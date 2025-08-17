¥É¥¸¥ã¡¼¥¹Áê¼ê¤Ë¤Þ¤µ¤«¤ÎÄÁ»ö¡Ö3/4¡×¡¡¥Ñ¥É¥ì¥¹¤¬·«¤êÊÖ¤·¤¿¡È¼ºÇÔ¡É¤ËÁûÁ³¡Ö¸«¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¡×
¥Ñ¥É¥ì¥¹¤Ï2²ó¤Þ¤Ç¤Ë¤Þ¤µ¤«¤Î3ÅðÎÝ»à
¡ÚMLB¡Û¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ ¡¼ ¥Ñ¥É¥ì¥¹¡ÊÆüËÜ»þ´Ö17Æü¡¦¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡Ë
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥¦¥£¥ë¡¦¥¹¥ß¥¹Êá¼ê¤¬¶¯¸ª¤òÈäÏª¤·¤¿¡£16Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö17Æü¡Ë¤ÎËÜµòÃÏ¡¦¥Ñ¥É¥ì¥¹Àï¡£2²ó1»à¤Þ¤Ç¤Ë3¤ÄÅðÎÝ¤ò»É¤¹¹¥¼é¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ÈÖµ¼Ô¤«¤é¤â¡Ö¥¦¥£¥ë¡¦¥¹¥ß¥¹¤ËÂÐ¤·¤ÆÅðÎÝ¤ò»î¤ß¤ë¤³¤È¤ò¡¢¥Ñ¥É¥ì¥¹¤Ï½é¤á¤ÆÃÇÇ°¤¹¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥Ñ¥É¥ì¥¹¤Ï½é²ó¡¢ÀèÆ¬¤Î¥¿¥Æ¥£¥¹Jr.¤¬±¦Á°ÂÇ¤Ç½ÐÎÝ¤·¤¿¤¬¡¢ÆóÅð¤Ë¼ºÇÔ¡£¤½¤Î¸å¡¢2»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤òºî¤ê¡¢¥À¥Ö¥ë¥¹¥Á¡¼¥ë¤ò´ë¿Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢ÆóÎÝ¤Î¥Þ¥Á¥ã¥É¤¬ºÝ¤É¤¤È½Äê¤Ç¥¢¥¦¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡2²ó¤Ë¤âÀèÆ¬¤Î¥Ü¥¬¡¼¥Ä¤¬½ÐÎÝ¤·¤¿¤¬¡¢ºÆ¤Ó¥¹¥ß¥¹¤Î±Â¿©¤Ë¡£ÆóÎÝ¤Ç»É¤µ¤ì¡¢»î¹ç³«»Ï¤«¤éºÇ½é¤Î4¥¢¥¦¥È¤Î¤¦¤Á¡¢3¤Ä¤ò¥¹¥ß¥¹¤Ë»É¤µ¤ì¤¿¡£¼é¤ê¤Ç¤â2²ó¤Þ¤Ç¤Ë»ÍµåÏ¢È¯¡¢¼éÈ÷¤ÎÍð¤ì¤â¤¢¤ê5¼ºÅÀ¡£¡ÈÃÏ¶è¼ó°Ì¹¶ËÉÀï¡É¤ÇÁ°È¾¤«¤éÂçº¹¤ò¤Ä¤±¤é¤ì¤ëÅ¸³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤µ¤«¤Î3ÅðÎÝ»à¤Ë¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥¿¥¤¥à¥º¤Î¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ÈÖ¥¸¥ã¥Ã¥¯¡¦¥Ï¥ê¥¹µ¼Ô¤Ï¡Ö¥¦¥£¥ë¡¦¥¹¥ß¥¹¤ËÂÐ¤·¤ÆÅðÎÝ¤ò»î¤ß¤ë¤³¤È¤ò¡¢¥Ñ¥É¥ì¥¹¤Ï½é¤á¤ÆÃÇÇ°¤¹¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È»ØÅ¦¡£¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¹¶·â¤Ç¤Ï3ÅðÎÝ»à¤Ã¤Æ¸«¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¤«¤â¡×¡Ö2²ó5¼ºÅÀ6»Íµå3ÅðÎÝ»à1¼ººö¤Æ¤Ê¤ó¤«¥ì¥³¡¼¥É¹¹¿·¤·¤Æ¤½¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡©¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë