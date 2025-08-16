「しびれた」「彼が戻ってきて嬉しい」３年ぶり帰還の32歳日本代表、10番で“再デビュー”にファン歓喜！「待ってました」
８月９日にフランス２部に降格したスタッド・ドゥ・ランスからベルギーのヘンクへ移籍した日本代表MF伊東純也が15日、早速デビューを飾った。
ベルギーリーグ第４節、大南拓磨と明本考浩が所属するルーベン戦でベンチ入りした伊東は、２−１とリードして迎えた79分から途中出場。そのまま逃げ切った勝利に貢献している。
2019年冬から22年夏まで３年半にわたってプレーしたヘンクに約３年ぶりに帰還した32歳の復帰に、ファンからは次のような声が挙がった。
「イトウーーーー！」
「おかえり」
「10番で復帰戦！最高−。しびれた」
「彼が戻ってきて嬉しい」
「待ってました」
「10番デビューおめでとう」
サポーターからイトウコールを受け、10番をつけてプレーした伊東。帰ってきた快足アタッカーに期待されるのは、ゴールやアシストなど決定的な仕事だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】10番をつけてピッチに立った伊東。サポーターからはイトウコール
ベルギーリーグ第４節、大南拓磨と明本考浩が所属するルーベン戦でベンチ入りした伊東は、２−１とリードして迎えた79分から途中出場。そのまま逃げ切った勝利に貢献している。
2019年冬から22年夏まで３年半にわたってプレーしたヘンクに約３年ぶりに帰還した32歳の復帰に、ファンからは次のような声が挙がった。
「イトウーーーー！」
「おかえり」
「10番で復帰戦！最高−。しびれた」
「彼が戻ってきて嬉しい」
「待ってました」
「10番デビューおめでとう」
サポーターからイトウコールを受け、10番をつけてプレーした伊東。帰ってきた快足アタッカーに期待されるのは、ゴールやアシストなど決定的な仕事だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】10番をつけてピッチに立った伊東。サポーターからはイトウコール