´Ö¤ò·è¤á¤Æ¡¢ËèÆüÂÎ²¹¤òÂ¬Äê¤·¤¿¤ê¡¢·ò¹¯¾õÂÖ¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢ÂÎÄ´¤ÎÊÑ²½¤Ëµ¤¤Å¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢ ¤Ç¤¤ë¤À¤±½ë¤µ¤òÈò¤±¤Æ¡¢¹¢¤¬³é¤¯Á°¤«¤é¿åÊ¬Êäµë¤ò¿´¤¬¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤Ê¤ë¤Ù¤¯ÎÃ¤·¤¤ÉþÁõ¤ò¿´¤¬¤±¡¢Æü»±¤äË¹»Ò¤â³èÍÑ¤¹¤ë¤Î¤¬¸ú²ÌÅª¤Ç¤¹¡£ÆþÍá¤ÎÁ°¸å¤ä¡¢µ¯¾²¸å¤â¡¢¤Þ¤º¤Ï¿åÊ¬¤òÊäµë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£´À¤òÂçÎÌ¤Ë¤«¤¤¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢¿åÊ¬¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢±öÊ¬Êäµë¤âËº¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£
£ ½ë¤µ¤ò²æËý¤»¤º¡¢¥¨¥¢¥³¥ó¤ò»È¤Ã¤Æ¼¼Æâ¤Î²¹ÅÙ¤òÅ¬ÅÙ¤Ë²¼¤²¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¼¼Æâ¤Ë²¹ÅÙ·×¤òÃÖ¤¡¢¼¼²¹¤ò³ÎÇ§¤·¤Ê¤¬¤éÄ´Àá¤¹¤ë¤È¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÆÃ¤Ë¡¢´¹µ¤¤ò¹Ô¤¦¾ì¹ç¤Ï¤³¤Þ¤á¤ËºÆÀßÄê¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤â¤·¡¢¾¯¤·¤Ç¤âÂÎÄ´¤¬°¤¤¤È´¶¤¸¤¿¤é¡¢ÌµÍý¤ò¤·¤Ê¤¤¤Ç¡¢¼«Âð¤ÇÀÅÍÜ¤¹¤ë¤³¤È¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¹âÎð¼Ô¤ä»Ò¤É¤â¡¢¾ã¤¬¤¤¤Î¤¢¤ëÊý¤Ï¡¢ÆÃ¤ËÇ®Ãæ¾É¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ç¡¢¼þ¤ê¤ÎÊý¤¬µ¤¤òÇÛ¤ë¤Ê¤É¡¢½½Ê¬¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
